Monaco Yacht Show är årets höjdpunkt för lyxyacht-entusiaster, där de allra senaste och mest storslagna skapelserna från världens främsta varv visas upp.
Sensationella lyxyachter intar Monaco – lekstuga för miljardärer
Superyacht med hemlig ägare i Stockholms skärgård
En flytande symbol för extrem rikedom och mystik har anlänt till Stockholms skärgård. Den enorma superyachten Kahalani, som är värderad till närmare en halv miljard svenska kronor, har observerats i flera av Sveriges mest exklusiva vatten, skriver Mitt i Stockholm. Den anonyma ägaren har hittills lyckats hålla sig undan allmänhetens blickar, trots fartygets iögonfallande storlek, …
Zuckerbergs superyacht har semester – efter att ha bränt 2 miljoner liter diesel
Mark Zuckerberg har haft ett bra år – i alla fall om man mäter framgång i nautiska mil, dieselrök och helikopterlandningar på hans superyacht, eh förlåt vidunder Launchpad. Det har gått nio månader sedan Facebook-grundaren fick sin 120 meter långa dröm i stål levererad från Feadship. Superyachten Launchpad är en fyra våningar hög, 300 miljoner …
Titan-tragedin: En "toxisk" kultur som ledde till fem personers död
Enligt en rapport från den amerikanska kustbevakningen var implosionen av Titan ”en förebyggbar tragedi”, orsakad av OceanGates brister. I juni 2023 skakades världen av nyheten om undervattensfarkosten Titans försvinnande. Fem personer, på väg att utforska vraket av Titanic, förlorade sina liv i en katastrofal implosion. De omkomna var Stockton Rush, medgrundare av OceanGate, som drev …
Jobbchocken pressar FED. Sverige och Finland toppar en dålig lista.
USA:s svaga jobbsiffror och nya tullsignaler triggade en bred riskaversion på fredagen och ökar pressen på Federal Reserve att sänka. I Norden biter arbetslösheten sig fast. Stockholm ser en prisdipp men “botten nära”. Här är en sammanfattning av veckans viktigaste händelser. Jobbdata vänder upp och ner på marknaden Den amerikanska arbetsmarknadsrapporten för juli visade 73 …
Sugen på båt? Bill Gates har en till salu
Den är 127 meter lång och har biograf, bubbelpooler och 14 utdragbara balkonger. Nu är den till salu. Bill Gates superyacht kan bli din. Eller okej då, vi kanske ska rätta till den meningen direkt, åtminstone komplettera den. Bill Gates superyacht kan bli din…om du fixar att köpa en båt värderad till 645 miljoner dollar, …
Över 30 lyxyachter, alla över 50 meter långa, har redan bekräftats.
Evenemanget, som hålls i Port Hercule från den 24 till 27 september, bjuder på en unik samling av lyx, innovation och banbrytande design.
Här hittar du en lista på några av de största.
De största yachterna på Monaco Yacht Show 2025
Breakthrough
Denna yacht är världens första superyacht med bränsleceller och är för närvarande den längsta på årets Monaco Yacht Show. Med sina 118,8 meter är den också den längsta motorbåten som någonsin har byggts i Nederländerna.
Feadships vd Jamie Edmiston har beskrivit yachten som “den som kommer att förändra allt”.
Brittiska RWD har ansvarat för både exteriör och interiördesign. Bland funktionerna ombord finns en halvt nedsänkt Neptunus-lounge, en bio, ett bibliotek, ett atrium, en sjukhusinrättning och en 8,2 meter lång pool.
Gigia
Byggd av Lürssen är denna 85 meter långa yacht framtagen med integritet i åtanke.
Brittiska Winch Design har skapat dess exteriör, som beskrivs som maskulin men ändå flytande, samt en interiör inspirerad av amerikansk stil.
Med en volym på 2850 GT rymmer den 20 gäster i 10 hytter. En privat ägarkabin med lounger, bar, matplats, terrass och jacuzzi är en höjdpunkt.
Al Reem
Med en längd på 80 meter, tidigare känd som Project Silence, bygger Al Reem vidare på succén från föregångaren Tatiana.
Denna yacht har nästan 100 GT mer volym, inklusive 20 procent mer yttre däckutrymme och en mer slående mast.
