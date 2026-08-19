Jätteaffär: Svenska Einride köper 500 Tesla Semi

Tesla-ordern är en milstolpe

Företaget har i dag drygt 200 tunga el-lastbilar i sitt stall och den nya ordern betecknas som en milstolpe då lastbilsflottan mer än tredubblas.

Einride har som mål att generera vinst 2028 och att lastbilsflottan då uppgår till mellan 1 500 och 2 000 fordon.

Alla 500 Tesla Semis ska styras och optimeras via Einrides egenutvecklade AI-plattform Saga, som planerar vägsträckor, laddning och logistik för att varuägarna ska slippa de ekonomiska och operativa riskerna.

”Vi har nått en punkt där vi får tillgång till hårdvaran i den form vi vill och behöver. Det är nu mjukvaran kommer in för att effektivt kunna integrera hårdvaran i hela vårt nätverk”,säger Einrides vd Roozbeh Charli.

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Fick aktien att rusa i New York

Förväntan är nu att de potentiella intäkterna på 800 miljoner dollar om året nu ska bli verklighet i praktiken. I samband med nyheten rusade bolagets aktie med 12 procent på Nasdaq-börsen i New York.

”Denna driftsättning är ytterligare ett bevis på att vi kan genomföra den skala som våra kunder kräver. Att arbeta nära Tesla för att snabbt och i stor skala få nästa generations halvledarmodeller i aktiv drift är ett bevis på styrkan i det partnerskapet och hur snabbt den här tekniken mognar från löfte till daglig drift”, fortsätter Einrides vd i pressmeddelandet.

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