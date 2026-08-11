Kör till Ibiza utan en droppe bensin och unik flytväst för hela båten

Tog nästan 30 år att göra Targa 37 ännu bättre

Det tog nästan 30 år att göra en riktigt bra båt ännu bättre. Foto: Botnia Marin

Finska Botnia Marin presenterar i höst en helt ny generation Targa 37. Det är ingen facelift utan en helt ny konstruktion, den första verkliga ersättaren sedan modellen introducerades 1998. ´

Skrovet blir 25 centimeter bredare och hämtar formspråket från större systern Targa 41. Riktiga skrovfönster lyfter komforten, men den robusta arbetsbåtskaraktären består.

4 000 hästkrafter, tystare än ett vanligt samtal

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Holländska Zeelander har levererat sin snabbaste yacht någonsin. Zeelander 8 Solea gör 40 knop med 4 000 hästkrafter i ryggen, men ljudnivån inombords stannar på 65 decibel vid full gas.

Förutom den spektakulära designen så är Zeelanders signum den utfällbara akterplattformen. Foto: Zeelander



Det motsvarar ett normalt samtal. Den 23,9 meter långa yachten kan dessutom köras av en enda person.

Superyachten med ett levande träd genom två däck

En levande fikusträdinstallation som sträcker sig genom två däck, integrerad direkt i fartygets struktur, tar designen till nästa nivå. (Foto: Sanlorenzo)

Italienska Sanlorenzo visade i somras 73 meter långa Virtuosity, en superyacht som suddar ut gränsen mot arkitektur.

Prislappen ligger runt 100 miljoner euro, en bit över 1 miljard kronor. Mest uppmärksammad blev fikusträdinstallationen som växer genom två däck. Yachten tar upp till tolv gäster och en besättning på omkring 24 personer.

Ny modell utmanar med takterrass och vinkyl

Franska Beneteau moderniserar sin långfärdsserie med nya Swift Trawler 43 Fly, en 13 meter lång trawler med takterrass, vinkyl och tyst lyx.

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Den nya modellen är för båtägare som vill kombinera lång räckvidd, hög komfort och smarta lösningar för längre semestrar till sjöss. (Foto: Beneteau)

Sedan-versionens takterrass på över tio kvadratmeter sticker ut i klassen. Priset beräknas landa på runt 8 miljoner kronor och premiären sker på Cannes Yachting Festival i september.

Finska utmanaren gör 53 knop

Finnmaster har byggt båtar i ungefär tre decennier och presenterar nu en T-top-version av sin största modell T9, den ultimata daycruisern.

Med två Mercurymotorer på 400 hästkrafter vardera toppar niometersbåten 53 knop. Fyra sovplatser och 70 liters kylskåp gör att helgen kan bli en långhelg. Priset ligger runt 2,5 miljoner kronor.

Snabbt fram och tillbaka är Finnmasters melodi. Foto: Finnmaster

Därför lånar miljardärerna till sina superyachter

Krig och inflation har inte kylt av superyachtmarknaden. Däremot har de rikaste ändrat taktik. Allt fler löser köpen med lån trots att de kan betala kontant.

Likviditeten ska behållas för andra investeringar, förklarar Andrew Blundell på Close Brothers för Boat International.

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Samtidigt pressas branschen av stigande kostnader för besättning och försäkringar, medan bristen på attraktiva modeller får många köpare att slå till.

Yachthyror i Medelhavet föll 30 procent

Sommarens charterpriser i Medelhavet sjönk med mellan 20 och 30 procent jämfört med i fjol. Enligt Jonathan Beckett, vd för superyachtmäklaren Burgess, minskade bokningarna med omkring 30 procent sedan amerikanska kunder blivit avvaktande efter konflikten mellan Iran och Israel.

Den som väntade in i det sista fick rejäl rabatt på yachthyra i Medelhavet. Superyachten Club M sänkte veckopriset från 250 000 till 210 000 euro.

Hamnen i Monaco, ett paradis för de rikaste. (Foto: Rishi Jhajharia/Unsplash)

Efterfrågan på yachter över 70 meter är dock fortsatt stark, och septemberbokningarna ligger redan över fjolårets nivåer.

Tyska uppstickaren bygger lyxyacht på solenergi

Nya varvet Pioneer Yachts i Stralsund utmanar branschen med Pioneer One, en 18,3 meter lång soldriven katamaran från nytt varv. Solceller, batterier och elmotorer är integrerade i ett enda energisystem.

Båten sjötestas nu inför premiären på Cannes Yachting Festival i höst. Tesen är att framtidens lyx handlar om tystnad, inte toppfart.

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Airbag fungerar som flytväst för båten

Italienska Save Our Ship har utvecklat systemet Sea Fend, en airbag som räddar sjunkande båtar mellan 30 och 65 fot.

Över tre miljoner vrak ligger på havets botten världen över. Kollisioner med drivved, grundstötningar och trasiga genomföringar är vanliga orsaker till att båtar sjunker. Försäkringsbolagen betalar, ägarna är förtvivlade och miljön tar skada när bränsle, olja, plast och kemikalier läcker ut. Foto: Sea Fend

Flytelement under vattenlinjen aktiveras med en skyddad knapp vid ratten eller via mobilapp och fylls på 5 till 25 minuter. Kostnaden beräknas till mellan 3 och 5 procent av båtens värde.

På sikt kan tekniken ge rabatt på försäkringspremien, men prisuppgifter från försäkringsbolagen saknas ännu.