Vilken bildel stjäls mest – och varför?

Efter flera år av ökande bildelsstölder kommer nu en positiv vändning. Enligt Larmtjänst har antalet anmälningar minskat med hela 46 procent under årets tre första kvartal. Det betyder 862 rapporterade stölder – en halvering jämfört med samma period i fjol.

Airbags har tagit över toppen

Trots nedgången finns det fortfarande delar som är särskilt eftertraktade. Den senaste statistiken visar att airbags nu är den mest stulna komponenten i Sverige, med 322 rapporterade fall.

Därefter följer strålkastare (309 stölder), navigationssystem (272) och katalysatorer (120).

Att just airbags toppar listan är ingen slump, berättar motorjournalisten Åsa Wallenrud från Dagens PS i en videointervju.

”Airbags är dyra att ersätta efter en olycka, vilket gör dem värdefulla på andrahandsmarknaden. De har alltid varit intressanta, men nu har de klättrat till toppen av listan.”

Tidigare var katalysatorer tjuvarnas främsta mål, men den trenden har brutits i takt med att fler elbilar rullar på vägarna och värdet på ädelmetallerna sjunkit.