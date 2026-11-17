Modellen är nästa steg i Teslas robottaxiflotta och nyligen gick Elon Musks bolag också ut med prisbilden för att lägga vantarna på en egen Cybercab.

Techradar beskriver att ”utvalda kunder” nu kontaktas av Tesla med erbjudanden om att köpa exemplar av den självkörande bilen. Enligt skärmdumpar på X från Marques Brownlee, en känd tech-recensent, ligger prislappen på motsvarande cirka 300 000 kronor. Till det adderas också en månadsvis abonnemangskostnad på ungefär 3000 kronor.

Musk själv har konstaterat att priset ligger alldeles för högt, och menar att målbilden är att månadskostnaden ska kunna sänkas till cirka 1160 kronor.

Alright chat I’m in. Here’s the deal Cybercab order page is live. Invite only. Must accept delivery to one of these cities in Texas. Only operates in those existing geofenced areas. Requires a $300 monthly subscription to operate. One vehicle per customer. “Estimated delivery” December — Marques Brownlee (@MKBHD) November 14, 2026

Investerar 33 miljarder kronor

Hittills har Cybercab byggts i Teslas fabrik i Austin, men nu planerar bolaget en betydligt större satsning i Europa. Enligt uppgifter från Der Spiegel och ska Tesla investera omkring 3 miljarder euro, motsvarande 33 miljarder kronor, i en utbyggnad av fabriken i Grünheide utanför Berlin.

Målet är att den nya anläggningen ska kunna producera uppemot en miljon Cybercab om året. Byggstarten är planerad till första halvåret 2027, medan produktionen väntas komma i gång först 2029.

Tesla räknar med att skapa flera arbetstillfällen i samband med utbyggnaden och produktionen. Redan nu uppger Faz att fabriken sysselsätter cirka 11 000 personer, och att Tesla sökt upp till 2000 nya anställda för att öka produktionen.

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Inför den planerade ökningen av battericellsproduktionen i Grünheide under 2027 söker Tesla ytterligare 1500 anställda.

Går mot strömmen

Satsningen innebär att Grünheide kan bli en av Europas största bilfabriker sett till produktionskapacitet. Övriga tyska storspelare jobbar i stället hårt med sparpaket av olika slag. Dagens PS har tidigare skrivit om de monumentala avgångsvederlag som vissa anställda hos BMW, Mercedes och Volkswagen lockas med, samt att Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW och Porsche har tappat upp till 23 procent av sitt varumärkesvärde på ett år.

Samtidigt spår analytiker en stor uppsida i Europas pressade bilaktier.