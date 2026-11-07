Teslas mest omtalade bil läggs ned – Cybercab tar över

Elon Musk på plattformen X.

Fabriken i Austin är idag den enda anläggning som är utrustad för att bygga pickupens specialdelar.

Bilen började levereras i slutet av 2023 efter flera förseningar. Målet var att sälja 250 000 fordon om året, men modellen nådde aldrig den breda massan.

Förra året såldes drygt 20 000 bilar i USA, vilket var en minskning med 48 procent jämfört med 2024. Dessutom nådde modellen aldrig den europeiska marknaden på grund av strikta säkerhetskrav för fotgängarskydd.

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Fokus flyttas till artificiell intelligens

Nedläggningen markerar ett tydligt strategiskt skifte för Tesla. Bolaget rör sig bort från traditionell fordonstillverkning mot robotik och artificiell intelligens.

Tidigare under året lades även produktionen av Model S och Model X ned för att ge plats åt den humanoida roboten Optimus.

Cybercab har varken ratt eller pedaler och rymmer två passagerare. Bilen är tänkt att bli grundpelaren i ett globalt nätverk av autonoma taxibilar.

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Företaget kör redan betalda resor i begränsad skala i Austin, men granskas fortfarande av amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheter.