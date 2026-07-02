Den italienska lyxvarvstillverkaren Sanlorenzo har presenterat sin nya superyacht Virtuosity, en 73 meter lång skapelse som markerar nästa steg i bolagets satsning på så kallad “arkitektonisk yacht-design”. Fartyget ingår i den nya 74Steel-serien och beskrivs som en av varvets mest avancerade och personligt utformade yachter hittills.
Sanlorenzo visar upp Virtuosity – en 73 meter lång superyacht som suddar ut gränsen mellan båt och arkitektur
Superyachter som hamnar på marknaden ska hela tiden överglänsa varandra, det handlar om att sticka ut i havet av coola designer.
Dagens PS följer trenderna där exempelvis Project 826 suddar ut gränserna mellan motor och segel med sin unika design och enorma ytor för avkoppling.
Eller varför inte tyska båtbyggaren Lürssen som har lanserat en megayacht som inte bara är en fröjd för ögat utan också en milstolpe inom grön teknik.
Superyacht som blandar natur, teknik och design
Ett annat projekt – Virtuosity – är inte bara ännu en superyacht i miljardklassen – den är tänkt som en flytande bostad där natur, teknik och design smälter samman.
Ett av de mest uppmärksammade inslagen är en levande fikusträdinstallation som sträcker sig genom två däck, integrerad direkt i fartygets struktur. Tanken är att skapa en känsla av att naturen är en del av arkitekturen snarare än ett dekorativt tillägg, enligt den italienska lyxvarvstillverkaren Sanlorenzos hemsida.
Projektet är resultatet av ett nära samarbete mellan varvet, ägaren och designstudion Studio Paolo Ferrari.
Enligt Sanlorenzo har processen pågått i över fyra år och byggt på en ovanligt hög grad av anpassning, där varje detalj formats utifrån ägarens vision, en ägare som dock inte är officiell.
Skräddarsytt “arkitektoniskt landskap”
Interiören beskrivs som ett helt skräddarsytt “arkitektoniskt landskap” snarare än traditionella yachtinteriörer.
Här handlar det inte om klassiska lyxkabiner i första hand, utan om öppna rumsliga sekvenser där ljus, material och volym styr upplevelsen ombord.
Tekniskt är Virtuosity byggd på en avancerad diesel-elektrisk plattform som minskar maskinvolymerna och frigör mer utrymme för boende och sociala ytor.
Yachten mäter runt 73 meter i längd och har en bredd på drygt 13 meter.
Ett “resort-hotell på havet”
Kapaciteten är anpassad för upp till 12 gäster samt extra VIP-utrymmen, med en besättning på omkring 24 personer. Ombord finns även speciallösningar som en undervattensinspirerad installation och stora öppna däckytor som ska ge känslan av ett “resort-hotell på havet”.
Virtuosity är den andra enheten i 74Steel-serien, som Sanlorenzo positionerar som sitt nya flaggskepp inom stålsegmentet.
Serien bygger på en förkonstruerad teknisk plattform, men där varje enhet skräddarsys kraftigt efter ägarens önskemål – något som blivit en viktig konkurrensfördel i lyxsegmentet.
Individualiteten i fokus
Varvet lyfter själv fram projektet som ett exempel på hur yachtindustrin förändras. Fokus har flyttats från ren prestanda och storlek till upplevelse, design och individualitet.
Vad ligger då prislappen på?
Den som vill ha en skräddarsydd superyacht på 73 meter får räkna med att lägga fram runt 100 miljoner euro eller en bit över 1 miljard kronor.
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