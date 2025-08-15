Dagens PS
Dagensps.se
Båt

Yachten som klarar 1.000 sjömil på bara el

Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)
Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

En visionär beställare har fått sina drömmar förverkligade i en av årets största båtlanseringar. Den tyska båtbyggaren Lürssen har lanserat en megayacht som inte bara är en fröjd för ögat utan också en milstolpe inom grön teknik, och är en del av varvets 150-årsjubileum.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Med sin innovativa design och avancerade bränslecellsteknik siktar den på att förändra framtiden för lyxiga fartyg.

Kan vara en ny era för havet

Yachten, som har fått namnet ‘Cosmos’, mäter hela 114 meter från stäv till akter och är ett resultat av ett samarbete mellan Lürssen och designern Marc Newson.

Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)
Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)

Fartygets exteriör och interiör är formade av Newson och utstrålar en modern, nästan futuristisk känsla. Den har en volym på 6300 bruttoton och en bredd på 18 meter, fördelat över sex däck. Det är en av de största yachterna som sjösatts i år.

Enligt Peter Lürssen, vd för Lürssen, är ‘Cosmos’ ett mycket speciellt projekt, som lämnar ett outplånligt avtryck i varvets historia.

Den unika båten är utrustad med en hybridmotor och är förstärkt till Ice Class 1D, vilket gör att den kan navigera i isiga vatten nära polerna. Fartyget kan därmed korsa alla fem stora oceaner och besöka samtliga sju kontinenter.

Denna förmåga gör den till en sann expeditionsyacht, skapad för en “visionär ägare” som ville ha ett unikt fartyg för att upptäcka världen.

Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)
Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Kan färdas upp till 1.000 sjömil på enbart eldrift

En av de mest anmärkningsvärda funktionerna är dess miljövänliga teknik. ‘Cosmos’ är utrustad med två metanolbränsleceller på 500 kilowatt vardera.

Detta system, en nyhet för Lürssen, använder metanol för att producera vätgas som sedan omvandlas till elektricitet. Tack vare denna teknik kan yachten färdas upp till 1000 sjömil på enbart eldrift och bibehålla en hastighet på upp till sju knop.

Superyacht med hemlig ägare i Stockholms skärgård

En flytande symbol för extrem rikedom och mystik har anlänt till Stockholms skärgård. Den enorma superyachten Kahalani, som är värderad till närmare en

Vid ankare kan yachten dessutom operera helt utsläppsfritt i upp till 15 dagar. För högre hastigheter är den även utrustad med traditionella dieselgeneratorer, motorer och tankar.

Denna satsning på grön teknik placerar Lürssen i framkant av branschen. Den italienska båtbyggaren Sanlorenzo var först med att integrera metanolbränsleceller i en superyacht med sin 50 meter långa ‘Almax’ som sjösattes 2024 men även Feadship lanserade en 88 meter lång yacht med vätgasdrivna bränsleceller samma år.

Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)
Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)

Insidan ska vi inte glömma

Newson har skapat en elegant och samtida interiör som matchar den strömlinjeformade exteriören. Han säger att samarbetet med en “oerhört kreativ kund har möjliggjort sällsynta möjligheter att tänja på gränserna”. Allt från de minsta detaljerna till silhuetten, både exteriört och interiört, är designat av Newson. Dock har vi inga bilder på insidan.

ANNONS

En av de mest spektakulära detaljerna är ägarens arbetsrum, som är inrymt i en gigantisk glaskupol. För att förverkliga denna ingenjörskonst utvecklade Lürssen en speciallösning för att böja stora, tjocka glaspartier helt utan ojämnheter.

Detta skapar en kristallklar 360-graders vy från toppen av fartyget.

Intill arbetsrummet finns en privat terrass där ägaren kan koppla av. På akterdäcket finns en stor pool, en jacuzzi och bekväma sittplatser.

Längre bak finns en torrdocka där besättningen kan sjösätta och hämta båtens tenderbåtar. Även kabindäcket och observationsloungen har rikligt med glaspartier, vilket ger en nära koppling till havet.

Sensationella lyxyachter intar Monaco – lekstuga för miljardärer

Monaco Yacht Show är årets höjdpunkt för lyxyacht-entusiaster, där de allra senaste och mest storslagna skapelserna från världens främsta varv visas upp.

Missa inte:

Så lyckas du med AI – råden från proffset. News 55

Är du 50+? Så här sparar du bäst till din pension, enligt experten. E55

Soloprenörer – en het trend i Silicon Valley. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Båtbåt och sjölivLyxyachtmegayachtYacht
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS