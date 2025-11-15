Bentley visar sin lättaste bil på 85 år: Rena kraftpaketet

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Bentley tar ett oväntat steg tillbaka till ren bensindriven prestanda med nya Continental GT Supersports.

En modell som bryter med märkets elektrifierade strategi och i stället satsar på lågt vikt, bakhjulsdrift och en aggressivt omarbetad V8.

För bilvärlden och de kapitalstarka köpare som följer Bentleys utveckling markerar modellen ett tydligt skifte: mer känsla, mindre teknik, och en återgång till det som byggde märket från början. Det skriver Carscoops.

Ren V8-kraft och fokus på föraren

Supersports släpper hybridtekniken helt och hållet. Under huven ligger en dubbelturbo­matad V8 på 4,0 liter som levererar 666 PS och 800 Nm.

Det är färre hästkrafter än hybridmodellen Continental GT Speed, men syftet är ett annat.

Drivlinan arbetar enbart mot bakhjulen genom en nykalibrerad åttaväxlad dubbelkopplingslåda från ZF.

Systemet kompletteras av torque vectoring, bakhjulsstyrning och en elektronisk diff som ger bilen en mer direkt och engagerad karaktär än tidigare generationer.

Här kan du se hur bilen kommer att se ut på insidan. (Foto: Bentley.com)

ANNONS

Läs mer om Bentley: Bentleys första elbil – laddar 16 mil på sju minuter – Dagens PS