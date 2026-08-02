Stellantis vänder till vinst efter besvärliga tider. Fordonsjätten gör det i spåren av en ökad efterfrågan i Nordamerika.
Här är biltillverkaren som vänder till vinst
Fordonsjätten Stellantis inkluderar välkända varumärken som Citroen, Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler och Peugeot.
De prominenta märkena har inte lyckats manövrera Stellantis under de svåra tider som den globala bilindustrin utanför Kina lidit och lider av.
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Första tecken på vändning?
Men nu kan det ha vänt för Stellantis. När fordonskonglomerat redovisar sitt andra kvartalet visar man vinst driven av ökad efterfrågan i Nordamerika och, hoppas man, tidig nytta av den omstrukturering vd Antonio Filosa lagt fram.
Stellantis visar en nettovinst på 293 miljoner euro för andra kvartalet – ingen stor vinst, kanske, men den ska jämföras med en förlust på 1,87 miljarder euro motsvarande kvartal 2025.
Det justerade rörelseresultatet mer än trefaldigades till 773 miljoner euro mot 213 miljoner euro motsvarande tid 2025.
Ändå låg siffran något under marknadens gissningar som landade på 914 miljoner euro i snitt, skriver CNBC.
Eftersom räknenissar på båda sidor Atlanten gissat på ett högre belopp föll Stellantis aktie, noterad både i Milano och New York, kraftigt.
Påverkas av Trumps tullar
Antonio Filosa uppger att produktionen av Cherokee, tillverkad i Mexiko, nu trappas upp, men att koncernen medvetet begränsar vissa modeller på grund av amerikanska tullar, som väntas öka kostnadsmassan med minst 1 miljard euro i år.
”Modellen är mycket exponerad för tullar. Därför väger vi volym mot lönsamhet”, sade Filosa om Cherokee under företagets genomgång av kvartalsresultatet.
”Vi gör detta genom att begränsa vissa utrustningsnivåer och fokusera på de högre, mer lönsamma varianterna.”
Filosa betonade upprepade gånger att hans omstruktureringsplan är i full gång, men att ”vägen är lång” och att företaget behöver tid för att nå full effekt.
Stellantis redovisade ett industriellt fritt kassaflöde på 1 miljard euro vid halvårsskiftet, vilket med god marginal överträffade Citis prognos på 600 miljoner euro.
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Bra – men inte nog bra
Analytiker vid Wall Street konstaterar att även om siffran speglar en förbättrad operativ prestation, ligger Stellantis justerade rörelsemarginal kvar på en mycket låg nivå, 1,8 procent.
Ett positivt fritt kassaflöde är naturligtvis välkommet, menade analytikerna på Citi i en analys till sina kunder.
”Vi räknar dock med att investerare kommer att avvakta ytterligare tecken på god operativ utveckling innan de på nytt överväger aktien”, påpekar de.
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