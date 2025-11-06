Dagens PS
Bentleys första elbil – laddar 16 mil på sju minuter

Det här är alltså inte den Bentley vi skriver om då den inte är presenterad än. (Foto: Bentley)
Det här är alltså inte den Bentley vi skriver om då den inte är presenterad än. (Foto: Bentley)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Bentleys första elbil blir en kompakt lyx-SUV som laddar blixtsnabbt och markerar startskottet för el-eran.

Bentley tar nu klivet in i den elektriska framtiden – men på sitt eget, eleganta sätt.

Märkets första elbil, en kompakt SUV som hamnar under Bentayga i storlek, ska enligt planerna lanseras mot slutet av 2026 och levereras året därpå, enligt Autocar.

Med ett utseende inspirerat av den konceptuella EXP 15 får bilen en stram, nästan skulpterad design med låg profil och markerade linjer – ett uttryck som visar att Bentley vill hålla fast vid sin klassiska stil, även i elåldern.

Laddar på kaffepausen

En av de mest iögonfallande detaljerna är laddhastigheten. Den nya modellen kan ladda cirka 16 mils räckvidd på bara sju minuter. Det motsvarar en effekt på omkring 300 kilowatt – något som placerar den bland de snabbast laddande bilarna i världen.

Som jämförelse erbjuder dagens snabbaste elbilar, som Lotus Emeya, upp till 400 kilowatt.

Men för att nå dessa siffror krävs naturligtvis rätt laddstationer, och i till exempel Storbritannien ligger snittet fortfarande kring 120 kilowatt.

Delar teknik med porsche och audi

Även om Bentley ännu inte avslöjat alla tekniska detaljer, bygger bilen på den PPE-plattform som utvecklats av Porsche och Audi.

Där hittar vi även kommande Porsche Cayenne Electric, vilket ger en fingervisning om vad vi kan vänta oss: fyrhjulsdrift, dubbla elmotorer och upp till cirka 805 hästkrafter i toppversionen.

Batteriet på 108 kWh tros kunna ge en räckvidd på upp till 600 kilometer.

Bentleys version väntas få liknande dimensioner – knappt fem meter lång – men med märkets egen tolkning av lyx, hantverk och materialkänsla.

”En ny era för bentley”

Vid presentationen beskrev Bentleys vd Frank Walliser bilen som “världens första verkliga lyxiga stads-SUV”. Han framhöll att modellen ska förena hållbarhet med teknisk finess:

”Det här är början på en ny era för Bentley – en framtid där innovation, hantverk och hållbarhet går hand i hand.”

Det är stora ord, men även en nödvändig kursändring. För trots märkets tidigare löften om en helt elektrisk framtid inom några år, har efterfrågan på dyrare elbilar visat sig svalare än väntat.

Lyxköparna vill ha valmöjligheter

Walliser medgav att marknaden för eldrivna lyxbilar just nu är trög, och därför planerar Bentley att behålla ett brett modellutbud. Märket kommer att lansera minst en ny laddhybrid eller elbil varje år från 2026, men helt förbränningsfria motorer lär inte försvinna inom överskådlig tid.

Det betyder att klassiker som Continental GT, Flying Spur och Bentayga kan få fortsätta med bensindrivna versioner i vissa marknader – ett beslut som går i linje med märkets traditionella kundbas.

En elbentley med själ

Trots förändringarna i strategin är märkets första elbil en symbolisk milstolpe. Det är en bil som inte enbart ska konkurrera med prestanda eller laddtider, utan också bära vidare Bentleys själ: den stilla, varma lyxen som andas brittisk tradition.

När testbilar nu rullar på allmän väg blir det tydligt att framtiden inte behöver lukta bensin för att kännas som en Bentley – bara dofta lite av trä, läder och självsäker elegans.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

