BYD lanserar en ny, europaspecifik, kompaktbil som väntas börja säljas inom några veckor – och levereras till kunder redan i sommar.
BYD släpper ny kompakt Europa-bil
Den kinesiska tillverkaren BYD har funnits på europeiska marknaden i några år, så även den svenska. Antalet registrerade bilar växer stadigt, men än är man långt ifrån andra etablerade märken. Enligt Car Info rullar cirka 6500 BYD-bilar på svenska vägar idag.
Ambitionen på den europeiska marknaden är dock stor, och nu smyg-presenterar BYD en ny modell som är utvecklad främst för Europa.
Nya nya DOLPHIN G DM-i beskrivs som en kompaktmodell, som dock är familjevänlig och ska ”klara av vardagspendling helt på el”.
1000 km räckvidd
Hybriden mäter 4,16 m lång och 1,825 m bred och placerar sig därmed mitt i Europas mest populära småbilssegment – B-segmentet.
Bilen är utrustad med både bensin- och elmotor, räckvidden vid kombinerad körning uppges till cirka 1000 km.
”Genom att kombinera lång elektrisk räckvidd, intelligent hybridteknik och avancerade digitala funktioner i ett tillgängligt kompaktfordon gör vi hållbar mobilitet smartare, mer praktisk och tillgänglig för betydligt fler människor”, säger BYD:s vice vd Stella Li i ett pressutskick.
Ovanlig drivlina
Autocar har grottat ned sig i specifikationerna och spår att BYD:s nya kompaktbil främst kommer att konkurera med Renault Clio, Volkswagen Polo och Toyota Yaris. Men faktumet att Dolphin G DM-i är en full plug-in-hybrid sticker ut i segmentet.
Även om BYD inte har offentliggjort fullständiga detaljer om hur hybrid-systemet är uppbyggt, förväntas det vara besläktat med systemet som sitter i den lilla SUV:en Atto 2 DM-i. Där kombineras en 1,5-liters bensinmotor som fungerar som generator för en elmotor som driver framhjulen.
DOLPHIN G DM-i kommer att börja säljas på europeiska marknader under de kommande veckorna, och förväntas komma till Sverige i slutet av sommaren.
Några priser för svenska marknaden har inte presenterats ännu, men i Storbritannien räknar man med ett utgångspris under motsvarande 250 000 kr.