Ägarkabinen, som flyttats till huvuddäcket för ökad integritet, har 300-graders utsikt och en jacuzzi.
Valor
Denna 79,5 meter långa Feadship-yacht är det holländska varvets senaste bidrag till genren av utforskningsyachter.
Den har en två meter tjock isbälte över och under vattenlinjen, vilket ger den en speciell klassificering för att klara tuffa arktiska förhållanden.
Yachten kan också återvinna energi från värmeväxlare.
Energy
Med en längd på 77,8 meter har Espen Øino och François Zuretti skapat denna yacht med målet att “trotsa konventionen och hitta sätt att koppla an till havet”.
Med en volym på 2885 GT rymmer den 14 gäster. Ombord finns bland annat en pool på övre däck, ett stort gym, en strandklubb med spa och en glashiss.
78M Admiral
Denna nya Admiral-yacht, med en längd på 77,5 meter, är det italienska varvets största hittills. Den har ett litiumpolymerbatteri som gör det möjligt att ankra tyst och utan utsläpp.
Några av dess mest anmärkningsvärda funktioner inkluderar en sex meter lång pool, ett spa, ett dykcenter, ett gym och en helikopterplatta.
Wedge Too
Byggd 2002 är denna 65 meter långa yacht designad av Philippe Starck och visas upp för endast andra gången.
Dess unika träöverbyggnad är en hyllning till traditionellt yachtbyggande. Interiören har tre salonger, en formell matsal och en hiss. En privat utomhuszon med jacuzzi är en favorit ombord.
Lady Marina
Denna 64 meter långa yacht, byggd av Feadship, har utformats för långa familjekryssningar. Den har en certifierad helikopterplatta, vilket är ovanligt för yachter under 70 meter.
Ombord finns två jacuzzis och en ägarkabin i orientalisk stil med ett privat kontor.
Simena
Med en längd på 62 meter, inspirerad av “en klassisk segeltid”, har denna yacht från Ares Yachts en design som påminner om ett klipperskepp.
De klassiska yttre linjerna kontrasteras av en modern interiör med bekvämligheter som tv-hissar och en jacuzzi på fören.
Katana
Denna 61,4 meter långa segelbåt är den fjärde i Perini Navis 60-metersserie. Yachten, som byggdes 2016, fick sin segelsystem omarbetat av Ron Holland för att “förbättra prestanda”.
Den franska designern Rémi Tessier har utformat interiören, som visas för första gången på mässan.
Stella Mi
Som den första yachten i Amels 200-serien är Stella Mi 60,1 meter lång och designad av en brittisk duo. Yachten har en volym på 1015 GT med gott om bekvämligheter, inklusive ett luftkonditionerat gym.
Den är även utrustad med ett dieselelektriskt hybridsystem som gör den mer miljövänlig.
Alfa G
Denna 60 meter långa Oceanco-yacht vann ett World Superyacht Award efter en omfattande renovering värd över 221 miljoner svenska kronor, som slutfördes på endast nio månader.
Yachten har fått en ny svart färg och en modern interiör i art deco-stil. En pool med motströmsfunktion och jacuzzi är en av höjdpunkterna.
O’Madeleine
Denna 60 meter långa superyacht från Golden Yachts har precis färdigställts. Interiören har skapats i nära samarbete med ägaren, med mjuka möbler och läderklädda takvalv.
Scott Free
Efter en sex månader lång renovering 2022 återlanserades denna 60 meter långa yacht med en ny ljusblå skrovfärg och en strandklubb på havsnivå.
Interiören, som är designad av Bannenberg & Rowell, fick en uppdatering med elegant inredning och konst.
After You
Denna yacht är den första i Damen Yachtings nya Xplorer 60-serie, designad för världsresor.
Den 60 meter långa yachten sjösattes i mars och har en kraftfull exteriör från Azure Yacht Design. Interiören, inspirerad av tidigare expeditionsprojekt, visas för första gången på mässan.
Memories
Även om Memories är den sjunde enheten i Amels 60-serie, markerar den ett unikt samarbete mellan Amels och designstudion Harrison Eidsgaard.
Interiören har en “beach house”-känsla med inslag av stål, brons och ek. Yachten har också ett dykcenter och en strandklubb med bastu.
