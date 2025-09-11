Bentley enda lyxbilen som inte backar i Sverige

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Trögt för anrika Aston Martin

I år har blott fyra Aston Martin nyregistrerats varav Vantage och DB12 uppges vara mest populära.

Endast fyra Aston Martin har registrerats i Sverige hittills i år. (Foto: Andy Wong/AP/TT)

Även Lamborghini uppvisar röda siffror och ett kraftig försäljningstapp jämfört med fjolåret. Hittills har endast 37 sportbilar från Lamborghini registrerats i Sverige. Under samma period 2024 var siffran dubbelt så hög, 73 sålda bilar.

Carup konstaterar att det innebär ett försäljningstapp på 38 procent för den italienska sportbilssaktören.

Ferrari har haft bättre dagar än vad som nu är fallet. (Foto: Cyril Zingaro/AP/TT)

Dystert för Ferrari och Porsche

Ferrari sålde 80 bilar 2024, framgår det vidare, liksom att bara 50 Ferraribilar sålts i år. Därmed backar Ferrari 31 procent.

Tyska Porsche har sålt 2 015 bilar i år, jämfört med 3 474 förra året. Det ger en nedgång på 18 procent.

Siffrorna lyser alltså röda för alla ovan nämnda lyx- och sportbilar, utom Bentley som trycker på gasen.

Porsches försäljning har sjunkit med 18 procent. (Foto: Marcio Jose Sanchez/AP/TT)

Höjda skatter, hård konkurrens från uppstickare som erbjuder komfort till lägre priser och avsaknaden av laddbara bilar inom lyxsegmentet är några teorier om varför dyrgriparna faller i intresse.

Lamborghinis vd: Tullarnas fel

Även Trumps tullar kan ha ett finger med i spelet. Nyligen rapporterade Dagens PS med hänvisning till CNBC att rika amerikaner avvaktar i högre grad att köpa lyxbilar för att se vad tullsatsen blir i slutändan.

USA är Lamborghinis största marknad och det var företagets vd och ordförande Stephan Winkelmann som uppgav detta och att det rör sig om kunder som planerat att köpa en bil av Lamborghini för motsvarande minst 3,8 miljoner kronor.

