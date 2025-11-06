Bentleys första elbil blir en kompakt lyx-SUV som laddar blixtsnabbt och markerar startskottet för el-eran.
Bentley tar nu klivet in i den elektriska framtiden – men på sitt eget, eleganta sätt.
Bentleys första elbil – laddar 16 mil på sju minuter
Bentleys första elbil blir en kompakt lyx-SUV som laddar blixtsnabbt och markerar startskottet för el-eran.
Mest läst i kategorin
Experten varnar konsumenterna: Köp inte bilen
Bilexpert avråder från att köpa nytt: Samma elbil är nu billigare att leasa än en tre år gammal begagnad modell. På begagnatmarknaden upptäcks nu ett anmärkningsvärt prisfenomen för en populär elbil, vilket gör att en ny bil kan bli ett mer ekonomiskt val än att köpa en tre år gammal modell. Den kraftiga värdeminskningen för …
USA:s elbilsmarknad kraschar
Ford, Hyundai och Kia rapporterar stora försäljningstapp efter att Trump-administrationen avskaffade subventioner på upp till 71.000 kronor per bil. USA halkar efter i den globala elbilsracet. Den amerikanska elbilsmarknaden drabbades av kraftiga försäljningsras under oktober, efter att de federala skattelättnaderna för elbilar togs bort den 1 oktober. Flera stora biltillverkare rapporterade måndagen dramatiska nedgångar jämfört …
VW:s nya elbil – en stor överraskning
Volkswagen, i ett spännande samarbete med kinesiska Xpeng, är på väg att lansera en helt ny, eldriven sedan som får folk att höja på ögonbrynen. Den nya modellen har en design som är både sportigare och mer unik än vad vi tidigare sett från den tyska biltillverkaren. Volkswagen och Xpeng i ett glädjande designsamarbete Det …
Sanktionerad superyacht under klubban – jakten på ryska miljardärer fortsätter
Superyachten Amadea har sålts på auktion. Den tillhörde den ryske sanktionerade miljardären Suleiman Kerimov. Nu syns det tecken på att försäljningen har kopplingar till Donald Trump. Jakten på ryska miljardärer fortsätter därmed. Denna gång gäller det lyxyachten Amadea, som värderades till 3,2 miljarder kronor för ett par år sedan. USA har pekat ut den ryske …
Slutet på en epok för Volkswagens lyxiga trotjänare
Efter drygt två decennier tackar Volkswagen Touareg för sig – med en sista version som sammanfattar allt bilen stått för. När Volkswagen nu lanserar Touareg Final Edition markerar det inte bara slutet för en modellgeneration – utan slutet på en tid då en tysk SUV vågade vara både diskret och självsäker på samma gång. Den …
Märkets första elbil, en kompakt SUV som hamnar under Bentayga i storlek, ska enligt planerna lanseras mot slutet av 2026 och levereras året därpå, enligt Autocar.
Med ett utseende inspirerat av den konceptuella EXP 15 får bilen en stram, nästan skulpterad design med låg profil och markerade linjer – ett uttryck som visar att Bentley vill hålla fast vid sin klassiska stil, även i elåldern.
Laddar på kaffepausen
En av de mest iögonfallande detaljerna är laddhastigheten. Den nya modellen kan ladda cirka 16 mils räckvidd på bara sju minuter. Det motsvarar en effekt på omkring 300 kilowatt – något som placerar den bland de snabbast laddande bilarna i världen.
Som jämförelse erbjuder dagens snabbaste elbilar, som Lotus Emeya, upp till 400 kilowatt.
Men för att nå dessa siffror krävs naturligtvis rätt laddstationer, och i till exempel Storbritannien ligger snittet fortfarande kring 120 kilowatt.
Vilken bildel stjäls mest – och varför?
Trots att bildelsstölderna minskar kraftigt i Sverige är vissa delar fortfarande heta byten – särskilt airbags. Efter flera år av ökande bildelsstölder
Senaste nytt
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Delar teknik med porsche och audi
Även om Bentley ännu inte avslöjat alla tekniska detaljer, bygger bilen på den PPE-plattform som utvecklats av Porsche och Audi.
Där hittar vi även kommande Porsche Cayenne Electric, vilket ger en fingervisning om vad vi kan vänta oss: fyrhjulsdrift, dubbla elmotorer och upp till cirka 805 hästkrafter i toppversionen.
Batteriet på 108 kWh tros kunna ge en räckvidd på upp till 600 kilometer.
