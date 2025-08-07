Zuckerbergs superyacht har semester – efter att ha bränt 2 miljoner liter diesel

Det har gått nio månader sedan Facebook-grundaren fick sin 120 meter långa dröm i stål levererad från Feadship. Superyachten Launchpad är en fyra våningar hög, 300 miljoner dollar dyr flytande lyxvilla med egen helikopterplatta, gym, biosalong och plats för 26 gäster. Men också fyra gigantiska dieselmotorer som tillsammans spottat ur sig över 5 300 ton koldioxid på mindre än ett år. Det motsvarar ungefär vad 630 familjebilar släpper ut per timme – om de alla kör samtidigt och oavbrutet.

Dieselmonster i arbete: Launchpad bränner mer bränsle i timmen än en svensk villa gör på ett år. (Foto: Euthman/Wikipedia)

En superyacht på rehab

Efter att ha snurrat jorden ett par varv – från Tahiti till Norge via Grekland och San Francisco – har Launchpad nu tagit en paus. Den är inne på service på lyxvarvet La Ciotat på franska Rivieran. Det är samma marina spa där även Jeff Bezos gärna vårdar sin klimatsmarta segelbåt Koru. Men till skillnad från Koru går inte Launchpad på vind – snarare på rakad dinosaurie.

Launchpad har under året bränt över 2 miljoner liter diesel, vilket inkluderar en 9 600 nautiska mil lång tur-och-retur-resa till Söderhavet, följt av en helikopterlandad heliskiing-semester i Norges fjordar. Zuckerberg själv anlände via luften för att undvika norska landningsrestriktioner. Han är, trots allt, en man som uppfann “poke”-knappen – regler är för andra.