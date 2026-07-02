Ny Zeelander: 4 000 hästkrafter och tystare än ett vanligt samtal

Inga räta linjer

Zeelanders formspråk har en mycket tydlig identitet och sysns direkt i vilken hamn man än lägger till i. Prisbelönte holländske designern Cor D. Rover har formgett varje modell i programmet sedan Z44.

Inspirationen hämtas delvis från klassiska amerikanska motorbåtar som Riva Tritone och Hinckley, delvis från europeiska sportbilars kurvatur. Zeelander själva nämner Porsche som referens.

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Förutom den spektakulära designen så är Zeelanders signum den utfällbara akterplattformen. Foto: Zeelander

Profilen saknar räta vinklar. Hög bog, rundad akter, en S-formad däckslinje som ändrar karaktär beroende på ljuset. Modellprogrammet sträcker sig från Zeelander 5 på 48 fot till flaggskeppet Zeelander 8 på 79 fot.

Snabbast i serien

Solea heter den nya båten som sjösattes i juni 2026 och är den tredje enheten i Zeelander 8-serien.

Fyra Volvo Penta D13 IPS-1350 dieselmotorer levererar tillsammans 4 000 hästkrafter via poddrivsystem. Under tester gjorde hon 40 knop, vilket var en första gången för den här modellen.

Vid marschfart på 32 knop är räckvidden 630 nautiska mil. Sänker ägaren tempot till 7 knop räcker bränslet till 2 700 nautiska mil.

Specifikationer Zeelander 8 Solea

Längd 23,9 meter (79 fot) Bredd 6,71 meter Volym 85 bruttoton Motorer 4 × Volvo Penta D13 IPS-1350 Effekt 4 000 hk Toppfart 40 knop Marschfart 32 knop Räckvidd (32 knop) 630 nm Räckvidd (7 knop) 2 700 nm Hytter 3 (1 ägarhytt, 2 dubbelhytter) Gäster 6 Besättning Upp till 3 Skrov Planskrov, GRP-komposit Däck Teak Ljudnivå vid full fart 65 dB

Koopmans besatthet

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Låg ljudnivå har varit Sietse Koopmans fixering i två decennier. Redan i den mindre Zeelander 5 uppmättes 70 decibel vid full gas och 46 decibel i hamn. Solea pressar ner siffran ytterligare.

Vid full gas med alla fyra motorer ligger ljudnivån inombords på 65 decibel, ungefär samma som ett normalt samtal. Zeelander kallar henne den tystaste yachten i sin klass.

Mörk ek från vattendrag och Porsche-läder

Varje Zeelander 8 byggs efter ägarens specifikation, och Soleas huvuddäck skiljer sig helt från de två tidigare enheterna.

Beställaren, som uppgraderar från en Zeelander 7, ville ha en båt optimerad för umgänge.

”Han visste exakt vad han ville ha mer av”, säger Koopmans.

Stora sociala ytor över hela båten. Foto: Zeelander

Salongen med integrerat kök utgör mittpunkten ombord. Zeelanders signatur, det böjda skjutfönstret, öppnar upp hela aktern och suddar ut gränsen mellan inne och ute.

På akterdäck ersätter en stor L-formad soffa den traditionella baren.

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Solea är den första Zeelander som genomgående använder så kallad swamp oak. Eken har legat i vattendrag i årtionden och utvecklat en nästan svart nyans. Klädseln är Porsche Agate-läder.

En fällbar badplattform på knappt två meter, en Williams 435 jet-tender, Seabobs och flyboards ingår i utrustningen.

En person vid rodret

Beställarens krav definierade projektet. Solea ska kunna köras av en enda person. Kapaciteten finns för tre besättningsmedlemmar, men designen kräver dem inte.

Enkla system, lågt underhåll, intuitiv hantering. Det är samma filosofi Zeelander byggts på sedan 2002.

Priser som aldrig offentliggörs

Zeelander anger aldrig vad deras båtar kostar. En tio år gammal Z44 värderas till runt 10 miljoner kronor på andrahandsmarknaden. En ny Zeelander 8 med Soleas specifikation kostar avsevärt mer.

Här sjösätts den läckra modellen som du kan få se i september på Monaco Yacht Show. Foto: Zeelander

Solea visas för allmänheten på Monaco Yacht Show i september 2026. Samma mässa där Koopmans ställde ut sin allra första Z44 arton år tidigare.

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Har du vägarna förbi Rivieran i höst kan det vara värt ett stopp. Få båtar förtjänar att ses på nära håll lika mycket som en Zeelander.