Bentleys version väntas få liknande dimensioner – knappt fem meter lång – men med märkets egen tolkning av lyx, hantverk och materialkänsla.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
”En ny era för bentley”
Vid presentationen beskrev Bentleys vd Frank Walliser bilen som “världens första verkliga lyxiga stads-SUV”. Han framhöll att modellen ska förena hållbarhet med teknisk finess:
”Det här är början på en ny era för Bentley – en framtid där innovation, hantverk och hållbarhet går hand i hand.”
Det är stora ord, men även en nödvändig kursändring. För trots märkets tidigare löften om en helt elektrisk framtid inom några år, har efterfrågan på dyrare elbilar visat sig svalare än väntat.
Bakslaget för elbilsägare: Nu införs ny moms
Norge inför moms på elbilar, vilket förändrar både nybilsmarknaden och andrahandsvärdet. Frågan är om Sverige borde göra tvärtom. Norge har länge varit
Lyxköparna vill ha valmöjligheter
Walliser medgav att marknaden för eldrivna lyxbilar just nu är trög, och därför planerar Bentley att behålla ett brett modellutbud. Märket kommer att lansera minst en ny laddhybrid eller elbil varje år från 2026, men helt förbränningsfria motorer lär inte försvinna inom överskådlig tid.
Det betyder att klassiker som Continental GT, Flying Spur och Bentayga kan få fortsätta med bensindrivna versioner i vissa marknader – ett beslut som går i linje med märkets traditionella kundbas.
En elbentley med själ
Trots förändringarna i strategin är märkets första elbil en symbolisk milstolpe. Det är en bil som inte enbart ska konkurrera med prestanda eller laddtider, utan också bära vidare Bentleys själ: den stilla, varma lyxen som andas brittisk tradition.
När testbilar nu rullar på allmän väg blir det tydligt att framtiden inte behöver lukta bensin för att kännas som en Bentley – bara dofta lite av trä, läder och självsäker elegans.
Ytterligare en biltillverkar överger elbilsplanerna
Ett av världens mest kända bilmärken, Bentley, har ändrat sig. De hade sagt att de bara skulle göra elbilar i framtiden, men nu blir det inte så.
Missa inte:
Hemliga kodordet som kan skydda mot AI-bedragare. News 55
Spotify bättre än väntat – vinstlyft 28 procent. E55
Cyberexperter anklagas för egna ransomware-attacker. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition. Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.
Senaste nytt
Bentleys första elbil – laddar 16 mil på sju minuter
Bentleys första elbil blir en kompakt lyx-SUV som laddar blixtsnabbt och markerar startskottet för el-eran. Bentley tar nu klivet in i den elektriska framtiden – men på sitt eget, eleganta sätt. Märkets första elbil, en kompakt SUV som hamnar under Bentayga i storlek, ska enligt planerna lanseras mot slutet av 2026 och levereras året därpå, …
Han blir ny vd för fastighetsbolaget Fabege
Bent Oustad har utsetts av styrelsen i Fabege till ny vd och koncernchef. Han tillträder tjänsten den 1 december, enligt ett pressmeddelande. Bent Oustad sitter sedan 2024 i styrelsen i Fabege (börskurs) och är i dag vd för fastighetsbolaget Norwegian Property ASA. ”Vi i styrelsen anser att Bent Oustad är en utmärkt person att ta …
Sverige stabiliseras: "Inflationen var oförändrad i oktober"
Mellan september och oktober står inflationen i Sverige still. Det meddelar SCB när man släpper de preliminära inflationssiffrorna för den första månaden i det fjärde kvartalet. Efter ett par år med utebliven tillväxt och hög inflation har många av oss blivit smärtsamt fokuserade på SCB:s och riksbankens rapporter om inflationen och styrräntan. Alla besked som …
Binda boräntan? Då ska du inte vänta för länge
Efter några års turbulens tror majoriteten att boräntorna nu har stabiliserats.?Men vad ska man göra härnäst? Den 5 november meddelade Riksbanken att styrräntan ligger kvar på 1,75 procent, ett beslut som var väntat av både banker och hushåll.? ”Riksbanken signalerar att styrräntan kommer förbli kring den nivån under en tid framöver”, konstaterar Handelsbanken i sin …
Mardrömsdebut på börsen för kinesiska Pony.ai
Den kinesiska uppstickaren Pony.ai, som tillverkar självkörande bilar, faller med över 14 procent vid börsentrén i Hongkong medan rivalen WeRide tappar nästan 12 procent. Båda företagen, som är tillverkare av autonoma bilar, har tagit klivet in på Hongkongbörsen på torsdagen. Och någon skön start blev det inte för bolagen. Tvärtom straffar investerarna Pony.ai och WeRide …