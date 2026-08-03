Två kontrasterande trender på bilmarknaden ökar riskerna vid olyckor – småbilar som Renault 5, VW Polo eller Skoda Epiq köps av den som längtar efter enkel och effektiv pendling medan säkerhetstänk och lastmöjligheter gör att ett annat kundsegment söker sig till allt större modeller.
Den här bilen är farligast – för andra förare
Att välja en småbil kan dock visa sig vara livsfarligt när man delar vägen med enorma SUV:ar och pickups, enligt amerikanska trafiksäkerhetsorganisationen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).
”Även de säkraste småbilarna klarar sig dåligt i kollisioner med stora pickupbilar och tunga SUV:ar, säger IIHS ordförande David Harkey, i en kommentar till organisationens senaste kartläggning på ämnet.
Bilen där föraren själv oftast omkommer
I undersökningen har man tittat på dödsfall i olyckor med bilar från modellår 2023. Mer än hälften av de bilar som har de högsta dödstalen bland förare är småbilar, sportbilar eller så kallade muskelbilar.
Högst upp på listan finns Kia Rio, som dras med den tunga siffran 170 döda förare per miljon fordonsår. Snittet för alla modeller och märken ligger strax under 40 döda förare per miljon fordonsår.
De sju efterföljande modellerna är:
|Modell
|Döda förare per miljon fordonsår
|Nissan Versa
|164
|Chrysler 300 2WD
|132
|Dodge Charger HEMI 2WD
|127
|Dodge Challenger 2WD
|125
|Kia Forte
|120
|Chevrolet Malibu
|116
|Hyundai Venue 2WD
|113
Bilen som är farligast för andra
I undersökningen har man även djupdykt i vilka bilar som står för flest dödsfall av förare i andra bilar. Stora pickups dominerar listan, och i topp finns den enorma Ram 3500 med dubbelhytt, långt flak och 4WD att hitta.
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Enligt IIHS ligger medeltalet för omkomna förare i andra bilar på 53 per miljon fordonsår. För jätten som toppar listan är motsvarande siffra 204.
De sju efterföljande modellerna är:
|Modell
|Döda förare i andra bilar per miljon fordonsår
|Dodge Charger HEMI 2WD
|161
|Dodge Charger 2WD
|136
|Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD
|126
|Ram 1500 Classic crew cab short bed 4WD
|124
|Ram 1500 Quad 2WD
|113
|Ram 2500 crew cab short bed 4WD
|113
|Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD
|111
Bilen som är säkrast
Genom att korsa IIHS båda kompletta listor med varandra framgår det att en bilmodell verkar vara ett bra val för den som sätter säkerheten främst. För BMW X7 4WD har endast 11 döda egna förare rapporterats per miljon fordonsår, och motsvarande siffra för omkomna andra förare är 0.
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