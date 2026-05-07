Utbudet av nya båtar inför säsongen 2026 är osedvanligt starkt. Från flygande elbåtar till klassiska segelbåtar och råa aluminiummaskiner.
Topplistan över sommarens 10 hetaste båtar 2026
Här nedan har vi sammanställt de tio modeller som alla pratar mest om:
1. Axopar 38 XC, finska formgivningsundret som erövrade världen
Redan vid världspremiären på Boot Düsseldorf i januari stod det klart att Axopar 38 XC är något utöver det vanliga.
Yacht Style Award 2026 i kategorin motoryacht 10-12 meter bekräftade vad alla redan anade. De karaktäristiska ”måsvingedörrarna” till kabinen ger en instigning som påminner mer om en supersportbil än en båt, och det skjutbara taket förvandlar cockpit från skyddad kryssare till öppen solbåt på några sekunder.
Modellen är full av spännande lösningar, som en gigantisk Letherman-kniv. Under de 11,84 meterna döljer sig en twin-stepped V-hull som levererar över 45 knop med twin 350-hästars utombordare.
Stabilt, torrt och med det typiska Axopar-greppet i kurvor. Räkna med 2,5-3,5 miljoner kronor beroende på konfiguration, och förvänta dig kö.
2. Candela C-8, framtidens båt finns redan
Candela C-8 är inte bara en elbåt, den är ett paradigmskifte. Den stockholmsbyggda hydrofoil-båten lyfter ur vattnet på datorstyrda kolfiber-vingar och flyger fram i 22 knop, nästan ljudlöst, med 57 nautiska mils räckvidd.
Förra året satte den rekord genom att korsa Östersjön från Stockholm till Mariehamn, 150 sjömil på ren el.
Snabbladdningen tar under 30 minuter från 10 till 80 procent, vilket gör den praktiskt användbar för en hel dag ute.
Skrovet är byggt helt i kolfiber och Candela är nu världens bästsäljande tillverkare av elektriska premiumbåtar.
Priset startar runt 3,5 miljoner kronor. Svensk ingenjörskonst i absolut framkant.
3. Nimbus 12-serien, svenska premiumikonen visar ny sida
Nimbus behöver ingen presentation för det svenska båtfolket, men den helt nya 12-serien som hade världspremiär på Boot Düsseldorf i januari är ändå en liten sensation.
Tre varianter, Weekender, Tender och Commuter, delar en genomarbetad designlinje med nya förarstolar, större badplattform och en finish som andas skandinavisk lyx i varje detalj.
Weekendern passar paret som vill övernatta i skärgården, Tendern är den ultimata transportbåten och Commutern levererar ren körupplevelse.
Motoralternativen spänner från Mercury V8 300 hk till Volvo Penta D4, så prestandan går att skräddarsy.
Priserna landar mellan 2 och 6,5 miljoner beroende på variant och motorisering.
4. Marex 390, norskt hantverk i absolut toppklass
När brittiska Motor Boat & Yachting frågar sig om Marex 390 kan vara ”the world’s finest 40 footer” är det inte tomma ord.
Finalist i European Power Boat of the Year 2026, nominerad till Motor Boat Awards. Under Sverigepremiären på Allt för sjön i mars stod besökarna i kö för att kliva ombord.
Det som imponerar mest är detaljnivån. Varje handtag, varje söm, varje yta vittnar om att den designats av folk som faktiskt tillbringar tid på sjön.
Med plats för bekväm övernattning och prestanda som håller i nordsjöväder köper du en båt du behåller länge. Räkna med att du blir av med 4-6 miljoner kronor från kontot.
5. Yamarin Aura Cabin, teknologisprånget ingen väntade sig
Yamarin har alltid stått för pålitliga, nordiskt designade motorbåtar. Med nya Aura Cabin tar de ett kliv rakt in i framtiden.
360 graders panoramavy från styrplatsen, dubbla 16-tums smartdisplayer och det helt nya Q Digital Switch-systemet som ersätter traditionella reglage med touchscreen.
Världspremiären på Boot Düsseldorf skapade rejält med buzz och Sverigepremiären på Allt för sjön bekräftade att intresset är massivt.
