Här är biltillverkaren som vänder till vinst

Stort intresse att investera i Stellantis. Dagens PS

Första tecken på vändning?

Men nu kan det ha vänt för Stellantis. När fordonskonglomerat redovisar sitt andra kvartalet visar man vinst driven av ökad efterfrågan i Nordamerika och, hoppas man, tidig nytta av den omstrukturering vd Antonio Filosa lagt fram.

Stellantis visar en nettovinst på 293 miljoner euro för andra kvartalet – ingen stor vinst, kanske, men den ska jämföras med en förlust på 1,87 miljarder euro motsvarande kvartal 2025.

Det justerade rörelseresultatet mer än trefaldigades till 773 miljoner euro mot 213 miljoner euro motsvarande tid 2025.

Ändå låg siffran något under marknadens gissningar som landade på 914 miljoner euro i snitt, skriver CNBC.

Eftersom räknenissar på båda sidor Atlanten gissat på ett högre belopp föll Stellantis aktie, noterad både i Milano och New York, kraftigt.

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