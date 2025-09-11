Dagens PS
Bentley enda lyxbilen som inte backar i Sverige

Sverige
Bentley är den enda lyxbilen som står på gasen i Sverige. Resten bromsar in. (Foto: Tatan Syuflana/AP/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 11 sep. 2025Publicerad: 11 sep. 2025

Köpen av exklusiva bilar bromsar in i Sverige, det är uppenbart att den rika eliten håller hårdare i plånboken.

Totalt sett lyfter bilförsäljningen i Sverige, enligt Mobility Sweden.

Men inte när det gäller dyra lyx- och sportbilar. Förutom Bentley då, som säljer bättre hittills i år än under 2024.

Bentley ökar farten i Sverige

I fjol fram till nu såldes fyra nya Bentleybilar i Sverige. Den siffran har nästan fördubblats så här långt i år då sju Bentley registrerats.

Det skriver sajten Carup och konstaterar att ökningen därmed är hela 130 procent och att Continental GT är favoritmodellen när förmögna svenskar kostar på sig en bil i översta prisklassen.

Aston Martin noterar samtidigt en nedgång med nästan 76 procent under 2025, jämfört med förra året då 17 bilar såldes under motsvarande tid i Sverige av den engelska lyxbilstillverkaren.

Trögt för anrika Aston Martin

I år har blott fyra Aston Martin nyregistrerats varav Vantage och DB12 uppges vara mest populära.

Endast fyra Aston Martin har registrerats i Sverige hittills i år. (Foto: Andy Wong/AP/TT)
Även Lamborghini uppvisar röda siffror och ett kraftig försäljningstapp jämfört med fjolåret. Hittills har endast 37 sportbilar från Lamborghini registrerats i Sverige. Under samma period 2024 var siffran dubbelt så hög, 73 sålda bilar.

Carup konstaterar att det innebär ett försäljningstapp på 38 procent för den italienska sportbilssaktören.

Ferrari har haft bättre dagar än vad som nu är fallet. (Foto: Cyril Zingaro/AP/TT)

Dystert för Ferrari och Porsche

Ferrari sålde 80 bilar 2024, framgår det vidare, liksom att bara 50 Ferraribilar sålts i år. Därmed backar Ferrari 31 procent.

Tyska Porsche har sålt 2 015 bilar i år, jämfört med 3 474 förra året. Det ger en nedgång på 18 procent.

Siffrorna lyser alltså röda för alla ovan nämnda lyx- och sportbilar, utom Bentley som trycker på gasen.

Porsches försäljning har sjunkit med 18 procent. (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/TT)

Höjda skatter, hård konkurrens från uppstickare som erbjuder komfort till lägre priser och avsaknaden av laddbara bilar inom lyxsegmentet är några teorier om varför dyrgriparna faller i intresse.

Lamborghinis vd: Tullarnas fel

Även Trumps tullar kan ha ett finger med i spelet. Nyligen rapporterade Dagens PS med hänvisning till CNBC att rika amerikaner avvaktar i högre grad att köpa lyxbilar för att se vad tullsatsen blir i slutändan.

USA är Lamborghinis största marknad och det var företagets vd och ordförande Stephan Winkelmann som uppgav detta och att det rör sig om kunder som planerat att köpa en bil av Lamborghini för motsvarande minst 3,8 miljoner kronor.

Läs mer: Lamborghinis vd till attack mot Trumps tullar DagensPS

