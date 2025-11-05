Bakslaget för elbilsägare: Nu införs ny moms

Norge har länge varit ett föregångsland för elbilar. Nu tar regeringen ett steg tillbaka – eller åtminstone ett nytt steg. Från och med 2026 ska norrmännen börja betala moms på elbilar, men bara på den del av priset som överstiger 300 000 kronor.

Året därpå, 2027, gäller momsen på hela beloppet.

“Norge har nått nästan 100 procent elbilar i nybilsförsäljningen, vilket är väldigt anmärkningsvärt,” säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS.

“Men det betyder också att staten inte längre får in tillräckligt med pengar, eftersom elbilar varit momsbefriade och haft många fördelar.”

Dyrare bilar och förändrat beteende

Den nya momsen innebär att det blir betydligt dyrare att köpa elbil. För en bil som kostar över 700 000 kronor blir påslaget kännbart. Enligt Wallenrud kommer det att påverka hur norrmännen ser på sina bilar framöver.

“Jag tror att norrmännen kommer att behålla sina elbilar längre nu,” säger hon.

“Det i sin tur påverkar andrahandsmarknaden rejält.”

ANNONS

Tidigare har de låga kostnaderna gjort att många norrmän bytt bil ofta, men nu väntas fler hålla fast vid sina fordon. Det betyder färre, äldre och mer körda bilar på begagnatmarknaden.