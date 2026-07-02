Sanlorenzo visar upp Virtuosity – en 73 meter lång superyacht som suddar ut gränsen mellan båt och arkitektur

Eller varför inte tyska båtbyggaren Lürssen som har lanserat en megayacht som inte bara är en fröjd för ögat utan också en milstolpe inom grön teknik.

Superyacht som blandar natur, teknik och design

Ett annat projekt – Virtuosity – är inte bara ännu en superyacht i miljardklassen – den är tänkt som en flytande bostad där natur, teknik och design smälter samman.

Virtuosity är tänkt som en flytande bostad där natur, teknik och design smälter samman. (Foto: Sanlorenzo)

Ett av de mest uppmärksammade inslagen är en levande fikusträdinstallation som sträcker sig genom två däck, integrerad direkt i fartygets struktur. Tanken är att skapa en känsla av att naturen är en del av arkitekturen snarare än ett dekorativt tillägg, enligt den italienska lyxvarvstillverkaren Sanlorenzos hemsida.

En levande fikusträdinstallation som sträcker sig genom två däck, integrerad direkt i fartygets struktur, tar designen till nästa nivå. (Foto: Sanlorenzo)

Projektet är resultatet av ett nära samarbete mellan varvet, ägaren och designstudion Studio Paolo Ferrari.

Enligt Sanlorenzo har processen pågått i över fyra år och byggt på en ovanligt hög grad av anpassning, där varje detalj formats utifrån ägarens vision, en ägare som dock inte är officiell.