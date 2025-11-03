Superyachten Amadea har sålts på auktion. Den tillhörde den ryske sanktionerade miljardären Suleiman Kerimov. Nu syns det tecken på att försäljningen har kopplingar till Donald Trump.
Sanktionerad superyacht under klubban – jakten på ryska miljardärer fortsätter
Jakten på ryska miljardärer fortsätter därmed.
Denna gång gäller det lyxyachten Amadea, som värderades till 3,2 miljarder kronor för ett par år sedan.
USA har pekat ut den ryske guldmiljardären Suleiman Kerimov, sanktionerad sedan 2018, som Amadeas riktiga ägare.
Superyacht såldes i september
Det står klart att Amadea gick under klubban i september, där summan dock inte uppges, och det hela ska he skett med översyn av amerikanska myndigheter, berättar The Moscow Times.
Den 106-meter långa lyxyachten har därmed fått en ny ägare, och det pekar enligt uppgifter på att det är Beyond Holdings Group, baserade i Brittiska Jungfruöarna, som är yachtens nya ägare.
Klara kopplingar till USA
Det finns klara kopplingar mellan holdingbolaget och USA, där ägaren Abbas Hussain Sajwani även är grundare av Damac Group, en av Mellanösterns största lyxfastighetsutvecklare med projekt över hela Gulfen, Storbritannien och USA.
Gör business med Trump
Abbas Hussain Sajwani har även nära band med Donald Trump visar det sig, där männen har gjort affärer ihop tidigare.
Damac Group driver bland annat golfbanan Trump International Golf Club i Dubai, och Sajwanis företag har lovat att investera 20 miljarder dollar i amerikanska datacenter.
Den slutliga prislappen för Amadea är som sagt inte känd, men om uppgifterna stämmer har Sajwani lagt vantarna på en riktig godbit.
Superyachten är byggd av tyska varvet Lürssen, har sex däck, swimmingpool, biograf, en helikopterplatta och ett piano med 24 karats guldinlägg, för att nämna några saker.
