Toyota uppdaterar Yaris Cross – ny design ska locka fler köpare

Den sexkantiga grillen och de integrerade LED-strålkastarna ger bilen ett mer robust och modernt uttryck. Det är en visuell förändring. Men också ett strategiskt drag.

Toyotas offensiv i Europa sker samtidigt som bolaget levererar starkare än många konkurrenter globalt.

Under 2025 slog den japanska tillverkaren nytt försäljningsrekord och sålde totalt 10,5 miljoner bilar världen över.

Design som konkurrensmedel

I det så kallade B-segmentet, där Yaris Cross verkar, räcker det inte längre med teknisk effektivitet.

Design har blivit avgörande. Toyota möter här konkurrenter som Ford Puma och Nissan Juke, men också nya aktörer som snabbt vinner mark.

För att behålla sin position krävs mer än bara pålitlighet. Det krävs attraktion.

Den uppdaterade modellen får därför nya färgalternativ och omarbetade fälgar, samtidigt som interiören förbättras med nya materialval och en högre upplevd kvalitet.