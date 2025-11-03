Dagens PS
Sanktionerad superyacht under klubban – jakten på ryska miljardärer fortsätter

Lyxyachten Amadea har enligt uppgift sålts på auktion.
Lyxyachten Amadea har enligt uppgift sålts på auktion. (Foto: Boat International)
Uppdaterad: 03 nov. 2025Publicerad: 03 nov. 2025

Superyachten Amadea har sålts på auktion. Den tillhörde den ryske sanktionerade miljardären Suleiman Kerimov. Nu syns det tecken på att försäljningen har kopplingar till Donald Trump.

Jakten på ryska miljardärer fortsätter därmed.

Denna gång gäller det lyxyachten Amadea, som värderades till 3,2 miljarder kronor för ett par år sedan.

USA har pekat ut den ryske guldmiljardären Suleiman Kerimov, sanktionerad sedan 2018, som Amadeas riktiga ägare.

Amadea är den senaste i raden av lyxyachter som tas över från sina ryska ägare.
Amadea är den senaste i raden av lyxyachter som tas över från sina ryska ägare. (Foto: Lürssen)

Superyacht såldes i september

Det står klart att Amadea gick under klubban i september, där summan dock inte uppges, och det hela ska he skett med översyn av amerikanska myndigheter, berättar The Moscow Times.

Den 106-meter långa lyxyachten har därmed fått en ny ägare, och det pekar enligt uppgifter på att det är Beyond Holdings Group, baserade i Brittiska Jungfruöarna, som är yachtens nya ägare.

Klara kopplingar till USA

Det finns klara kopplingar mellan holdingbolaget och USA, där ägaren Abbas Hussain Sajwani även är grundare av Damac Group, en av Mellanösterns största lyxfastighetsutvecklare med projekt över hela Gulfen, Storbritannien och USA.

Amadea har nu gått under klubban för att okänt belopp.
Amadea har nu gått under klubban för ett okänt belopp. (Foto: Lürssen)

Gör business med Trump

Abbas Hussain Sajwani har även nära band med Donald Trump visar det sig, där männen har gjort affärer ihop tidigare.

Damac Group driver bland annat golfbanan Trump International Golf Club i Dubai, och Sajwanis företag har lovat att investera 20 miljarder dollar i amerikanska datacenter.

Den slutliga prislappen för Amadea är som sagt inte känd, men om uppgifterna stämmer har Sajwani lagt vantarna på en riktig godbit.

Superyachten är byggd av tyska varvet Lürssen, har sex däck, swimmingpool, biograf, en helikopterplatta och ett piano med 24 karats guldinlägg, för att nämna några saker.

Lyxyachten Amadea har bytt ägare.
Lyxyachten Amadea har bytt ägare. (Foto: Lürssen)

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