Vision
Denna 60 meter långa motorbåt, levererad 2011 av Benetti, utmärker sig med sin djärva interiör.
Mörka marmorgolv och exotiska ebenholtsväggar pryder ytan, medan den stora salongen har detaljerade väggpaneler och mahognygolv.
Idyllic
Efter en nio månader lång renovering 2022 moderniserades denna 59,3 meter långa Benetti-yacht kraftigt. I den nya loungen finns en cocktailbar och en spelplats.
Yachten rymmer 12 gäster i sex hytter, inklusive en stor ägarkabin med kontor och privat lounge.
Maximus
Byggd för en mycket erfaren ägare är denna 59 meter långa segelbåt från Vitters konstruerad för både prestanda och komfort.
Yachten är den tredje största segelbåten som byggts av det holländska varvet och har en stor ägarkabin med privat däckhus och en sittbrunn med matplats.
Perla Lunar
Lite information finns om Sanlorenzos senaste bygge i 57Steel-serien.
Den 58,3 meter långa yachten, som byggdes 2022, väntas ha funktioner som ett flytande tendergarage och en stor strandklubb som belyses av en glasklar pool.
Solace
Denna 57 meter långa Feadship-yacht kommer att återlanseras i sommar efter en omfattande ombyggnad. Den har genomgått en totalförvandling med en ny interiör.
Efter återlanseringen kommer Solace att segla en treårig jorden runt-resa.
Aelia
Levererad 2015 av Benetti har denna 55,9 meter långa yacht nyligen genomgått en interiörrenovering för över 45 miljoner svenska kronor.
Interiören har en sofistikerad design med polerade träslag och läder. Yachten har åtta hytter och en hiss som servar alla fyra däck.
Raja²
Raja² tillhör Admiral S-Force 55-serien och är systerfartyg till Geco. Dess 55 meter långa, sportiga exteriör kännetecknas av en lodrät stäv.
Inredningen är eklektisk med en plommonfärgad schäslong och en kaskad av ljuskronor.
Rose
Denna 55 meter långa yacht från Tankoa Yachts är den första i den nya T55 Sportiva-serien. De aerodynamiska linjerna har designats av Luca Dini, och interiören, som visas för första gången, har skapats av Piero Lissoni.
En innovativt Nemo-rum där man har undervattensutsikt och en stor strandklubb med pool är bland höjdpunkterna.
Solemates
Solemates, en 55 meter lång yacht som levererades i maj, kännetecknas av sitt smala skrov från Van Oossanen. Interiören, designad av Silvia Margutti, har livliga färger som limegrönt och turkos.
En trappa inlagd med guldkorn och kristaller samt en 82 kvadratmeter stor ägarkabin är några av de anmärkningsvärda detaljerna.
Riva 54 Metri
Den första modellen i Riva 54 Metri-serien sjösätts i år. Yachten har 370 kvadratmeter utomhusutrymme, inklusive en solterrass, två matplatser utomhus och en pool på det lägre däcket.
Emotional
Emotional är en av Damen Yachtings senaste leveranser. Den 53,25 meter långa yachten kan fungera som både huvud- och stödfartyg.
Den har en kran på 15 ton och ett öppet däckutrymme på 200 kvadratmeter i aktern.
Oceanbird
Denna 53 meter långa Sanlorenzo-yacht har en specialdesignad interiör med en ägarkabin som upptar hela övre däck.
Den har också ett unikt “Room of Temptation” där gäster kan hitta ett urval av vin, champagne, lagrat kött och kaviar.
Baglietto T52
Denna 52,3 meter långa yacht har alla Bagliettos kännetecken, inklusive en öppen akter med en strandklubb i tre nivåer och en stor pool på huvuddäck.
Fauda
Fauda, som levererades 2001, är en 50 meter lång yacht som nyligen bytte namn 2024. Dess exteriör och interiör designades ursprungligen av Terence Disdale. Interiören har nyligen omarbetats av Reymond Langton Design.
Camila
Denna 49,9 meter långa yacht är den andra i Bilgin 163-serien och har ett sportigt utseende med extra stora utomhusutrymmen. Interiören, designad av Hot Lab, har en ren arkitektonisk volym med naturliga färgtoner.
