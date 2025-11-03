Techmiljardärernas superyachter – här är de största

Samtidigt som techmiljardärerna blir rikare och rikare så blir deras superyachter längre och lyxigare, skriver Business Insider.

Det är riktigt dyrt att äga en superyacht – och ju större båt desto rikare ägare, enligt tidningen. BI skriver att man antagligen behöver vara miljardär för att ha en yacht över 50 meter lång. För 100 meter behövs det sannolikt flera miljarder.

Det finns enligt Superyacht Times runt 70 stycken superyachter som är längre än så, alltså över 100 meter. De allra största är det bara de allra rikaste som har råd med – arabiska prinsar, ryska oligarker eller i väst techmiljardärer som Facebook-grundaren Mark Zuckerberg och Amazon-grundaren Jeff Bezos.

Här är några av de största flytande palats som techmiljardärerna äger:

Jeff Bezos: Koru och Abeona

Superyachten Koru. (Foto: Conmat13/CC BY-SA 4.0)

Amazon-grundaren Jeff Bezos superyacht Koru, 127 meter, levererades 2023 och uppges ha kostat 500 miljoner dollar.

Under bygget fick varvet Oceanco kritik för att träslaget teak från Myanmar användes frikostigt – Oceanco fick böter 2024 för brott mot den europeiska timmerförordningen, och varvet har sedan dess bett om ursäkt. Vid lanseringen skulle en historisk bro i Rotterdam monteras ned för att yachten skulle kunna ta sig ut från varvet. Efter stora protester valde varvet en annan plan.

Yachten har varit skådeplats för flera stora fester som Jeff Bezos haft, bland annat förlovningen med Lauren Sánchez i Venedig med Bill Gates och Leonardo DiCaprio på gästlistan.

Inte nog med det – Koru färdas tillsammans med en så kallad support-yacht, Abeona, på 75 meter med helikopterplatta, hangar, vattenleksaker och nödhjälpsförnödenheter, som också ägs av Bezos.