Under den minimalistiska ytan döljer sig en robust pilothouse-båt på 10,4 meter som klarar nordiska förhållanden, driven av twin Yamaha 250-350 hk.
Uppskattningsvis 2-3 miljoner kronor för Yamarins nya flaggskepp.
6. Linjett 36, redan en legend innan sjösättning
Det händer inte ofta att en segelbåt blir utsåld innan den nått vattnet, men Linjett 36 från Rosättra Båtvarv har gjort precis det.
Över tio beställningar före världspremiären på Ancora Yacht Festival i Neustadt, 8-10 maj 2026.
Den första Linjetten med fast bogspröt, ett modigt designbeslut som ger båten ett modernt uttryck utan att överge den klassiska elegans som gjort varumärket till en ikon.
Tidiga rapporter talar om en båt som helt enkelt seglar vackert. Sverigepremiären på Göteborgs Flytande Båtmässa 29-31 maj blir årets segelevent.
Räkna med att betala 3-4 miljoner kronor, om du ens kommer in i kön.
7. Hallberg-Rassy 44 Mk II, ikonen som blev ännu bättre
Att förbättra en Hallberg-Rassy 44 låter ungefär lika utmanande som att förbättra en Porsche 911. Ändå har varvet i Ellös gjort det med 30 uppdateringar.
Den mest spektakulära är en ny option för carbon in-mast furling som gör segelhanteringen smidigare utan att kompromissa med prestanda. Större portlights släpper in mer ljus under däck och den redan legendariska byggkvaliteten har fått ytterligare finjusteringar.
Bluewater-kryssaren för den som drömmer om att korsa Atlanten, eller bara vill ha det absolut bästa i Göteborgs skärgård.
Presentation på Open Yard 21-23 augusti 2026, men beställningarna rullar redan in. En seriös investering i en båt som håller i generationer.
8. Falcon BRs6/BRs7, smarta vardagsbåten fick en makeover
Falcon, som ägs av Nimbus Group, har länge varit det självklara valet för den som vill ha en tålig aluminiumbåt utan att tumma på design.
Nya BRs6 och BRs7, lanserade i januari 2026, tar konceptet vidare med helt omarbetade L-formade akterbänkar som skapar en riktig loungehörna och optimerad förvaring för hela familjedagen.
Kombinationen av aluminium och glasfiber ger ett skrov som tål stötar, grus och skärgårdens alla utmaningar utan underhållshysteri.
Bowrider-upplägget gör dem till perfekta allrounders, badutflykter, fiske och ren körglädje i samma paket. Baserade på bästsäljarna BR6 och BR7 men med helt ny sittlayout. Bland de mest prisvärda nyheterna den här säsongen.
9. Buster Magnum VMAX, nordens storsäljare i racingkostym
Buster Magnum är Nordens genom tiderna mest populära stora öppna båt. VMAX-versionen för 2026 adderar en dos adrenalin som gör den oemotståndlig.
Yamaha V MAX SHO-motorn ger en acceleration som trycker tillbaka passagerarna i de nydesignade sätena, och specialgrafiken signalerar att det inte är vilken vardagsbåt som helst. 7,2 meter aluminium med plats för åtta personer, lika hemma på väg till favoritön som på en snabb kvällstur.
Det råa aluminiummaterialet gör att du kan köra upp på klippor och stränder utan att ligga sömnlös efteråt. Räkna med runt 950 000-1 000 000 kronor. Prestanda-per-krona-kvoten är svårslagen.
10. Ockelbo B21 CAB, skärgårdsklassikern som förlänger säsongen
Ockelbo B21 CAB är beviset på att en kabinbåt inte behöver vara stor för att vara komplett. Med skjutbara takluckor och värme- och ljudisolerad kabin gör den här 6,85-meteren säsongen längre, från april till oktober.
Du får en genuin skärgårdskryssare med sovplats och ett skrov som klarar allt den svenska kusten kastar mot dig.
Ockelbo har byggt båtar sedan 1960-talet och hantverket märks i varje svetsfog. Passar lika bra för morgonfisket i dimma som för helgturen med övernattning under stjärnorna. Svenskt aluminium av den gamla skolan, uppgraderat för moderna krav.