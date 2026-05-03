Citroën väcker 2CV till liv – kan bli Europas billigaste

Historisk modell som förebild

Lösningen hämtas ur historien. Den ursprungliga 2CV utvecklades för att göra bilägande möjligt för en bred befolkning efter kriget.

Den nya modellen ska följa samma princip. En enkel, funktionell och framför allt prisvärd bil.

“Därför måste vi få människor att köpa nya bilar, och de måste vara överkomliga”, säger Xavier Chardon.

Den kommande modellen väntas bli en kompakt elbil i storlek med Renault Twingo, men med ambitionen att pressa priset ytterligare.

Teknik och kompromisser

För att nå en låg prisnivå krävs kompromisser. Mindre batterier, enklare konstruktion och snabbare utvecklingsprocesser är några av verktygen.

Strategin liknar den som kinesiska tillverkare redan använder, där effektiv produktion och skalbar teknik håller kostnaderna nere.

Samtidigt måste bilen vara tillräckligt modern för att möta dagens krav på säkerhet och funktionalitet. Det är en svår balans.

Ett avgörande test

Citroëns satsning handlar inte bara om en ny modell. Den handlar om att återvinna marknadsandelar i en region där konkurrensen hårdnat.

Om projektet lyckas kan det förändra spelplanen.

Om det misslyckas riskerar det att bekräfta en trend där europeiska tillverkare tappar mark till billigare alternativ.

Lanseringen väntas tidigast 2028. Men redan nu är signalen tydlig.

Kampen om Europas billigaste elbil har bara börjat.

