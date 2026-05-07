Topplistan över sommarens 10 hetaste båtar 2026

2. Candela C-8, framtidens båt finns redan

Candela C-8 är inte bara en elbåt, den är ett paradigmskifte. Den stockholmsbyggda hydrofoil-båten lyfter ur vattnet på datorstyrda kolfiber-vingar och flyger fram i 22 knop, nästan ljudlöst, med 57 nautiska mils räckvidd.

Förra året satte den rekord genom att korsa Östersjön från Stockholm till Mariehamn, 150 sjömil på ren el.

Tyst och stabilt utan vågor. Magiskt säger alla som testat. Foto: Candela

Snabbladdningen tar under 30 minuter från 10 till 80 procent, vilket gör den praktiskt användbar för en hel dag ute.

Det är inte ofta vi får se insidan på Candela. Men här funkar det alldeles utmärkt med en övernattning. Foto: Candela

Skrovet är byggt helt i kolfiber och Candela är nu världens bästsäljande tillverkare av elektriska premiumbåtar.

Priset startar runt 3,5 miljoner kronor. Svensk ingenjörskonst i absolut framkant.

3. Nimbus 12-serien, svenska premiumikonen visar ny sida

Nimbus behöver ingen presentation för det svenska båtfolket, men den helt nya 12-serien som hade världspremiär på Boot Düsseldorf i januari är ändå en liten sensation.

Tre varianter, Weekender, Tender och Commuter, delar en genomarbetad designlinje med nya förarstolar, större badplattform och en finish som andas skandinavisk lyx i varje detalj.

Weekendern passar paret som vill övernatta i skärgården, Tendern är den ultimata transportbåten och Commutern levererar ren körupplevelse.

Nimbus har valt tre olika varianter på 12-serien varav C12 ovan är redaktionens favorit. Foto: Nimbus

Motoralternativen spänner från Mercury V8 300 hk till Volvo Penta D4, så prestandan går att skräddarsy.

Priserna landar mellan 2 och 6,5 miljoner beroende på variant och motorisering.

4. Marex 390, norskt hantverk i absolut toppklass

När brittiska Motor Boat & Yachting frågar sig om Marex 390 kan vara ”the world’s finest 40 footer” är det inte tomma ord.

Nya Marex 390 har lyckats i sina linjer och är enligt många en riktig fullträff. Foto: Marex

Finalist i European Power Boat of the Year 2026, nominerad till Motor Boat Awards. Under Sverigepremiären på Allt för sjön i mars stod besökarna i kö för att kliva ombord.

Flexibelt, snyggt och praktiskt med en hög kvalitet. Foto: Marex

Det som imponerar mest är detaljnivån. Varje handtag, varje söm, varje yta vittnar om att den designats av folk som faktiskt tillbringar tid på sjön.

Härligt ljust och luftigt trots att vi är nere i den förliga kabinen. Foto: Marex

Med plats för bekväm övernattning och prestanda som håller i nordsjöväder köper du en båt du behåller länge. Räkna med att du blir av med 4-6 miljoner kronor från kontot.

5. Yamarin Aura Cabin, teknologisprånget ingen väntade sig

Yamarin har alltid stått för pålitliga, nordiskt designade motorbåtar. Med nya Aura Cabin tar de ett kliv rakt in i framtiden.

Luftigt för fyra ombord. Foto: Yamarin

360 graders panoramavy från styrplatsen, dubbla 16-tums smartdisplayer och det helt nya Q Digital Switch-systemet som ersätter traditionella reglage med touchscreen.

Inga vanliga reglage här inte. Foto: Yamarin

Världspremiären på Boot Düsseldorf skapade rejält med buzz och Sverigepremiären på Allt för sjön bekräftade att intresset är massivt.

Under den minimalistiska ytan döljer sig en robust pilothouse-båt på 10,4 meter som klarar nordiska förhållanden, driven av twin Yamaha 250-350 hk.

Uppskattningsvis 2-3 miljoner kronor för Yamarins nya flaggskepp.

6. Linjett 36, redan en legend innan sjösättning

Det händer inte ofta att en segelbåt blir utsåld innan den nått vattnet, men Linjett 36 från Rosättra Båtvarv har gjort precis det.

Linjett ser ut att ha fått en ytterligare fullträff med sin nya vackra Linjett 36. Foto: Linjett

Över tio beställningar före världspremiären på Ancora Yacht Festival i Neustadt, 8-10 maj 2026.

