BYD släpper ny kompakt Europa-bil

Ambitionen på den europeiska marknaden är dock stor, och nu smyg-presenterar BYD en ny modell som är utvecklad främst för Europa.

Nya nya DOLPHIN G DM-i beskrivs som en kompaktmodell, som dock är familjevänlig och ska ”klara av vardagspendling helt på el”.

1000 km räckvidd

Hybriden mäter 4,16 m lång och 1,825 m bred och placerar sig därmed mitt i Europas mest populära småbilssegment – B-segmentet.

Bilen är utrustad med både bensin- och elmotor, räckvidden vid kombinerad körning uppges till cirka 1000 km.

”Genom att kombinera lång elektrisk räckvidd, intelligent hybridteknik och avancerade digitala funktioner i ett tillgängligt kompaktfordon gör vi hållbar mobilitet smartare, mer praktisk och tillgänglig för betydligt fler människor”, säger BYD:s vice vd Stella Li i ett pressutskick.