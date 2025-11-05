Trots att bildelsstölderna minskar kraftigt i Sverige är vissa delar fortfarande heta byten – särskilt airbags.
Vilken bildel stjäls mest – och varför?
Efter flera år av ökande bildelsstölder kommer nu en positiv vändning. Enligt Larmtjänst har antalet anmälningar minskat med hela 46 procent under årets tre första kvartal. Det betyder 862 rapporterade stölder – en halvering jämfört med samma period i fjol.
Airbags har tagit över toppen
Trots nedgången finns det fortfarande delar som är särskilt eftertraktade. Den senaste statistiken visar att airbags nu är den mest stulna komponenten i Sverige, med 322 rapporterade fall.
Därefter följer strålkastare (309 stölder), navigationssystem (272) och katalysatorer (120).
Att just airbags toppar listan är ingen slump, berättar motorjournalisten Åsa Wallenrud från Dagens PS i en videointervju.
”Airbags är dyra att ersätta efter en olycka, vilket gör dem värdefulla på andrahandsmarknaden. De har alltid varit intressanta, men nu har de klättrat till toppen av listan.”
Tidigare var katalysatorer tjuvarnas främsta mål, men den trenden har brutits i takt med att fler elbilar rullar på vägarna och värdet på ädelmetallerna sjunkit.
BMW och Volvo hårdast drabbade
Bland märkena sticker BMW, Volvo och Mercedes-Benz ut som särskilt utsatta. Från BMW stjäls ofta airbags och navigationssystem, medan tjuvarna hos Volvo i första hand riktar in sig på strålkastarna. Mercedes drabbas av båda typerna av stölder.
”BMW är mest drabbat och har varit det länge. Volvo ligger tätt bakom”, säger Wallenrud.
Stockholmsregionen står ensam för 39 procent av alla anmälningar – en tydlig indikation på var brottsrisken är störst.
Så skyddar du din bil
Larmtjänst uppmanar bilägare att använda garage, parkera i upplysta miljöer och överväga märkprodukter eller extra larm. Även modern teknik kan göra skillnad.
”En dashcam som aktiveras av rörelser är ett bra sätt att hålla koll. Många elbilar har redan den funktionen”, tipsar Wallenrud.
Att stölderna minskar är en ljuspunkt, men tjuvarnas intresse för värdefulla delar visar att kampen långtifrån är över.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