Den första Linjetten med fast bogspröt, ett modigt designbeslut som ger båten ett modernt uttryck utan att överge den klassiska elegans som gjort varumärket till en ikon.

Som alltid på Linjett är det sobert med mycket hög kvalitet. Foto: Linjett

Tidiga rapporter talar om en båt som helt enkelt seglar vackert. Sverigepremiären på Göteborgs Flytande Båtmässa 29-31 maj blir årets segelevent.

Räkna med att betala 3-4 miljoner kronor, om du ens kommer in i kön.

7. Hallberg-Rassy 44 Mk II, ikonen som blev ännu bättre

Att förbättra en Hallberg-Rassy 44 låter ungefär lika utmanande som att förbättra en Porsche 911. Ändå har varvet i Ellös gjort det med 30 uppdateringar.

En ordentlig uppgradering av ett redan vinnande koncept. I augusti får vi se hela skapelsen. Foto:Hallberg Rassy

Den mest spektakulära är en ny option för carbon in-mast furling som gör segelhanteringen smidigare utan att kompromissa med prestanda. Större portlights släpper in mer ljus under däck och den redan legendariska byggkvaliteten har fått ytterligare finjusteringar.

Bluewater-kryssaren för den som drömmer om att korsa Atlanten, eller bara vill ha det absolut bästa i Göteborgs skärgård.

Presentation på Open Yard 21-23 augusti 2026, men beställningarna rullar redan in. En seriös investering i en båt som håller i generationer.

8. Falcon BRs6/BRs7, smarta vardagsbåten fick en makeover

Falcon, som ägs av Nimbus Group, har länge varit det självklara valet för den som vill ha en tålig aluminiumbåt utan att tumma på design.

Nya BRs6 och BRs7, lanserade i januari 2026, tar konceptet vidare med helt omarbetade L-formade akterbänkar som skapar en riktig loungehörna och optimerad förvaring för hela familjedagen.

Falcon BRs6 är ett klassisk bowrider lösning som passar bra för transport i svenska och finska skärgårdar. BRs7 är samma koncept men snäppet längre. Foto: Falcon Boats

Kombinationen av aluminium och glasfiber ger ett skrov som tål stötar, grus och skärgårdens alla utmaningar utan underhållshysteri.

Bowrider-upplägget gör dem till perfekta allrounders, badutflykter, fiske och ren körglädje i samma paket. Baserade på bästsäljarna BR6 och BR7 men med helt ny sittlayout. Bland de mest prisvärda nyheterna den här säsongen.

9. Buster Magnum VMAX, nordens storsäljare i racingkostym

Buster Magnum är Nordens genom tiderna mest populära stora öppna båt. VMAX-versionen för 2026 adderar en dos adrenalin som gör den oemotståndlig.

Inte en topplista utan storsäljande Buster Magnum. Foto: Buster

Yamaha V MAX SHO-motorn ger en acceleration som trycker tillbaka passagerarna i de nydesignade sätena, och specialgrafiken signalerar att det inte är vilken vardagsbåt som helst. 7,2 meter aluminium med plats för åtta personer, lika hemma på väg till favoritön som på en snabb kvällstur.

Det råa aluminiummaterialet gör att du kan köra upp på klippor och stränder utan att ligga sömnlös efteråt. Räkna med runt 950 000-1 000 000 kronor. Prestanda-per-krona-kvoten är svårslagen.

10. Ockelbo B21 CAB, skärgårdsklassikern som förlänger säsongen

Ockelbo B21 CAB är beviset på att en kabinbåt inte behöver vara stor för att vara komplett. Med skjutbara takluckor och värme- och ljudisolerad kabin gör den här 6,85-meteren säsongen längre, från april till oktober.

Här får det mesta plats samtidigt som du kan transportera familjen året runt i en isfri skärgård. Foto: Ockelbo Boats

Du får en genuin skärgårdskryssare med sovplats och ett skrov som klarar allt den svenska kusten kastar mot dig.

Ockelbo har byggt båtar sedan 1960-talet och hantverket märks i varje svetsfog. Passar lika bra för morgonfisket i dimma som för helgturen med övernattning under stjärnorna. Svenskt aluminium av den gamla skolan, uppgraderat för moderna krav.