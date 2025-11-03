Techmiljardärerna tar sin lyx till havs. Med allt större och dyrare superyachter visar Jeff Bezos, Sergey Brin och Mark Zuckerberg att världens rikaste nu tävlar om vem som har det mest spektakulära flytande palatset.
Techmiljardärernas superyachter – här är de största
Samtidigt som techmiljardärerna blir rikare och rikare så blir deras superyachter längre och lyxigare, skriver Business Insider.
Det är riktigt dyrt att äga en superyacht – och ju större båt desto rikare ägare, enligt tidningen. BI skriver att man antagligen behöver vara miljardär för att ha en yacht över 50 meter lång. För 100 meter behövs det sannolikt flera miljarder.
Det finns enligt Superyacht Times runt 70 stycken superyachter som är längre än så, alltså över 100 meter. De allra största är det bara de allra rikaste som har råd med – arabiska prinsar, ryska oligarker eller i väst techmiljardärer som Facebook-grundaren Mark Zuckerberg och Amazon-grundaren Jeff Bezos.
Här är några av de största flytande palats som techmiljardärerna äger:
Jeff Bezos: Koru och Abeona
Amazon-grundaren Jeff Bezos superyacht Koru, 127 meter, levererades 2023 och uppges ha kostat 500 miljoner dollar.
Under bygget fick varvet Oceanco kritik för att träslaget teak från Myanmar användes frikostigt – Oceanco fick böter 2024 för brott mot den europeiska timmerförordningen, och varvet har sedan dess bett om ursäkt. Vid lanseringen skulle en historisk bro i Rotterdam monteras ned för att yachten skulle kunna ta sig ut från varvet. Efter stora protester valde varvet en annan plan.
Yachten har varit skådeplats för flera stora fester som Jeff Bezos haft, bland annat förlovningen med Lauren Sánchez i Venedig med Bill Gates och Leonardo DiCaprio på gästlistan.
Inte nog med det – Koru färdas tillsammans med en så kallad support-yacht, Abeona, på 75 meter med helikopterplatta, hangar, vattenleksaker och nödhjälpsförnödenheter, som också ägs av Bezos.
Sergey Brin: Dragonfly
Google-grundaren Sergey Brin har en hel flotta av av yachter, båtar och vattenleksaker kända som “Fly Fleet” – med 50 heltidsanställda, skriver Business Insider.
Den största heter Dragonfly, och är 142 meter. Den är byggd av det tyska varvet Lürssen och har vunnit flera designpriser. Den levererades så sent som december 2024.
Den är utrustad med en komplett uppsättning bekvämligheter, inklusive en pool med glasbotten, bio, spa, gym, affärsdäck med hemmakontor och en helikopterhangar. Sergey Brin hade tidigare mindre yacht (73 meter) som hette Dragonfly, den har nu fått byta namn till Capricorn och är ute för försäljning.
Mark Zuckerberg: Launchpad
2022 avslöjade Dagens PS att Rysslands rikaste man Vladimir Potanin var beställare bakom en 118 meter lång superyacht som just då byggdes i Feadships varv i Nederländerna.
På grund av sanktionerna mot Ryssland blev det dock inte något köp. Business Insider rapporterar att den nye glade ägaren i stället blev Metas vd Mark Zuckerberg. Priset är hemligt, men brukar landa på nio siffror för en sådan stor båt.
Den ska ha döpts till Launchpad. Tidigare rapporter om att Zuckerberg köpt superyachter har visat sig falska, men denna gång verkar det stämma. Yachten besökte Panama för Zuckerbergs 40-årsfest och har spenderat sommaren på Medelhavet, skriver Business Insider.
Läs även: Sanktionerad superyacht under klubban – jakten på ryska miljardärer fortsätter (Dagens PS)
Läs även: Zuckerbergs superyacht har semester – efter att ha bränt 2 miljoner liter diesel (Dagens PS)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
