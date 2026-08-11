Mark Zuckerbergs superyacht var närmast båten som larmade – men det var ett kryssningsfartyg som fick hjälpa till istället, vilket möttes med burop.
Båten larmade efter hjälp – Zuckerbergs superyacht utbuad
Den 3 augusti fick en 21 fot lång skiff slut på bränsle mellan Petersburg och Juneau i sydöstra Alaska. Ombord fanns två kvinnor, ett barn och en hund.
Den amerikanska kustbevakningen kontaktade fartyg i området för att få hjälp. Ett av dem var Facebook-grundaren Mark Zuckerbergs 118 meter långa superyacht Launchpad, som enligt NBC befann sig närmare skiffen.
”Enhälliga burop”
Men det blev i stället kryssningsfartyget Wilderness Legacy som svarade. Fartyget tog sig fram till skiffen och bogserade den till Farragut Bay.
En passagerare ombord, mjukvaruutvecklaren Michael Love, skrev efteråt på Bluesky att kaptenen berättat att Zuckerbergs yacht hade kontaktats först.
”Det var nästan enhälliga burop när kaptenen berättade det”, skrev Love.
Dagens PS rapporterade 2022 om fartyget när det var under konstruktion, vilket då var en kontroversiell fråga som debatterades i Nederländerna eftersom att beställaren var den ryske oligarken Vladimir Potanin, med på EU:s sanktionslista. Men superyachten köptes alltså 2023 av Zuckerberg från varvet Feadship.
Zuckerberg inte ombord
Brian Baker, talesperson för Zuckerberg och hans hustru Priscilla Chan, säger att familjen inte befann sig ombord. Besättningen arbetade på en annan radiokanal än den som kustbevakningen använde för hjälpanropet. När besättningen fick kännedom om samtalet var räddningsinsatsen redan i gång, enligt Baker.
”Vi är tacksamma för att alla är säkra”, uppgav talespersonen.
Kustbevakningen har också klargjort att skiffen inte bedömdes vara i nöd. Hade det varit nödläge hade det varit ett lagbrott att inte assistera enligt maritim lag som instiftades efter Titanics förlisning 1912 Soppatorsk är dock inte sjönöd.
Skillnad på juridik och moral
Efter ungefär en halvtimme klassades situationen som en begäran om maritim assistans, snarare än ett formellt nödläge. Det innebar att Launchpad inte hade någon juridisk skyldighet att ingripa.
Men det är skillnad på juridik och moral. Kryssningspassagerarna var inte imponerade.
”Om jag var Mark Zuckerberg skulle jag vara överlycklig över chansen att göra något hjälpsamt för någon som behöver det och kanske få lite bra PR på köpet”, skrev passageraren Michael Love efteråt.
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