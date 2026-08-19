Svenska åkeriuppstickaren Einride har lagt en jätteorder på Elon Musks och Teslas eldrivna lastbil.
Jätteaffär: Svenska Einride köper 500 Tesla Semi
Enligt det svenska åkeriföretaget har ett avtal tecknats om att köpa 500 Tesla Semi.
Redan om en månad är planen att de första exemplaren av den tunga elektriska lastbilen från Tesla ska rulla ut på vägarna.
Tesla: Einride ligger i framkant
”Einride ligger i framkant inom hållbara frakter och vi är glada att kunna fördjupa vår relation med dem genom denna beställning på 500 semitrailers”, säger Dan Priestley, chef för semitrailers på Tesla i en kommentar.
Beräknad tid innan hela leveransen kommit ut på vägarna är 24 månader och genom jätteaffären hoppas det svenska teknik- och transportföretaget Einride tillmötesgå sina storkunder i Nordamerika, bland dessa nämns Amazon, PepsiCo och Heineken.
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Tesla-ordern är en milstolpe
Företaget har i dag drygt 200 tunga el-lastbilar i sitt stall och den nya ordern betecknas som en milstolpe då lastbilsflottan mer än tredubblas.
Einride har som mål att generera vinst 2028 och att lastbilsflottan då uppgår till mellan 1 500 och 2 000 fordon.
Alla 500 Tesla Semis ska styras och optimeras via Einrides egenutvecklade AI-plattform Saga, som planerar vägsträckor, laddning och logistik för att varuägarna ska slippa de ekonomiska och operativa riskerna.
”Vi har nått en punkt där vi får tillgång till hårdvaran i den form vi vill och behöver. Det är nu mjukvaran kommer in för att effektivt kunna integrera hårdvaran i hela vårt nätverk”,säger Einrides vd Roozbeh Charli.
Fick aktien att rusa i New York
Förväntan är nu att de potentiella intäkterna på 800 miljoner dollar om året nu ska bli verklighet i praktiken. I samband med nyheten rusade bolagets aktie med 12 procent på Nasdaq-börsen i New York.
”Denna driftsättning är ytterligare ett bevis på att vi kan genomföra den skala som våra kunder kräver. Att arbeta nära Tesla för att snabbt och i stor skala få nästa generations halvledarmodeller i aktiv drift är ett bevis på styrkan i det partnerskapet och hur snabbt den här tekniken mognar från löfte till daglig drift”, fortsätter Einrides vd i pressmeddelandet.
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