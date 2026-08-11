Båten larmade efter hjälp – Zuckerbergs superyacht utbuad

Den amerikanska kustbevakningen kontaktade fartyg i området för att få hjälp. Ett av dem var Facebook-grundaren Mark Zuckerbergs 118 meter långa superyacht Launchpad, som enligt NBC befann sig närmare skiffen.

”Enhälliga burop”

Men det blev i stället kryssningsfartyget Wilderness Legacy som svarade. Fartyget tog sig fram till skiffen och bogserade den till Farragut Bay.

En passagerare ombord, mjukvaruutvecklaren Michael Love, skrev efteråt på Bluesky att kaptenen berättat att Zuckerbergs yacht hade kontaktats först.

”Det var nästan enhälliga burop när kaptenen berättade det”, skrev Love.

Dagens PS rapporterade 2022 om fartyget när det var under konstruktion, vilket då var en kontroversiell fråga som debatterades i Nederländerna eftersom att beställaren var den ryske oligarken Vladimir Potanin, med på EU:s sanktionslista. Men superyachten köptes alltså 2023 av Zuckerberg från varvet Feadship.