Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, BMW och Porsche har tappat upp till 23 procent av sitt varumärkesvärde på ett år. Bakom raset finns en bilindustri under hård press.
Tyska bilmärken rasar – tappar nära en femtedel av värdet
Den tyska bilindustrin tappar mark i en global varumärkesranking när tillverkarna kämpar med elektrifieringen och hårdare konkurrens.
I varumärkesvärderingsföretaget Interbrands ranking Best Global Brands 2026 faller värdet på flera av de största tyska bilmärkena kraftigt.
Volkswagen tappar 23 procent av sitt varumärkesvärde. Mercedes-Benz och Audi backar 19 procent vardera, BMW 18 procent och Porsche 17 procent, enligt rankingen som den tyska affärstidningen Handelsblatt rapporterar om.
Varumärkesvärdet speglar märkets betydelse för kundernas köpbeslut och konkurrenskraft. Ett fall kan tyda på minskad attraktionskraft, men innebär inte att börsvärdet eller försäljningen har sjunkit lika mycket.
Räknat på de fem publicerade procentsatserna har bilmärkenas varumärkesvärde i genomsnitt minskat med 19,2 procent.
Omställningen pressar lönsamheten
Interbrands Nina Oswald, chef för Centraleuropa och Östeuropa, pekar på hur svårt de etablerade europeiska tillverkarna har att hantera omställningen.
”Etablerade bilmärken i Europa lider av komplexiteten i en storskalig omvandling”, säger hon enligt Handelsblatt.
Pressen syns även i bolagens ekonomiska utsikter. Mercedes-Benz sänkte på tisdagen sin prognos för vinstmarginalen i personbilsverksamheten 2026 till 2–3 procent, från tidigare 3–5 procent.
Bolaget räknar nu också med att rörelsevinsten blir ungefär oförändrad jämfört med föregående år. Svagare marknadsförhållanden i Kina och högre kostnader ligger bakom sänkningen, rapporterar Reuters.
Teknikbolagen drar ifrån
På bredare front tappar bilindustrin mark i den globala varumärkesrankingen.
Under det senaste året har sektorns samlade varumärkesvärde minskat med omkring 57 miljarder dollar. Underhållningsbranschen har därmed gått om bilindustrin och är nu den näst mest värdefulla sektorn i rankingen.
Bland vinnarna finns Nvidia, vars varumärkesvärde steg med 71 procent till 74 miljarder dollar. Apple ökade med 9 procent till 515 miljarder dollar. Det totala värdet för de 100 högst rankade varumärkena steg med 8,1 procent till cirka 3 870 miljarder dollar, enligt Interbrands rapport.
Utmanarna tar mark från biljättarna
Oswald menar att utmanarna lyckas bättre med att koppla innovation till en tydlig identitet.
”Utmanarmärkena vinner mark eftersom de är mer framgångsrika med att kombinera innovation med ett distinkt varumärkeslöfte”, säger hon enligt Handelsblatt.
Även Tesla tappar kraft. Bolagets varumärkesvärde föll med 38 procent till 18 miljarder dollar.
Toyota är fortfarande världens mest värdefulla bilmärke, trots en nedgång på omkring 20 procent, medan kinesiska BYD ökade sitt varumärkesvärde med 5 procent.
Interbrands ranking bygger på bolagens ekonomiska resultat, varumärkets betydelse för kundernas köpbeslut och konkurrenskraften gentemot andra märken.
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