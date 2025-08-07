Dagensps.se
Weekend
Resor

Zuckerbergs superyacht har semester – efter att ha bränt 2 miljoner liter diesel

Mark Zuckerberg, världens tredje rikaste man, i sin naturliga miljö: helikopterlandandes på en 120 meter lång dieseldröm. (Foto: AP)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Mark Zuckerberg har haft ett bra år – i alla fall om man mäter framgång i nautiska mil, dieselrök och helikopterlandningar på hans superyacht, eh förlåt vidunder Launchpad.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det har gått nio månader sedan Facebook-grundaren fick sin 120 meter långa dröm i stål levererad från Feadship. Superyachten Launchpad är en fyra våningar hög, 300 miljoner dollar dyr flytande lyxvilla med egen helikopterplatta, gym, biosalong och plats för 26 gäster. Men också fyra gigantiska dieselmotorer som tillsammans spottat ur sig över 5 300 ton koldioxid på mindre än ett år. Det motsvarar ungefär vad 630 familjebilar släpper ut per timme – om de alla kör samtidigt och oavbrutet.

Läs även: Sugen på båt? Bill Gates har en till salu

Dieselmonster i arbete: Launchpad bränner mer bränsle i timmen än en svensk villa gör på ett år. (Foto: Euthman/Wikipedia)

En superyacht på rehab

Efter att ha snurrat jorden ett par varv – från Tahiti till Norge via Grekland och San Francisco – har Launchpad nu tagit en paus. Den är inne på service på lyxvarvet La Ciotat på franska Rivieran. Det är samma marina spa där även Jeff Bezos gärna vårdar sin klimatsmarta segelbåt Koru. Men till skillnad från Koru går inte Launchpad på vind – snarare på rakad dinosaurie.

Launchpad har under året bränt över 2 miljoner liter diesel, vilket inkluderar en 9 600 nautiska mil lång tur-och-retur-resa till Söderhavet, följt av en helikopterlandad heliskiing-semester i Norges fjordar. Zuckerberg själv anlände via luften för att undvika norska landningsrestriktioner. Han är, trots allt, en man som uppfann “poke”-knappen – regler är för andra.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Följebåt, familj och födelsedagskalas

Till varje miljardärsresa hör givetvis ett följe. I detta fall: stödjejakten Abeona (värd 30 miljoner dollar) som fraktar vattenskotrar, dykutrustning och personal. Meta-toppar som Sheryl Sandberg och Andrew Bosworth dök upp i Grekland när Zuckerberg firade sin 40-årsdag ombord.

Detta är alltså inte en lågmäld båtsemester i Stockholms skärgård. Enligt The Yacht CO₂ Tracker Collective släppte båten ut 6,2 ton koldioxid – på en enda resa mellan Positano och Neapel. Då pratar vi om fyra dagar. Eller som man säger i techvärlden: en sprint.

ANNONS

“Grön” image, svart svans

Det är en intressant kontrast. Zuckerberg pratar gärna om hållbarhet och metaverse-lösningar för en bättre värld. Samtidigt gör han sin klimatpåverkan fyra varv runt jorden i timmen. Det hela är lite som att beställa vegansk lunch på Uber Eats – med privatjet.

Och ändå är Launchpad bara en av många superyachter i miljardärsklassen. Med sin toppfart på 24 knop och en bränsletank på över 423 000 liter är den byggd för fart, inte för framtiden.

Läs även: Helt unikt: 100-årig svensk motoryacht på väg hem

Mark Zuckerberg leder Meta Platforms AI-satsning på artificiell superintelligens – bolaget ökar investeringarna, stärker rörelseresultatet och aktien rusar efter stark kvartalsrapport 2025.
Facebooks grundare tog med familjen till Norges fjordar. Kanske för att se hur is smälter i realtid. (Foto: AP)

Perfect Weekend Guide: Zuckerberg till havs

Namn: Launchpad
Ägare: Mark Zuckerberg
Pris: Ca 300 miljoner dollar
Längd: 120 meter
Motorer: Fyra MTU-dieslar, 1 165 gallon i timmen
Koldioxidutsläpp: Över 5 300 ton på 9 månader
Support vessel: Abeona, 30 miljoner dollar
Aktuell plats: På varv i La Ciotat, Frankrike

Och jo – Launchpad är förstås designad av Espen Øino. För när man ändå förvandlar planeten till grill, vill man åtminstone göra det med stil.

ANNONS

Viggos bilsemester: Kräftbröst, Aperol och Netflix-hotell

Idag lämnade vi bilen och lät stranden ta över. I Zoutelande fann vi inte bara sand mellan tårna utan också ett hotell för framtidens miljardärer.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FacebookMark ZuckerbergMetaYacht
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS