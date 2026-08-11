Båtsommaren 2026 går mot sitt slut och sällan har spännvidden varit större. En finländare seglade 550 mil på ren solkraft i en hemmabyggd båt för 200 000 kronor, samtidigt som Sanlorenzo visade en superyacht för över en miljard med ett levande träd ombord.
Kör till Ibiza utan en droppe bensin och unik flytväst för hela båten
Här är de tio båtnyheterna som det snackades mest om i sommar.
Från Finland till Ibiza utan en droppe bensin
Den finske uppfinnaren Lukas Seaman byggde elva meter långa Helios 11 för drygt 200 000 kronor. Med tio solpaneler, ett batteri på 24 kilowattimmar och en elutombordare på 6 kilowatt seglade han 550 mil på solkraft.
Resan visar att elvändningen till sjöss inte kräver miljardinvesteringar. Det räcker med enkla komponenter och rätt väder.
Tog nästan 30 år att göra Targa 37 ännu bättre
Finska Botnia Marin presenterar i höst en helt ny generation Targa 37. Det är ingen facelift utan en helt ny konstruktion, den första verkliga ersättaren sedan modellen introducerades 1998. ´
Skrovet blir 25 centimeter bredare och hämtar formspråket från större systern Targa 41. Riktiga skrovfönster lyfter komforten, men den robusta arbetsbåtskaraktären består.
4 000 hästkrafter, tystare än ett vanligt samtal
Holländska Zeelander har levererat sin snabbaste yacht någonsin. Zeelander 8 Solea gör 40 knop med 4 000 hästkrafter i ryggen, men ljudnivån inombords stannar på 65 decibel vid full gas.
Det motsvarar ett normalt samtal. Den 23,9 meter långa yachten kan dessutom köras av en enda person.
Superyachten med ett levande träd genom två däck
Italienska Sanlorenzo visade i somras 73 meter långa Virtuosity, en superyacht som suddar ut gränsen mot arkitektur.
Prislappen ligger runt 100 miljoner euro, en bit över 1 miljard kronor. Mest uppmärksammad blev fikusträdinstallationen som växer genom två däck. Yachten tar upp till tolv gäster och en besättning på omkring 24 personer.
Ny modell utmanar med takterrass och vinkyl
Franska Beneteau moderniserar sin långfärdsserie med nya Swift Trawler 43 Fly, en 13 meter lång trawler med takterrass, vinkyl och tyst lyx.
Sedan-versionens takterrass på över tio kvadratmeter sticker ut i klassen. Priset beräknas landa på runt 8 miljoner kronor och premiären sker på Cannes Yachting Festival i september.
Finska utmanaren gör 53 knop
Finnmaster har byggt båtar i ungefär tre decennier och presenterar nu en T-top-version av sin största modell T9, den ultimata daycruisern.
Med två Mercurymotorer på 400 hästkrafter vardera toppar niometersbåten 53 knop. Fyra sovplatser och 70 liters kylskåp gör att helgen kan bli en långhelg. Priset ligger runt 2,5 miljoner kronor.
Därför lånar miljardärerna till sina superyachter
Krig och inflation har inte kylt av superyachtmarknaden. Däremot har de rikaste ändrat taktik. Allt fler löser köpen med lån trots att de kan betala kontant.
Likviditeten ska behållas för andra investeringar, förklarar Andrew Blundell på Close Brothers för Boat International.
Samtidigt pressas branschen av stigande kostnader för besättning och försäkringar, medan bristen på attraktiva modeller får många köpare att slå till.
Yachthyror i Medelhavet föll 30 procent
Sommarens charterpriser i Medelhavet sjönk med mellan 20 och 30 procent jämfört med i fjol. Enligt Jonathan Beckett, vd för superyachtmäklaren Burgess, minskade bokningarna med omkring 30 procent sedan amerikanska kunder blivit avvaktande efter konflikten mellan Iran och Israel.
Den som väntade in i det sista fick rejäl rabatt på yachthyra i Medelhavet. Superyachten Club M sänkte veckopriset från 250 000 till 210 000 euro.
Efterfrågan på yachter över 70 meter är dock fortsatt stark, och septemberbokningarna ligger redan över fjolårets nivåer.
Tyska uppstickaren bygger lyxyacht på solenergi
Nya varvet Pioneer Yachts i Stralsund utmanar branschen med Pioneer One, en 18,3 meter lång soldriven katamaran från nytt varv. Solceller, batterier och elmotorer är integrerade i ett enda energisystem.
Båten sjötestas nu inför premiären på Cannes Yachting Festival i höst. Tesen är att framtidens lyx handlar om tystnad, inte toppfart.
Airbag fungerar som flytväst för båten
Italienska Save Our Ship har utvecklat systemet Sea Fend, en airbag som räddar sjunkande båtar mellan 30 och 65 fot.
Flytelement under vattenlinjen aktiveras med en skyddad knapp vid ratten eller via mobilapp och fylls på 5 till 25 minuter. Kostnaden beräknas till mellan 3 och 5 procent av båtens värde.
På sikt kan tekniken ge rabatt på försäkringspremien, men prisuppgifter från försäkringsbolagen saknas ännu.