Här är Peugeots nya plan för att ta tillbaka marknaden

Nu svarar Peugeot med sin kanske största satsning på flera decennier.

Det franska märket planerar att lansera sju nya modeller fram till 2030 samtidigt som bolaget satsar tungt på ny batteriteknik och mer avancerade plattformar för framtidens elbilar.

Målet är tydligt. Peugeot vill åter bli ett av Europas mest attraktiva bilmärken.

Samtidigt försöker Peugeot stärka sin position i premiumsegmentet genom en mer vågad designstrategi.

Märkets nya modeller får allt mer futuristiska linjer och sportigare uttryck i ett försök att locka köpare som tidigare främst tittat på tyska premiumbilar eller Tesla.

Sju nya modeller ska förändra märket

Bakom offensiven finns en tydlig strategi där Peugeot vill täcka betydligt fler segment än i dag.

Nya SUV modeller, uppdaterade familjebilar och sportigare elbilar väntas spela en central roll i satsningen.

Samtidigt ska märkets designprofil bli mer premiumorienterad för att locka kunder som tidigare valt tyska eller kinesiska alternativ.

Peugeot vill också stärka sin position inom helelektriska modeller där konkurrensen hårdnat kraftigt de senaste åren.

Flera av de kommande bilarna väntas få betydligt längre räckvidd och snabbare laddning än dagens generation.