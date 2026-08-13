380 miljoner kronor om året – notan för Google-grundarens yacht

Ägaren är Sergey Brin, Googles medgrundare, med en förmögenhet på cirka 260 miljarder dollar enligt Forbes. Yachten är värderad till 450 miljoner dollar, cirka 4,3 miljarder kronor.

För stor för lyxhamnen

Dragonfly byggdes av tyska varvet Lürssen och beställdes ursprungligen av den ryske oligarken Leonid Mikhelson. Sanktionerna efter Rysslands invasion av Ukraina stoppade leveransen 2022, och Brin tog över fartyget som levererades 2024, skriver El Debate.

Med sina 142,1 meter är hon längre än en fotbollsplan. Fem däck rymmer omkring 2 000 kvadratmeter boyta, tolv hytter för 24 gäster, två pooler varav en med glasbotten, gym, spa, biograf och en egen ubåt, enligt Euro Weekly News. Exteriören är ritad av Germán Frers, interiören av italienska Nauta Design.

En miljon kronor per dygn

Driften kostar mellan 30 och 40 miljoner dollar om året i underhåll, besättningslöner, försäkringar och hamnavgifter, enligt Menorca Info. Det motsvarar 290 till 380 miljoner kronor, eller uppemot en miljon kronor per dygn.

Ombord arbetar ett 40-tal personer, med kapacitet för 53 besättningsmedlemmar. Bara vid kaj drar fartyget 16 800 kilowattimmar per dygn, lika mycket el som 600 hushåll.

För Brin är notan ändå försumbar. 40 miljoner dollar om året motsvarar 0,015 procent av hans förmögenhet. För en svensk med en miljon kronor på banken är det ungefär 150 kronor.

Kontor med satellituppkoppling

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Det som skiljer Dragonfly från andra superyachter är kontoret. Över 1 000 kvadratmeter arbetsyta med satellitkommunikation gör fartyget till ett flytande huvudkontor, där Brin kan driva sina projekt från Medelhavet.

Vid sidan av Google satsar han miljarder på luftskepp.

Brin är inte ensam i klassen. Dagens PS har tidigare rapporterat om techmiljardärernas superyachter, och om vad det egentligen kostar att driva superyachter. Storleken har dessutom blivit ett praktiskt problem för fler än Brin. Jeff Bezos säljer superyachten Koru för att den inte längre får plats i hamnarna.

Dragonfly väntas fortsätta längs Medelhavskusten under augusti, där västra Mallorca blivit ett allt populärare sommartillhåll för världens största yachter.