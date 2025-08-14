Oceancos största superyacht – "Ett arbetande ekosystem"

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Från tradition till innovation från Oceanco

ANNONS

Ett av de mest anmärkningsvärda besluten under designprocessen var att ersätta traditionella material med mer praktiska alternativ. Istället för högunderhållskrävande material som polerade trädetaljer och teakdäck, valdes kompositalternativ och fullhöjdsglasväggar.

Dessutom har interiören, designad av Mark Berryman Design, utrustats med slitstarka material som slipad sten och mattor av naturlig ull, vilket minskar behovet av löpande underhåll.

Denna medvetna materialstrategi är inte bara för estetikens skull. Charlie Birkett, vd och medgrundare av Y.CO som agerade projektledare för bygget, förklarar att detta “omdirigerar besättningens ansträngningar mot mer värdefullt arbete, inte repetitivt grundläggande underhåll”.

Charlie Birkett, vd och medgrundare av Y.CO som agerade projektledare för bygget. (Foto: Y.CO)

Det innebär att besättningen kan fokusera på att förbättra gästernas upplevelser och, framför allt, stödja den vetenskapliga forskning som sker ombord.

Enligt Birkett är detta vad som händer när man sätter människor och syfte i centrum för bygget.

“Hon är inte bara ett högpresterande fartyg”, säger han.

“Hon är ett arbetande ekosystem.”

Oceanco Leviathan (Foto: Oceanco)

ANNONS

Grönare framtid på öppet hav

“Leviathan” drivs av ett dieselelektriskt hybridsystem med stora batteribanker, en allt vanligare lösning bland de största superyachterna för att minska koldioxidutsläppen. Oceanco planerar också att släppa fler detaljer om fartygets tekniska kapacitet under de kommande veckorna, när de första sjötesterna inleds.

Det har även nämnts att yachten har en avancerad rening av avloppsvatten för att uppfylla höga miljökrav. Denna kombination av modern teknik och medvetna materialval gör “Leviathan” till en föregångare inom branschen.

Med en volym på nästan 5 000 bruttoton är “Leviathan” det största fartyget som Oceanco någonsin har byggt i volym. Denna milstolpe placerar henne strax under en av varvets tidigare största båtar, den 117 meter långa yachten “Infinity”, som sjösattes 2022.

Oceanco Leviathan (Foto: Oceanco)

Hon är också en av fyra stora projekt som Oceanco har under byggnation, alla över 80 meter.

Deniz de Koningh, Oceancos projektdirektör, beskriver “Leviathan” som en ny filosofi inom yachting, en som sätter syfte i hjärtat av design, ägande och drift.

“Ägarens vision sätter ett framåtblickande exempel för hur yachter kan byggas och användas med avsikt”, säger han.

Med sin imponerande storlek, avancerade teknologi och sitt unika syfte är “Leviathan” redo att sätta en ny kurs för framtidens lyxyachter.

ANNONS

Missa inte:

Pensionärsparet mördades i sitt eget hem. News 55

Guldets framtid: Är det fortfarande en säker investering? E55

Experter varnar: Världen kommer inte att lita på vår statistik. Realtid