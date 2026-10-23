Tusentals jobb ska väck – anställda får miljonbelopp för att sluta

Volkswagenkoncernen står för en stor bit av kakan: Till 2030 siktar de på att ha städat bort cirka 100 000 anställda. Samtidigt planerar man även för att kapa i varumärkes- och modellutbudet med stora sågen.

Också BMW har nått insikten att man behöver banta personalstyrkan, drygt 8000 ska väck – och enligt rapporterna från tysk media blir det för vissa anställda en brakaffär.

Handelsblatt var först ut med att skriva om de interna dokumenten som beskriver hur avgångsvederlaget för somliga kan sträcka sig till 650 000 euro, eller drygt 7,2 miljoner kronor.

Erbjudandet gick ut till de anställda i början av oktober och det ska inte ha dröjt mer än några dagar tills att man uppnått kvoten, skriver samma tidning i en senare publicering. Intresset ska ha varit så stort att sidan där man kunde läsa om avgångsvederlaget kraschade av överbelastning.

Så gör Volkswagen och Mercedes

När Volkswagen 2024 började röra om i personalstyrkan arbetade man även där med höga avgångsvederlag.

Enligt WirtschaftsWoche var det lägsta möjliga avgångsvederlaget för de som omfattades av kollektivavtalet nästan 200 000 kronor, vilket då ska ha gällt alla anställda med upp till fem års anställning.

De som varit på VW i mer än 20 år erbjöds istället uppemot 4,5 miljoner kronor, samt ytterligare 550 000 kronor om man var snabb på att acceptera erbjudandet.

2025 ska drygt 20 000 sådana avtal ha ingåtts, skriver Tagesschau – exakt vad som kan väntas för de ytterligare drygt 50 000 tjänster man tidigare i år aviserade skulle bort står fortfarande kvar att förhandla.

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Mercedes-Benz vill inte vara sämre. Från den 1 december planerar biljätten att åter öppna för frivilliga avgångar, rapporterar WirtschaftsWoche. Även här kan ersättningen landa på flera miljoner kronor för långvarigt anställda. Enligt uppgifterna kan vissa få över 5,5 miljoner kronor för att lämna företaget, men villkoren är ännu inte slutligt fastställda.

Så mycket får man på fickan

Men även om 7,2 miljoner låter som en livsförändrande summa är det långt ifrån hela beloppet som hamnar på kontot.

Enligt en beräkning från tyska Merkur kan den anställde få behålla mellan cirka 3,8 och 4,7 miljoner kronor efter skatt. Hur mycket som blir kvar beror bland annat på personens övriga inkomster och hur skattereglerna tillämpas.