Bentleys första elbil – laddar 16 mil på sju minuter

Delar teknik med porsche och audi

Även om Bentley ännu inte avslöjat alla tekniska detaljer, bygger bilen på den PPE-plattform som utvecklats av Porsche och Audi.

Där hittar vi även kommande Porsche Cayenne Electric, vilket ger en fingervisning om vad vi kan vänta oss: fyrhjulsdrift, dubbla elmotorer och upp till cirka 805 hästkrafter i toppversionen.

Batteriet på 108 kWh tros kunna ge en räckvidd på upp till 600 kilometer.

Bentleys version väntas få liknande dimensioner – knappt fem meter lång – men med märkets egen tolkning av lyx, hantverk och materialkänsla.

”En ny era för bentley”

Vid presentationen beskrev Bentleys vd Frank Walliser bilen som “världens första verkliga lyxiga stads-SUV”. Han framhöll att modellen ska förena hållbarhet med teknisk finess:

”Det här är början på en ny era för Bentley – en framtid där innovation, hantverk och hållbarhet går hand i hand.”

Det är stora ord, men även en nödvändig kursändring. För trots märkets tidigare löften om en helt elektrisk framtid inom några år, har efterfrågan på dyrare elbilar visat sig svalare än väntat.

Lyxköparna vill ha valmöjligheter

Walliser medgav att marknaden för eldrivna lyxbilar just nu är trög, och därför planerar Bentley att behålla ett brett modellutbud. Märket kommer att lansera minst en ny laddhybrid eller elbil varje år från 2026, men helt förbränningsfria motorer lär inte försvinna inom överskådlig tid.

Det betyder att klassiker som Continental GT, Flying Spur och Bentayga kan få fortsätta med bensindrivna versioner i vissa marknader – ett beslut som går i linje med märkets traditionella kundbas.

En elbentley med själ

Trots förändringarna i strategin är märkets första elbil en symbolisk milstolpe. Det är en bil som inte enbart ska konkurrera med prestanda eller laddtider, utan också bära vidare Bentleys själ: den stilla, varma lyxen som andas brittisk tradition.

När testbilar nu rullar på allmän väg blir det tydligt att framtiden inte behöver lukta bensin för att kännas som en Bentley – bara dofta lite av trä, läder och självsäker elegans.

