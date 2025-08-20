Mångmiljardärens kamp mot trängseln i lyxparadiset

Hamnarna är fullbokade, köerna långa och den massiva efterfrågan hotar att stoppa tillväxten.

En furstlig vision förändrade allt

I slutet av 1970-talet ville prins Rainier III omvandla det lilla furstendömet till en yachtingmetropol. För att lyckas vände han sig till skeppsredaren och entreprenören Charalambos A Keusseoglou för att få råd.

Prins Albert av Monaco, till vänster, och hans far prins Rainier III, tittar ut från en balkong på Monacos slott. (Foto: Lionel Cironneau/AP/TT)

Hans son, Aleco Keusseoglou, som idag är vd för Société d’Exploitation des Ports de Monaco, berättar i en intervju med Boat International om faderns avgörande tips.

“Min far sa till prinsen att det första han måste göra var att bygga en brygga där fartyg faktiskt kan lägga till”.

Detta ledde till att man anlade en 300 meter lång flytande docka i Port Hercule, ett genombrott som banade väg för Monacos globala position inom lyxyachting.

Enligt den officiella webbplatsen för Port Hercule är hamnen en naturlig vik vid foten av Monacos historiska klippa. Den har använts som en handelshamn av både greker och romare, men den var dåligt skyddad mot de östra vindarna.

På grund av detta byggdes två pirar i början av 1900-talet, men det var inte förrän på 1970-talet, under prins Rainier III:s ledning, som en ny, mer skyddande sjövägg anlades.

Den nya konstruktionen är 352 meter lång och väger 160 000 ton, och dess unika design är semi-flytande.

Den nya sjöväggen gör det möjligt för stora kryssningsfartyg, upp till 300 meter, att lägga till. Prins Albert II har fortsatt faderns arbete med att omstrukturera hamnområdet för att göra Port Hercule till den mest moderna och praktiska marinan i västra Medelhavet, med målet att etablera Monaco som huvudstad för yachting.