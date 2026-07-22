Lyxsemester till sjöss har blivit billigare. Efterfrågan på att hyra yacht i Medelhavets har bromsat in och priserna har fallit med 30 procent.
Rabatt på att hyra yacht i Medelhavet i sommar
Den som drömmer om en semester på en lyxyacht i Medelhavet kan få ett ovanligt bra läge i sommar. Charterpriserna har fallit med mellan 20 och 30 procent jämfört med i fjol och flera yachtägare erbjuder rabatter för att fylla de sista lediga veckorna.
Kopplas till Mellanöstern
Bakom prisfallet ligger en svagare efterfrågan, som mäklare kopplar till den geopolitiska oron i Mellanöstern.
”I december, januari och februari var marknaden glödhet. Sedan började kriget”, säger Jonathan Beckett, vd för superyachtmäklaren Burgess, till CNBC.
Enligt Beckett har bokningarna för sommarens charterresor i Medelhavet minskat med omkring 30 procent. Särskilt amerikanska kunder, som normalt är en viktig kundgrupp, har blivit mer avvaktande sedan konflikten mellan Iran och Israel eskalerade tidigare i år.
Ändrat kundbeteende
Osäkerheten har också förändrat kundernas beteende. I stället för att boka månader eller ett år i förväg väntar många in i det sista i hopp om lägre priser för en yacht.
”Folk bokar en stor yacht på måndagen för en semester som börjar på fredagen, säger Anders Kurtén, vd för Fraser Yachts till CNBC.
Trots rabatter handlar det fortfarande om stora pengar. Superyachten ”Club M”, som är omkring 40 meter lång, sänkte exempelvis priset för en vecka i juli från 250 000 till 210 000 euro, motsvarande cirka 2,4 miljoner kronor.
Största båtarna fullbokade
Men det gäller inte alla båtar. Efterfrågan på de allra största superyachterna, över 70 meter långa, är fortsatt stark. Dessutom uppger Burgess att bokningarna inför september redan ligger över fjolårets nivåer.
”Många skjuter upp sin semester till slutet av sommaren i hopp om att situationen i Mellanöstern ska ha lugnat sig”, säger Jonathan Beckett till CNBC.
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