Ny elbil ska pressa priset och få fart på ett europeiskt bilmarknad som tappat tempo. Citroën förbereder ett av sina mest strategiskt viktiga drag på länge.
Citroën väcker 2CV till liv – kan bli Europas billigaste
Inspirerad av den ikoniska 2CV planerar biltillverkaren att lansera en ultrabillig elbil med ett riktpris långt under dagens nivåer.
Målet är tydligt. Att få tillbaka köpkraften hos europeiska konsumenter och samtidigt bryta en negativ trend på marknaden.
Utvecklingen ligger i linje med hur klassiska Citroën-modeller åter lyfts fram som inspirationskälla i modern bilutveckling.
I tidigare genomgångar framgår att märket aktivt använder sitt historiska arv för att forma framtida modeller, där retrodesign kombineras med ny teknik och elektrifiering.
Billiga bilar saknas i Europa
Bakgrunden är en tydlig svaghet i den europeiska bilindustrin. Försäljningen har inte återhämtat sig efter pandemin i samma takt som i andra regioner.
Enligt Citroëns ledning handlar det i stor utsträckning om pris.
“Det europeiska marknaden är det enda som inte har kommit tillbaka efter Covid”, säger vd:n Xavier Chardon och pekar på att miljontals potentiella bilköpare saknas varje år.
Samtidigt har snittåldern på Europas bilpark ökat till över tolv år. Färre har råd att köpa nytt.
Historisk modell som förebild
Lösningen hämtas ur historien. Den ursprungliga 2CV utvecklades för att göra bilägande möjligt för en bred befolkning efter kriget.
Den nya modellen ska följa samma princip. En enkel, funktionell och framför allt prisvärd bil.
“Därför måste vi få människor att köpa nya bilar, och de måste vara överkomliga”, säger Xavier Chardon.
Den kommande modellen väntas bli en kompakt elbil i storlek med Renault Twingo, men med ambitionen att pressa priset ytterligare.
Teknik och kompromisser
För att nå en låg prisnivå krävs kompromisser. Mindre batterier, enklare konstruktion och snabbare utvecklingsprocesser är några av verktygen.
Strategin liknar den som kinesiska tillverkare redan använder, där effektiv produktion och skalbar teknik håller kostnaderna nere.
Samtidigt måste bilen vara tillräckligt modern för att möta dagens krav på säkerhet och funktionalitet. Det är en svår balans.
Ett avgörande test
Citroëns satsning handlar inte bara om en ny modell. Den handlar om att återvinna marknadsandelar i en region där konkurrensen hårdnat.
Om projektet lyckas kan det förändra spelplanen.
Om det misslyckas riskerar det att bekräfta en trend där europeiska tillverkare tappar mark till billigare alternativ.
Lanseringen väntas tidigast 2028. Men redan nu är signalen tydlig.
Kampen om Europas billigaste elbil har bara börjat.
