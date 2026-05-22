Australiens Maritimo tar upp kampen med Europas mest exklusiva yachtbyggare med flaggskeppet M75 – en nästan 23 meter lång motorjakt som kombinerar långdistanskörning, hög komfort och stora sociala ytor. En leksak för miljardärer och premiumköpare världen över.
Australisk superyacht ska locka världens rikaste – Maritimo satsar på långdistanslyx
Yachtbyggare tävlar givetvis om de rikas intresse och pengar.
Ett exempel är den turkiska yachtbyggaren Numarine som har lanserat en ny serie lyxyachter som kallas “Classic Line”. Serien är tänkt att kombinera modern teknik med en mer tidlös och enkel design.
Andra satsar på hybrider till havs, som den italienska lyxjätten Benetti som släpper sin senaste hybridmodell B.Neos.
Maritimo glänser
Australiensiska Maritimo har genom sin lansering av M75, som skedde för snart tre år sedan, också kunnat spänna musklerna på den globala yachtscenen.
M75 är den största modellen i Maritimos historia och beskrivs av bolaget som den naturliga ledaren i den egna flottan. Yachten är byggd för så kallad “blue water cruising”, vilket innebär längre resor över öppet hav snarare än kortare turer mellan lyxhamnar i Medelhavet.
Det är också där Maritimo försöker särskilja sig från många europeiska konkurrenter.
Länge till havs
Medan flera italienska och brittiska varv fokuserar på design och fart prioriterar australiensarna räckvidd, robusthet och boendekomfort under längre vistelser till havs.
M75 mäter drygt 23 meter, och har plats för upp till 10 personer. Ombord finns 4 stora kabiner, inklusive en fullbreddssvit för ägaren mitt i båten. Köket är utrustat med hushållsstandard och premiumprodukter från bland annat Miele, något som ska ge känslan av ett exklusivt hem.
En central del i designen är den stora “Adventure Deck”-ytan längst akterut. Där kombineras lounge, matplats, förvaring och badplattform i ett flexibelt koncept för socialt umgänge och vattensporter. Maritimo lyfter fram däcket som en nyckeldel i livet ombord och ett viktigt försäljningsargument mot premiumkunder.
Användbar i både tropiska och kallare klimat
Den kanske mest karakteristiska detaljen är annars den helt inglasade flybridge-våningen. Till skillnad från traditionella öppna flybridges har M75 en klimatkontrollerad skylounge med stora glasytor och interna loungedelningar. Konstruktionen har blivit ett signum för Maritimo och ska göra båten mer användbar i både tropiska och kallare klimat.
Toppversionen använder dubbla MTU-motorer på 1 625 hästkrafter vardera, vilket ger en toppfart på runt 30 knop.
Ö-hoppning
Samtidigt är fokus inte fart – utan räckvidd och effektivitet. Vid lägre marschfart uppges båten kunna färdas upp till 4 000 nautiska mil utan stopp vilket gör den lämpad för längre expeditioner och ö-hoppning över stora avstånd, berättar The Gentleman Magazine.
Samtidigt har konkurrensen hårdnat. För att sticka ut försöker Maritimo sälja in M75 som ett alternativ för köpare som vill ha mer än bara design och status – nämligen möjligheten att faktiskt kunna leva ombord under längre perioder.
Prislappen som ligger från 50 miljoner kronor är kanske värt det för superyachtägare som vill lägga till en australiensisk leksak i samlingen.
