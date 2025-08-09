Sensationella lyxyachter intar Monaco – lekstuga för miljardärer

Över 30 lyxyachter, alla över 50 meter långa, har redan bekräftats.

Evenemanget, som hålls i Port Hercule från den 24 till 27 september, bjuder på en unik samling av lyx, innovation och banbrytande design.

Här hittar du en lista på några av de största.

De största yachterna på Monaco Yacht Show 2025

Breakthrough

Breakthrough (Foto: Feadship)

Denna yacht är världens första superyacht med bränsleceller och är för närvarande den längsta på årets Monaco Yacht Show. Med sina 118,8 meter är den också den längsta motorbåten som någonsin har byggts i Nederländerna.

Feadships vd Jamie Edmiston har beskrivit yachten som “den som kommer att förändra allt”.

Brittiska RWD har ansvarat för både exteriör och interiördesign. Bland funktionerna ombord finns en halvt nedsänkt Neptunus-lounge, en bio, ett bibliotek, ett atrium, en sjukhusinrättning och en 8,2 meter lång pool.

Gigia

Gigia (Foto: Lürssen)

Byggd av Lürssen är denna 85 meter långa yacht framtagen med integritet i åtanke.

Brittiska Winch Design har skapat dess exteriör, som beskrivs som maskulin men ändå flytande, samt en interiör inspirerad av amerikansk stil.

Med en volym på 2850 GT rymmer den 20 gäster i 10 hytter. En privat ägarkabin med lounger, bar, matplats, terrass och jacuzzi är en höjdpunkt.

Al Reem

Al Reem (Foto: Bilgin Yachts)

Med en längd på 80 meter, tidigare känd som Project Silence, bygger Al Reem vidare på succén från föregångaren Tatiana.

Denna yacht har nästan 100 GT mer volym, inklusive 20 procent mer yttre däckutrymme och en mer slående mast.

Ägarkabinen, som flyttats till huvuddäcket för ökad integritet, har 300-graders utsikt och en jacuzzi.

Valor

Valor (Foto: Feadship)

Denna 79,5 meter långa Feadship-yacht är det holländska varvets senaste bidrag till genren av utforskningsyachter.

Den har en två meter tjock isbälte över och under vattenlinjen, vilket ger den en speciell klassificering för att klara tuffa arktiska förhållanden.

Yachten kan också återvinna energi från värmeväxlare.

Energy

Energy (Foto: Amels)

Med en längd på 77,8 meter har Espen Øino och François Zuretti skapat denna yacht med målet att “trotsa konventionen och hitta sätt att koppla an till havet”.

Med en volym på 2885 GT rymmer den 14 gäster. Ombord finns bland annat en pool på övre däck, ett stort gym, en strandklubb med spa och en glashiss.

78M Admiral

78M Admiral (Foto: Admiral – The Italian Sea Group)

Denna nya Admiral-yacht, med en längd på 77,5 meter, är det italienska varvets största hittills. Den har ett litiumpolymerbatteri som gör det möjligt att ankra tyst och utan utsläpp.

Några av dess mest anmärkningsvärda funktioner inkluderar en sex meter lång pool, ett spa, ett dykcenter, ett gym och en helikopterplatta.

Wedge Too

Wedge Too (Foto: Feadship)

Byggd 2002 är denna 65 meter långa yacht designad av Philippe Starck och visas upp för endast andra gången.

Dess unika träöverbyggnad är en hyllning till traditionellt yachtbyggande. Interiören har tre salonger, en formell matsal och en hiss. En privat utomhuszon med jacuzzi är en favorit ombord.

Lady Marina

Lady Marina (Foto: Feadship)

Denna 64 meter långa yacht, byggd av Feadship, har utformats för långa familjekryssningar. Den har en certifierad helikopterplatta, vilket är ovanligt för yachter under 70 meter.

Ombord finns två jacuzzis och en ägarkabin i orientalisk stil med ett privat kontor.

Simena

Simena (Foto: Ares Yachts)

Med en längd på 62 meter, inspirerad av “en klassisk segeltid”, har denna yacht från Ares Yachts en design som påminner om ett klipperskepp.

De klassiska yttre linjerna kontrasteras av en modern interiör med bekvämligheter som tv-hissar och en jacuzzi på fören.

Katana

Katana (Foto: Perini Navi – The Italian Sea Group)

Denna 61,4 meter långa segelbåt är den fjärde i Perini Navis 60-metersserie. Yachten, som byggdes 2016, fick sin segelsystem omarbetat av Ron Holland för att “förbättra prestanda”.

Den franska designern Rémi Tessier har utformat interiören, som visas för första gången på mässan.

Stella Mi

Stella Mi (Foto: Amels)

Som den första yachten i Amels 200-serien är Stella Mi 60,1 meter lång och designad av en brittisk duo. Yachten har en volym på 1015 GT med gott om bekvämligheter, inklusive ett luftkonditionerat gym.

Den är även utrustad med ett dieselelektriskt hybridsystem som gör den mer miljövänlig.

Alfa G

Alfa G (Foto: Oceanco)

Denna 60 meter långa Oceanco-yacht vann ett World Superyacht Award efter en omfattande renovering värd över 221 miljoner svenska kronor, som slutfördes på endast nio månader.

Yachten har fått en ny svart färg och en modern interiör i art deco-stil. En pool med motströmsfunktion och jacuzzi är en av höjdpunkterna.

O’Madeleine

O’Madeleine (Foto: Golden Yachts)

Denna 60 meter långa superyacht från Golden Yachts har precis färdigställts. Interiören har skapats i nära samarbete med ägaren, med mjuka möbler och läderklädda takvalv.

