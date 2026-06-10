Nya Audi Q7 får världsunika blinkers

Diesel med mycket utrymme

Nya Q7 är en dieseldriven fyrhjulsdriven mildhybrid, under huven sitter närmare bestämt en 3,0-liters V6-diesel på 299 hk – men nytt för den här generationen är att kortare sträckor kan köras helt på el.

Längre fram är det visst tänkt att också en laddhybrid ska presenteras, men den är man ännu förtegen kring.

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Ytterligare en nyhet är att den stora familje-SUV:en även kan köpas med fem eller sex säten. Sju säten är standard i Sverige och då är andra radens tre säten alla utrustade med isofix-fästen.

Femsätesvesionen ger ett något större bagageutrymme: 670 respektive 2 075 liter med fällt baksäte. Med sju säten blir motsvarande 581 respektive 1 980 liter. Den sexsitsiga versionen har en annan sätestyp i mittenraden som inte kan fällas ned helt, vilket påverkar lastmöjligheterna negativt.

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Smart assistans i kupén

Trots att du inte har vänner eller familj att fylla alla säten med behöver du inte känna dig ensam i nya Q7.

Audi assistant, en självlärande röstassistent, kan användas för att styra ett stort antal fordonsfunktioner. Den känner automatiskt av om användaren vill aktivera en fordonsfunktion, söka efter en destination eller få en väderprognos.

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Om Audis eget system inte kan besvara en fråga skickas den vidare till ChatGPT.

Det nya infotainmentsystemet, inklusive förarens heads up-display (vilket är ett tillval) beskrivs som mer strömlinjeformat och användarcentrerat. Systemet kompletteras med appar från Audi Application Store, där det redan vid lansering kommer att finnas apptjänster för musik, video, spel, navigation, parkering och laddning, produktivitet, väder och nyheter.

Pris och försäljningsstart

Nya Audi Q7 kan köpas i Sverige från och med slutet av juni. Då är det mildhybriden i S line-utförande med 299 hästar som erbjuds, och prislappen landar på 974 500 kronor.

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