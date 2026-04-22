Historiker: Gå inte på hajpen om robotaxi

Transporthistorikern Peter Norton, docent på University of Virginia, varnar för att det är hela poängen att vi ska tro det i en intervju med Bloomberg.

Kontexten är att New York backar från självkörande taxibilar. När stadens pilotprojekt med åtta fordon från Waymo avslutades i mars, valde politikerna att inte gå vidare. Men expansionen rullar vidare i andra storstäder, där aktörer som Tesla och Zoox trycker på.

”När man har en möjlighet att sälja en ny teknisk lösning måste man omdefiniera nuläget så att tekniken framstår som rimlig. För hundra år sedan handlade det om att göra gator till platser för bilkörning, vilket var en galen idé 1920”, säger han till Bloomberg.

Starka kommersiella intressen

Norton menar att dagens hajp kring autonoma fordon följer ett välbekant mönster. I mer än 100 år har nya tekniker presenterats som lösningen på trafikproblem, ofta i cykler på omkring 20 år.

”Historien upprepar sig inte, men den rimmar. Som historiker ser jag det väldigt tydligt här”, säger han.

Han pekar också på hur starka kommersiella intressen påverkar debatten.

”Nu möter vi personer som Elon Musk som säger saker som att om du är emot robotbilar är du för att människor ska dö. Det är ett försök att få oss att missuppfatta robotbilar som hyperrationella, när de i själva verket speglar de mänskliga agendorna hos deras affärsdrivande förespråkare”, säger Norton.