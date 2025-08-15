Yachten som klarar 1.000 sjömil på bara el

Med sin innovativa design och avancerade bränslecellsteknik siktar den på att förändra framtiden för lyxiga fartyg.

Kan vara en ny era för havet

Yachten, som har fått namnet ‘Cosmos’, mäter hela 114 meter från stäv till akter och är ett resultat av ett samarbete mellan Lürssen och designern Marc Newson.

Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)

Fartygets exteriör och interiör är formade av Newson och utstrålar en modern, nästan futuristisk känsla. Den har en volym på 6300 bruttoton och en bredd på 18 meter, fördelat över sex däck. Det är en av de största yachterna som sjösatts i år.

Enligt Peter Lürssen, vd för Lürssen, är ‘Cosmos’ ett mycket speciellt projekt, som lämnar ett outplånligt avtryck i varvets historia.

Den unika båten är utrustad med en hybridmotor och är förstärkt till Ice Class 1D, vilket gör att den kan navigera i isiga vatten nära polerna. Fartyget kan därmed korsa alla fem stora oceaner och besöka samtliga sju kontinenter.

Denna förmåga gör den till en sann expeditionsyacht, skapad för en “visionär ägare” som ville ha ett unikt fartyg för att upptäcka världen.

Lürssen Cosmos (Foto: Lürssen)