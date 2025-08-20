Monaco har blivit en av världens främsta knutpunkter för superyachter, men framgången har skapat ett enormt problem.
Mångmiljardärens kamp mot trängseln i lyxparadiset
Hamnarna är fullbokade, köerna långa och den massiva efterfrågan hotar att stoppa tillväxten.
En furstlig vision förändrade allt
I slutet av 1970-talet ville prins Rainier III omvandla det lilla furstendömet till en yachtingmetropol. För att lyckas vände han sig till skeppsredaren och entreprenören Charalambos A Keusseoglou för att få råd.
Hans son, Aleco Keusseoglou, som idag är vd för Société d’Exploitation des Ports de Monaco, berättar i en intervju med Boat International om faderns avgörande tips.
“Min far sa till prinsen att det första han måste göra var att bygga en brygga där fartyg faktiskt kan lägga till”.
Detta ledde till att man anlade en 300 meter lång flytande docka i Port Hercule, ett genombrott som banade väg för Monacos globala position inom lyxyachting.
Enligt den officiella webbplatsen för Port Hercule är hamnen en naturlig vik vid foten av Monacos historiska klippa. Den har använts som en handelshamn av både greker och romare, men den var dåligt skyddad mot de östra vindarna.
På grund av detta byggdes två pirar i början av 1900-talet, men det var inte förrän på 1970-talet, under prins Rainier III:s ledning, som en ny, mer skyddande sjövägg anlades.
Den nya konstruktionen är 352 meter lång och väger 160 000 ton, och dess unika design är semi-flytande.
Den nya sjöväggen gör det möjligt för stora kryssningsfartyg, upp till 300 meter, att lägga till. Prins Albert II har fortsatt faderns arbete med att omstrukturera hamnområdet för att göra Port Hercule till den mest moderna och praktiska marinan i västra Medelhavet, med målet att etablera Monaco som huvudstad för yachting.
Hamnarna är fullbokade och efterfrågan växer
Fyra decennier senare är furstendömets framgångar också dess största utmaning, enligt Keusseoglou.
“Våra hamnar är helt fullbokade, så bristen på kajplatser är definitivt den största utmaning vi står inför”, säger han.
I Port Hercule finns det idag cirka 45 platser för yachter som är över 35 meter, men efterfrågan är betydligt högre. Keusseoglou förklarar att “vi jonglerar 160 yachter varje år på dessa platser, och nästan alla tillhör Monaco-residenter”.
För att lösa trängseln och möta efterfrågan tog Société d’Exploitation des Ports de Monaco över utvecklingen av Port of Ventimiglia i Italien, endast fem minuter från den franska gränsen. Denna hamn, som nu heter Cala del Forte, har tillfört 178 nya kajplatser och erbjuder ett brett utbud av service, inklusive bunkring, sjukvård och detaljhandel.
Fastighetsmarknaden påverkas positivt
Utvecklingen av Cala del Forte har också haft en positiv inverkan på Ventimiglia. Enligt Keusseoglou har “fastighetsaktiviteten i området redan ökat med 30 procent”.
Hamnen har en 40-årig koncession, vilket gör det möjligt för yachtägare att antingen hyra eller äga sin kajplats, en modell som har lockat stort intresse.
Förutom hamnverksamheten har Marina Development Corporation byggt ett femstjärnigt hotell, lyxiga lägenheter och restauranger för att locka fler internationella besökare. Denna samverkan mellan turism och yachting har gjort hamnen till en stark motor för den lokala ekonomin.
Framtidsplaner och personliga reflektioner
Trots satsningen i Ventimiglia är Monaco inte nöjda.
År 2027 inleds ett nytt anbudsförfarande för Port Cap d’Ail, där ytterligare 260 platser kan komma att tilldelas.
“Om vi vinner det anbudet kan vi öka kapaciteten rejält”, säger Keusseoglou.
Han tillägger att de även utforskar möjligheter i andra delar av Medelhavet. Men expansion har sina begränsningar. Keusseoglou menar att “det är svårt att etablera sig på nya orter om man inte lockar samma typ av klientel som finns i Monaco. Det är inte bara att bygga en marina – man måste också kunna fylla den med rätt gäster”.
Trots att han styr över superyachtparadiset erkänner Keusseoglou att han personligen föredrar en enklare båtlivsstil.
“Kan jag vara ärlig? Jag är inte så förtjust i de största superyachterna. Jag har helt enkelt inget behov av så mycket utrymme”, säger han med ett skratt. Istället föredrar han “en mindre båt för snabba turer med familjen”. Han menar att “runt Monaco finns det få platser som slår skönheten och tillgängligheten i våra vatten”.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
