Leclercs nya lyxjakt – specialbyggd Riva för F1-stjärnan

Leclerc är sedan tidigare ägare till en Riva 82’ Diva och väljer nu återigen det italienska premiumvarumärket för sitt senaste köp. Den nya båten är den 20:e byggda modellen av Riva 102’ Corsaro Super och beskrivs som en modern vidareutveckling av den populära 100’ Corsaro.

”Bevis på kvalitet”

Sjösättningen genomfördes i en exklusiv och intim ceremoni där Leclerc själv närvarade tillsammans med varvsanställda och representanter från Ferretti Group.

”Charles passion för Riva är ett bevis på kvalitet och skönhet som vi välkomnar med stor glädje. Att en sådan ikon inom stil och elegans återigen väljer en av våra båtar visar att Riva erbjuder oöverträffad design, komfort och teknik”, säger Ferretti Groups vd Alberto Galassi.

Yachten har designats i samarbete mellan Officina Italiana Design, Ferretti Groups ingenjörsavdelning och produktkommittén ledd av Piero Ferrari. Modellen kännetecknas av sportiga linjer, stora glaspartier och en öppen layout som suddar ut gränsen mellan inne- och utemiljö.

2 638 hästkrafter gånger två

Leclerc har dessutom satt en personlig prägel på både exteriör och interiör. Ombord finns specialutvalda möbler från Minotti och Poliform, exklusiva textilier från Frette samt ljud- och videosystem från Bang & Olufsen. På flybridge-däcket har föraren låtit installera en specialbyggd bar med grill, induktionshäll, kylskåp och ismaskin för sociala tillställningar till havs.

Akterut finns ett beach club-område på över 35 kvadratmeter med direkt tillgång till vattnet och plats för olika vattensporter.

Den 31 meter långa yachten drivs av dubbla MTU-motorer på 2 638 hästkrafter vardera. Toppfarten uppges vara 28 knop medan marschfarten ligger på 24 knop. För ökad komfort är båten utrustad med avancerade stabiliseringssystem som minskar rullningar både vid ankring och under färd.