Scott Free

Scott Free (Foto: Abeking and Rasmussen)

Efter en sex månader lång renovering 2022 återlanserades denna 60 meter långa yacht med en ny ljusblå skrovfärg och en strandklubb på havsnivå.

Interiören, som är designad av Bannenberg & Rowell, fick en uppdatering med elegant inredning och konst.

After You

After You (Foto: Damen Yachting)

Denna yacht är den första i Damen Yachtings nya Xplorer 60-serie, designad för världsresor.

Den 60 meter långa yachten sjösattes i mars och har en kraftfull exteriör från Azure Yacht Design. Interiören, inspirerad av tidigare expeditionsprojekt, visas för första gången på mässan.

Memories

Memories (Foto: Amels)

Även om Memories är den sjunde enheten i Amels 60-serie, markerar den ett unikt samarbete mellan Amels och designstudion Harrison Eidsgaard.

Interiören har en “beach house”-känsla med inslag av stål, brons och ek. Yachten har också ett dykcenter och en strandklubb med bastu.

Vision

Vision (Foto: Benetti)

Denna 60 meter långa motorbåt, levererad 2011 av Benetti, utmärker sig med sin djärva interiör.

Mörka marmorgolv och exotiska ebenholtsväggar pryder ytan, medan den stora salongen har detaljerade väggpaneler och mahognygolv.

Idyllic

Idyllic (Foto: Benetti)

Efter en nio månader lång renovering 2022 moderniserades denna 59,3 meter långa Benetti-yacht kraftigt. I den nya loungen finns en cocktailbar och en spelplats.

Yachten rymmer 12 gäster i sex hytter, inklusive en stor ägarkabin med kontor och privat lounge.

Maximus

Maximus (Foto: Vitters)

Byggd för en mycket erfaren ägare är denna 59 meter långa segelbåt från Vitters konstruerad för både prestanda och komfort.

Yachten är den tredje största segelbåten som byggts av det holländska varvet och har en stor ägarkabin med privat däckhus och en sittbrunn med matplats.

Perla Lunar

Perla Lunar (Foto: Sanlorenzo)

Lite information finns om Sanlorenzos senaste bygge i 57Steel-serien.

Den 58,3 meter långa yachten, som byggdes 2022, väntas ha funktioner som ett flytande tendergarage och en stor strandklubb som belyses av en glasklar pool.

Solace

Solace (Foto: Feadship)

Denna 57 meter långa Feadship-yacht kommer att återlanseras i sommar efter en omfattande ombyggnad. Den har genomgått en totalförvandling med en ny interiör.

Efter återlanseringen kommer Solace att segla en treårig jorden runt-resa.

Aelia

Aelia (Foto: Benetti)

Levererad 2015 av Benetti har denna 55,9 meter långa yacht nyligen genomgått en interiörrenovering för över 45 miljoner svenska kronor.

Interiören har en sofistikerad design med polerade träslag och läder. Yachten har åtta hytter och en hiss som servar alla fyra däck.

Raja²

Raja² (Foto: Admiral)

Raja² tillhör Admiral S-Force 55-serien och är systerfartyg till Geco. Dess 55 meter långa, sportiga exteriör kännetecknas av en lodrät stäv.

Inredningen är eklektisk med en plommonfärgad schäslong och en kaskad av ljuskronor.

Rose

Rose (Foto: Tankoa Yachts)

Denna 55 meter långa yacht från Tankoa Yachts är den första i den nya T55 Sportiva-serien. De aerodynamiska linjerna har designats av Luca Dini, och interiören, som visas för första gången, har skapats av Piero Lissoni.

En innovativt Nemo-rum där man har undervattensutsikt och en stor strandklubb med pool är bland höjdpunkterna.

Solemates

Solemates (Foto: Heesen)

Solemates, en 55 meter lång yacht som levererades i maj, kännetecknas av sitt smala skrov från Van Oossanen. Interiören, designad av Silvia Margutti, har livliga färger som limegrönt och turkos.

En trappa inlagd med guldkorn och kristaller samt en 82 kvadratmeter stor ägarkabin är några av de anmärkningsvärda detaljerna.

Riva 54 Metri

Riva 54 Metri (Foto: Riva)

Den första modellen i Riva 54 Metri-serien sjösätts i år. Yachten har 370 kvadratmeter utomhusutrymme, inklusive en solterrass, två matplatser utomhus och en pool på det lägre däcket.

Emotional

Emotional (Foto: Damen Yachting)

Emotional är en av Damen Yachtings senaste leveranser. Den 53,25 meter långa yachten kan fungera som både huvud- och stödfartyg.

Den har en kran på 15 ton och ett öppet däckutrymme på 200 kvadratmeter i aktern.

Oceanbird

Oceanbird (Foto: Sanlorenzo)

Denna 53 meter långa Sanlorenzo-yacht har en specialdesignad interiör med en ägarkabin som upptar hela övre däck.

Den har också ett unikt “Room of Temptation” där gäster kan hitta ett urval av vin, champagne, lagrat kött och kaviar.

Baglietto T52

Baglietto T52 (Foto: Baglietto)

Denna 52,3 meter långa yacht har alla Bagliettos kännetecken, inklusive en öppen akter med en strandklubb i tre nivåer och en stor pool på huvuddäck.

Fauda

Fauda (Foto: Amels)

Fauda, som levererades 2001, är en 50 meter lång yacht som nyligen bytte namn 2024. Dess exteriör och interiör designades ursprungligen av Terence Disdale. Interiören har nyligen omarbetats av Reymond Langton Design.

Camila

Camila (Foto: Bilgin Yachts)

Denna 49,9 meter långa yacht är den andra i Bilgin 163-serien och har ett sportigt utseende med extra stora utomhusutrymmen. Interiören, designad av Hot Lab, har en ren arkitektonisk volym med naturliga färgtoner.