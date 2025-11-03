Sanktionerad superyacht under klubban – jakten på ryska miljardärer fortsätter

Jakten på ryska miljardärer fortsätter därmed.

Denna gång gäller det lyxyachten Amadea, som värderades till 3,2 miljarder kronor för ett par år sedan.

USA har pekat ut den ryske guldmiljardären Suleiman Kerimov, sanktionerad sedan 2018, som Amadeas riktiga ägare.

Amadea är den senaste i raden av lyxyachter som tas över från sina ryska ägare. (Foto: Lürssen)

Superyacht såldes i september

Det står klart att Amadea gick under klubban i september, där summan dock inte uppges, och det hela ska he skett med översyn av amerikanska myndigheter, berättar The Moscow Times.

Den 106-meter långa lyxyachten har därmed fått en ny ägare, och det pekar enligt uppgifter på att det är Beyond Holdings Group, baserade i Brittiska Jungfruöarna, som är yachtens nya ägare.