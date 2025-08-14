Ett nytt, gigantiskt fartygsbygge från Ocenaco sätter en helt ny standard inom lyxsegling. Den enorma farkosten, med sitt revolutionerande synsätt på design och drift, har en dolda agenda som sträcker sig långt bortom traditionell dekadens.
Oceancos största superyacht – "Ett arbetande ekosystem"
Den nya skapelsen är tänkt att vara en plattform för vetenskaplig upptäckt och utforskning, utöver att vara ett hem på vattnet.
Ett flytande ekosystem med människan i fokus
Det holländska varvet Oceanco har nyligen sjösatt sitt senaste mästerverk, en 111 meter lång superyacht med namnet “Leviathan”. Tidigare känd som projekt Y722, utmärker sig denna jätte inte bara genom sin imponerande storlek, utan också genom sin grundläggande filosofi.
I stället för att enbart vara en symbol för lyx har fartyget utformats som ett “arbetande ekosystem” med ett dubbelt syfte: att erbjuda förstklassig gästfrihet och att fungera som en plattform för vetenskaplig forskning.
Enligt Superyachttimes var det en erfaren ägares vision som satte människan i centrum för designen. Ägaren ville skapa ett fartyg som främjar samarbete och välbefinnande för både gäster och besättning.
Denna “human-centriska” designmetod innebar att över 2 000 personer, inklusive besättning och specialister, bidrog med sina insikter i projektet. Deras namn är nu ingraverade på en glastavla vid huvudtrappan som en hyllning till det omfattande samarbetet.
Från tradition till innovation från Oceanco
Ett av de mest anmärkningsvärda besluten under designprocessen var att ersätta traditionella material med mer praktiska alternativ. Istället för högunderhållskrävande material som polerade trädetaljer och teakdäck, valdes kompositalternativ och fullhöjdsglasväggar.
Dessutom har interiören, designad av Mark Berryman Design, utrustats med slitstarka material som slipad sten och mattor av naturlig ull, vilket minskar behovet av löpande underhåll.
Denna medvetna materialstrategi är inte bara för estetikens skull. Charlie Birkett, vd och medgrundare av Y.CO som agerade projektledare för bygget, förklarar att detta “omdirigerar besättningens ansträngningar mot mer värdefullt arbete, inte repetitivt grundläggande underhåll”.
Det innebär att besättningen kan fokusera på att förbättra gästernas upplevelser och, framför allt, stödja den vetenskapliga forskning som sker ombord.
Enligt Birkett är detta vad som händer när man sätter människor och syfte i centrum för bygget.
“Hon är inte bara ett högpresterande fartyg”, säger han.
“Hon är ett arbetande ekosystem.”
Grönare framtid på öppet hav
“Leviathan” drivs av ett dieselelektriskt hybridsystem med stora batteribanker, en allt vanligare lösning bland de största superyachterna för att minska koldioxidutsläppen. Oceanco planerar också att släppa fler detaljer om fartygets tekniska kapacitet under de kommande veckorna, när de första sjötesterna inleds.
Det har även nämnts att yachten har en avancerad rening av avloppsvatten för att uppfylla höga miljökrav. Denna kombination av modern teknik och medvetna materialval gör “Leviathan” till en föregångare inom branschen.
Med en volym på nästan 5 000 bruttoton är “Leviathan” det största fartyget som Oceanco någonsin har byggt i volym. Denna milstolpe placerar henne strax under en av varvets tidigare största båtar, den 117 meter långa yachten “Infinity”, som sjösattes 2022.
Hon är också en av fyra stora projekt som Oceanco har under byggnation, alla över 80 meter.
Deniz de Koningh, Oceancos projektdirektör, beskriver “Leviathan” som en ny filosofi inom yachting, en som sätter syfte i hjärtat av design, ägande och drift.
“Ägarens vision sätter ett framåtblickande exempel för hur yachter kan byggas och användas med avsikt”, säger han.
Med sin imponerande storlek, avancerade teknologi och sitt unika syfte är “Leviathan” redo att sätta en ny kurs för framtidens lyxyachter.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
