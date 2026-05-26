BYD släpper ny kompakt Europa-bil

BYD:s nya DOLPHIN G DM-i är utvecklad specifikt för den europeiska marknaden. Bild: BYD

BYD lanserar en ny, europaspecifik, kompaktbil som väntas börja säljas inom några veckor – och levereras till kunder redan i sommar.

Den kinesiska tillverkaren BYD har funnits på europeiska marknaden i några år, så även den svenska. Antalet registrerade bilar växer stadigt, men än är man långt ifrån andra etablerade märken. Enligt Car Info rullar cirka 6500 BYD-bilar på svenska vägar idag.

Ambitionen på den europeiska marknaden är dock stor, och nu smyg-presenterar BYD en ny modell som är utvecklad främst för Europa.

Nya nya DOLPHIN G DM-i beskrivs som en kompaktmodell, som dock är familjevänlig och ska ”klara av vardagspendling helt på el”.

1000 km räckvidd

Hybriden mäter 4,16 m lång och 1,825 m bred och placerar sig därmed mitt i Europas mest populära småbilssegment – B-segmentet.

Bilen är utrustad med både bensin- och elmotor, räckvidden vid kombinerad körning uppges till cirka 1000 km.

”Genom att kombinera lång elektrisk räckvidd, intelligent hybridteknik och avancerade digitala funktioner i ett tillgängligt kompaktfordon gör vi hållbar mobilitet smartare, mer praktisk och tillgänglig för betydligt fler människor”, säger BYD:s vice vd Stella Li i ett pressutskick.

Ovanlig drivlina

Autocar har grottat ned sig i specifikationerna och spår att BYD:s nya kompaktbil främst kommer att konkurera med Renault Clio, Volkswagen Polo och Toyota Yaris. Men faktumet att Dolphin G DM-i är en full plug-in-hybrid sticker ut i segmentet.

Även om BYD inte har offentliggjort fullständiga detaljer om hur hybrid-systemet är uppbyggt, förväntas det vara besläktat med systemet som sitter i den lilla SUV:en Atto 2 DM-i. Där kombineras en 1,5-liters bensinmotor som fungerar som generator för en elmotor som driver framhjulen.

DOLPHIN G DM-i kommer att börja säljas på europeiska marknader under de kommande veckorna, och förväntas komma till Sverige i slutet av sommaren.

Några priser för svenska marknaden har inte presenterats ännu, men i Storbritannien räknar man med ett utgångspris under motsvarande 250 000 kr.

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

