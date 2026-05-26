Peugeot förbereder nu en massiv offensiv med nya modeller, längre räckvidd och teknik som ska lyfta märket fram till 2030.
Här är Peugeots nya plan för att ta tillbaka marknaden
Konkurrensen på bilmarknaden har blivit brutal.
Kinesiska tillverkare pressar priserna, Tesla fortsätter dominera elbilsdiskussionen och europeiska märken kämpar för att hålla sina marknadsandelar när teknikutvecklingen går snabbare än någonsin.
Nu svarar Peugeot med sin kanske största satsning på flera decennier.
Det franska märket planerar att lansera sju nya modeller fram till 2030 samtidigt som bolaget satsar tungt på ny batteriteknik och mer avancerade plattformar för framtidens elbilar.
Målet är tydligt. Peugeot vill åter bli ett av Europas mest attraktiva bilmärken.
Samtidigt försöker Peugeot stärka sin position i premiumsegmentet genom en mer vågad designstrategi.
Märkets nya modeller får allt mer futuristiska linjer och sportigare uttryck i ett försök att locka köpare som tidigare främst tittat på tyska premiumbilar eller Tesla.
Sju nya modeller ska förändra märket
Bakom offensiven finns en tydlig strategi där Peugeot vill täcka betydligt fler segment än i dag.
Nya SUV modeller, uppdaterade familjebilar och sportigare elbilar väntas spela en central roll i satsningen.
Samtidigt ska märkets designprofil bli mer premiumorienterad för att locka kunder som tidigare valt tyska eller kinesiska alternativ.
Peugeot vill också stärka sin position inom helelektriska modeller där konkurrensen hårdnat kraftigt de senaste åren.
Flera av de kommande bilarna väntas få betydligt längre räckvidd och snabbare laddning än dagens generation.
Ny teknik blir avgörande
Den kanske viktigaste delen i Peugeots framtidsplan handlar dock om tekniken under skalet.
Biljätten arbetar med nya plattformar och effektivare batterilösningar som ska ge längre räckvidd utan att vikten ökar lika kraftigt som i dagens stora elbilar.
Fokus ligger också på mjukvara, uppkoppling och avancerade förarstödssystem där europeiska tillverkare länge legat efter både Tesla och flera kinesiska märken.
Peugeot vill samtidigt positionera sig som ett mer emotionellt alternativ på elbilsmarknaden.
Känsla bakom ratten, design och körupplevelse lyfts fram som viktiga delar i märkets nya identitet.
Ett avgörande läge för europeiska bilmärken
Satsningen kommer samtidigt i ett känsligt läge för Europas bilindustri.
Kinesiska märken växer snabbt samtidigt som priskriget på elbilar pressar marginalerna för traditionella tillverkare.
För Peugeot handlar det därför inte bara om att lansera nya modeller utan om att försvara sin plats på en marknad som förändras i rekordfart.
Frågan är om offensiven räcker.
Men en sak står redan klar.
Peugeot tänker inte acceptera att hamna i skuggan när nästa generation elbilar tar över Europas vägar.
