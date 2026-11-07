Tesla avvecklar tillverkningen av Cybertruck vid fabriken i Texas till sommaren 2027 för att bana väg för robotaxin Cybercab.
Teslas mest omtalade bil läggs ned – Cybercab tar över
Tesla fasar ut tillverkningen av pickupen Cybertruck vid fabriken i Texas runt mitten av 2027, skriver CNBC, The Guardian och RTE. Beslutet meddelades av Elon Musk via plattformen X. Fabriksytan ska istället ge plats åt ökad produktion av den självkörande taxibilen Cybercab.
Fabriken i Austin är idag den enda anläggning som är utrustad för att bygga pickupens specialdelar.
Bilen började levereras i slutet av 2023 efter flera förseningar. Målet var att sälja 250 000 fordon om året, men modellen nådde aldrig den breda massan.
Förra året såldes drygt 20 000 bilar i USA, vilket var en minskning med 48 procent jämfört med 2024. Dessutom nådde modellen aldrig den europeiska marknaden på grund av strikta säkerhetskrav för fotgängarskydd.
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Fokus flyttas till artificiell intelligens
Nedläggningen markerar ett tydligt strategiskt skifte för Tesla. Bolaget rör sig bort från traditionell fordonstillverkning mot robotik och artificiell intelligens.
Tidigare under året lades även produktionen av Model S och Model X ned för att ge plats åt den humanoida roboten Optimus.
Cybercab har varken ratt eller pedaler och rymmer två passagerare. Bilen är tänkt att bli grundpelaren i ett globalt nätverk av autonoma taxibilar.
Företaget kör redan betalda resor i begränsad skala i Austin, men granskas fortfarande av amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheter.
Ett allt smalare modellprogram
I dagsläget står Model 3 och suv-modellen Model Y för nästan hela Teslas försäljningsvolym. Utöver Cybercab utvecklar tillverkaren den eldrivna lastbilen Semi samt en ny version av sportbilen Roadster.
Cybertruck drabbades under sin produktionstid av elva återkallelser och blev en symbol med starkt delade meningar. Nu återstår bara personbilar i volymsegmentet när fabriken i Texas ställs om för framtidens autonoma fordon.
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