Den här bilen är farligast – för andra förare

”Även de säkraste småbilarna klarar sig dåligt i kollisioner med stora pickupbilar och tunga SUV:ar, säger IIHS ordförande David Harkey, i en kommentar till organisationens senaste kartläggning på ämnet.

Bilen där föraren själv oftast omkommer

I undersökningen har man tittat på dödsfall i olyckor med bilar från modellår 2023. Mer än hälften av de bilar som har de högsta dödstalen bland förare är småbilar, sportbilar eller så kallade muskelbilar.

Högst upp på listan finns Kia Rio, som dras med den tunga siffran 170 döda förare per miljon fordonsår. Snittet för alla modeller och märken ligger strax under 40 döda förare per miljon fordonsår.

De sju efterföljande modellerna är: