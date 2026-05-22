Citroën väcker nu liv i en av Europas mest klassiska bilmodeller. Den legendariska 2CV återvänder som elbil. Fransmännen vill ta tillbaka kampen om Europas småbilsköpare från de snabbt växande kinesiska märkena.
Citroën vill utmana kineserna med billig elbil för runt 200.000 kronor
Under flera år har europeiska tillverkare haft svårt att konkurrera med billiga kinesiska elbilar.
Många modeller från Europa har blivit större, tyngre och betydligt dyrare, samtidigt som efterfrågan på enklare och mer prisvärda bilar fortsatt att växa.
Nu försöker Citroën ändra på det.
Märket bekräftar att klassiska 2CV återuppstår som en kompakt elbil med ett pris kring motsvarande 200 000 kronor.
Modellen väntas visas upp på bilsalongen i Paris senare i år innan produktionen startar 2028.
Designen ska tydligt inspireras av originalet från 1940 talet med den karakteristiska mjuka siluetten men få modern teknik och helt elektrisk drivlina.
För Citroën handlar det inte bara om nostalgi.
Bolaget vill skapa en ny folkbil för en marknad där allt fler europeiska hushåll upplever att nya elbilar blivit för dyra.
Det är inte första gången Citroën försöker göra elbilen tillgänglig för fler hushåll.
Märket har redan väckt stor uppmärksamhet med planerna på att återuppliva klassiska 2CV som en av Europas billigaste elbilar där fokus ligger på enkelhet, låga kostnader och praktisk vardagskörning snarare än avancerad premiumteknik.
Europa pressas av kinesiska konkurrenter
Tidpunkten är knappast slumpmässig.
Kinesiska märken som BYD, MG och Leapmotor har på kort tid förändrat konkurrensen i Europa genom att erbjuda elbilar till betydligt lägre priser än många traditionella tillverkare.
Det har skapat press på hela den europeiska bilindustrin.
Citroëns lösning blir nu att gå tillbaka till samma filosofi som gjorde originalet 2CV framgångsrikt efter andra världskriget.
Enkelhet, låg kostnad och praktisk vardagsmobilitet.
Modellen bygger på Stellantis nya strategi för billiga elbilar som också omfattar en ny elektrisk Fiat Panda.
Billigare elbilar blir nästa stora slagfält
Bakom satsningen finns en större förändring i hela bilmarknaden.
Efter flera år där premium och stora SUV modeller dominerat börjar allt fler tillverkare inse att nästa stora tillväxt finns bland mindre och billigare elbilar.
Det gäller särskilt i Europa där hushållen blivit betydligt mer prismedvetna efter inflation, högre räntor och stigande levnadskostnader.
För Citroën blir nya 2CV därför mer än bara en retrobil.
Det blir ett försök att åter göra elbilen tillgänglig för breda grupper av bilköpare samtidigt som europeiska tillverkare försöker försvara sig mot den snabbt växande kinesiska konkurrensen.
