Villhöver: Audi blåser liv fartdemon från 30-talet

Stommen i trä, trång cockpit – airbags och trepunktsbälten var inte att tala om. Huvudet skyddas av en tyghjälm – bränsletanken är fylld av en häxblandning bestående av metanol, blyfri bensin och toluen.

Att pressa Auto Union Lucca, som bilen hette, till hastigheter över 300 km/h krävde troligtvis lika delar hybris och färdighet.

Proffsen på brittiska Crosthwaite & Gardiner utgick från historiska fotografier och dokument från arkiven för att bygga bilen på nytt.

Bild: Audi

Och nu har Audi blåst liv i fartdemonen igen – under tre års tid har specialister från Storbritannien jobbat med att bygga en exakt replika av rekordbilen. Cockpit och den avsmalnande bakdelen ska visst ha varit enormt krångliga att få till.

Rekordbilen i en vindtunnel någon gång på 30-talet.

Bild: Audi

Men i slutet av april kunde man mäta upp exakt samma luftmotståndskoefficient i 2026-modellen av Auto Union Lucca som på originalet: 0,43.

“Självklart återskapade vi bilen så autentiskt som möjligt, men samtidigt var det viktigt för oss att säkerställa både bilens hållbarhet och ett så effektivt genomförande av projektet som möjligt, konstaterar projektledaren Timo Witt i ett pressmeddelande.

Byggs i ett enda exemplar