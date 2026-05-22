Australisk superyacht ska locka världens rikaste – Maritimo satsar på långdistanslyx

Länge till havs

Medan flera italienska och brittiska varv fokuserar på design och fart prioriterar australiensarna räckvidd, robusthet och boendekomfort under längre vistelser till havs.

M75 mäter drygt 23 meter, och har plats för upp till 10 personer. Ombord finns 4 stora kabiner, inklusive en fullbreddssvit för ägaren mitt i båten. Köket är utrustat med hushållsstandard och premiumprodukter från bland annat Miele, något som ska ge känslan av ett exklusivt hem.

En central del i designen är den stora “Adventure Deck”-ytan längst akterut. Där kombineras lounge, matplats, förvaring och badplattform i ett flexibelt koncept för socialt umgänge och vattensporter. Maritimo lyfter fram däcket som en nyckeldel i livet ombord och ett viktigt försäljningsargument mot premiumkunder.

“Adventure Deck”-ytan längst akterut, är viktigt för umgänge ombord. (Foto: Maritimo)

Användbar i både tropiska och kallare klimat

Den kanske mest karakteristiska detaljen är annars den helt inglasade flybridge-våningen. Till skillnad från traditionella öppna flybridges har M75 en klimatkontrollerad skylounge med stora glasytor och interna loungedelningar. Konstruktionen har blivit ett signum för Maritimo och ska göra båten mer användbar i både tropiska och kallare klimat.

M75 kombinerar långdistanskörning, hög komfort och stora sociala ytor. (Foto: Maritimo)

Toppversionen använder dubbla MTU-motorer på 1 625 hästkrafter vardera, vilket ger en toppfart på runt 30 knop.

Ö-hoppning

Samtidigt är fokus inte fart – utan räckvidd och effektivitet. Vid lägre marschfart uppges båten kunna färdas upp till 4 000 nautiska mil utan stopp vilket gör den lämpad för längre expeditioner och ö-hoppning över stora avstånd, berättar The Gentleman Magazine.

Samtidigt har konkurrensen hårdnat. För att sticka ut försöker Maritimo sälja in M75 som ett alternativ för köpare som vill ha mer än bara design och status – nämligen möjligheten att faktiskt kunna leva ombord under längre perioder.

Prislappen som ligger från 50 miljoner kronor är kanske värt det för superyachtägare som vill lägga till en australiensisk leksak i samlingen.

M75 kan bli din för runt 50 miljoner kronor. (Foto: Maritimo)

