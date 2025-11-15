Dagens PS
Bentley visar sin lättaste bil på 85 år: Rena kraftpaketet

Bentley
Bentley presenterar sin lättaste modell på 85 år – en ny era för prestanda (Foto: Bentley.com)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

Bentley satsar på extrem viktminskning och prestanda. Biltillverkaren sätter en ny standard för lyxbilar.

Bentley tar ett oväntat steg tillbaka till ren bensindriven prestanda med nya Continental GT Supersports.

En modell som bryter med märkets elektrifierade strategi och i stället satsar på lågt vikt, bakhjulsdrift och en aggressivt omarbetad V8.

För bilvärlden och de kapitalstarka köpare som följer Bentleys utveckling markerar modellen ett tydligt skifte: mer känsla, mindre teknik, och en återgång till det som byggde märket från början. Det skriver Carscoops.

Ren V8-kraft och fokus på föraren

Supersports släpper hybridtekniken helt och hållet. Under huven ligger en dubbelturbo­matad V8 på 4,0 liter som levererar 666 PS och 800 Nm.

Det är färre hästkrafter än hybridmodellen Continental GT Speed, men syftet är ett annat.

Drivlinan arbetar enbart mot bakhjulen genom en nykalibrerad åttaväxlad dubbelkopplingslåda från ZF.

Systemet kompletteras av torque vectoring, bakhjulsstyrning och en elektronisk diff som ger bilen en mer direkt och engagerad karaktär än tidigare generationer.

Här kan du se hur bilen kommer att se ut på insidan. (Foto: Bentley.com)
Historiskt låg vikt och unika aerodynamiska lösningar

Genom att ta bort hybrid­systemet, montera kolfibertak, ta bort bakre säten och reducera isolering har Bentley lyckats pressa totalvikten under två ton.

Den lättaste Bentley sedan 1940.

Chassit har fått helt ny kalibrering och bilen utrustas med Manthey-utvecklade smidda 22-tumsfälgar samt världens största keramiska bromsar fram, på 440 mm.

Föraren kan dessutom välja Pirelli Trofeo RS för maximal greppnivå.

Aerodynamiken är grundligt omarbetad: ny front, större luftkanaler, ventilerad bakre stötfångare och en tydlig ducktail-spoiler.

Paketet genererar 300 kilo mer marktryck än i GT Speed.

Exklusivitet och global efterfrågan

Endast 500 exemplar kommer att byggas med produktionsstart i slutet av 2026.

Leveranserna inleds 2027 och fördelas över utvalda marknader som Europa, USA, Mellanöstern och Asien.

Bentleys VD Frank-Steffen Walliser beskriver modellen som “more than just the most driver-focused Bentley yet”, och framhåller att den markerar en återgång till att bygga mer kompromisslösa och konstnärligt drivna bilar.

