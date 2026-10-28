Tyska bilmärken rasar – tappar nära en femtedel av värdet

Volkswagen tappar 23 procent av sitt varumärkesvärde. Mercedes-Benz och Audi backar 19 procent vardera, BMW 18 procent och Porsche 17 procent, enligt rankingen som den tyska affärstidningen Handelsblatt rapporterar om.

Varumärkesvärdet speglar märkets betydelse för kundernas köpbeslut och konkurrenskraft. Ett fall kan tyda på minskad attraktionskraft, men innebär inte att börsvärdet eller försäljningen har sjunkit lika mycket.

Räknat på de fem publicerade procentsatserna har bilmärkenas varumärkesvärde i genomsnitt minskat med 19,2 procent.

Omställningen pressar lönsamheten

Interbrands Nina Oswald, chef för Centraleuropa och Östeuropa, pekar på hur svårt de etablerade europeiska tillverkarna har att hantera omställningen.

”Etablerade bilmärken i Europa lider av komplexiteten i en storskalig omvandling”, säger hon enligt Handelsblatt.

Pressen syns även i bolagens ekonomiska utsikter. Mercedes-Benz sänkte på tisdagen sin prognos för vinstmarginalen i personbilsverksamheten 2026 till 2–3 procent, från tidigare 3–5 procent.

Bolaget räknar nu också med att rörelsevinsten blir ungefär oförändrad jämfört med föregående år. Svagare marknadsförhållanden i Kina och högre kostnader ligger bakom sänkningen, rapporterar Reuters.