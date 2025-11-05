Norge inför moms på elbilar, vilket förändrar både nybilsmarknaden och andrahandsvärdet. Frågan är om Sverige borde göra tvärtom.
Bakslaget för elbilsägare: Nu införs ny moms
Norge har länge varit ett föregångsland för elbilar. Nu tar regeringen ett steg tillbaka – eller åtminstone ett nytt steg. Från och med 2026 ska norrmännen börja betala moms på elbilar, men bara på den del av priset som överstiger 300 000 kronor.
Året därpå, 2027, gäller momsen på hela beloppet.
“Norge har nått nästan 100 procent elbilar i nybilsförsäljningen, vilket är väldigt anmärkningsvärt,” säger Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS.
“Men det betyder också att staten inte längre får in tillräckligt med pengar, eftersom elbilar varit momsbefriade och haft många fördelar.”
Elbilarna du bör undvika: “Folk har blivit inlåsta i sina bilar”
Allt fler väljer elbil, men vissa modeller gör sina ägare rejält frustrerade. I en ny rapport pekas flera elbilar ut som särskilt problemtyngda. Vi bad
Dyrare bilar och förändrat beteende
Den nya momsen innebär att det blir betydligt dyrare att köpa elbil. För en bil som kostar över 700 000 kronor blir påslaget kännbart. Enligt Wallenrud kommer det att påverka hur norrmännen ser på sina bilar framöver.
“Jag tror att norrmännen kommer att behålla sina elbilar längre nu,” säger hon.
“Det i sin tur påverkar andrahandsmarknaden rejält.”
Tidigare har de låga kostnaderna gjort att många norrmän bytt bil ofta, men nu väntas fler hålla fast vid sina fordon. Det betyder färre, äldre och mer körda bilar på begagnatmarknaden.
Vad betyder det för Sverige?
Frågan är om Sverige kan tänkas följa efter. Wallenrud tror inte det.
“Vi har knappt några incitament alls i Sverige för att köpa elbil,” konstaterar hon.
“Kanske borde vi i stället inspireras av Norge – de gjorde rätt saker i början. Kanske borde vi testa momsbefrielse ett tag för att få fart på försäljningen.”
Förändringen i Norge ses av många som ett tecken på att landet anser sin elbilsomställning vara klar. Men för svenska bilköpare kan utvecklingen snarare bli en tankeställare.
“Det ska bli intressant att se hur det här påverkar både Norge och resten av Norden,” säger Wallenrud avslutningsvis.
“Om elbilar plötsligt blir dyrare, kanske fler länder tvingas ompröva sin strategi.”
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
