Rabatt på att hyra yacht i Medelhavet i sommar

Ändrat kundbeteende

Osäkerheten har också förändrat kundernas beteende. I stället för att boka månader eller ett år i förväg väntar många in i det sista i hopp om lägre priser för en yacht.

”Folk bokar en stor yacht på måndagen för en semester som börjar på fredagen, säger Anders Kurtén, vd för Fraser Yachts till CNBC.

Trots rabatter handlar det fortfarande om stora pengar. Superyachten ”Club M”, som är omkring 40 meter lång, sänkte exempelvis priset för en vecka i juli från 250 000 till 210 000 euro, motsvarande cirka 2,4 miljoner kronor.

Största båtarna fullbokade

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Men det gäller inte alla båtar. Efterfrågan på de allra största superyachterna, över 70 meter långa, är fortsatt stark. Dessutom uppger Burgess att bokningarna inför september redan ligger över fjolårets nivåer.

”Många skjuter upp sin semester till slutet av sommaren i hopp om att situationen i Mellanöstern ska ha lugnat sig”, säger Jonathan Beckett till CNBC.

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