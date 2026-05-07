Hjärnan bakom de ukrainska drönarna

Villhöver: Audi blåser liv fartdemon från 30-talet

Brittiska specialister har noggrant satt ihop en 2026-modell av klassiska Auto Union Lucca. Bild: Audi

Audi blickar bakåt och har låtit brittiska specialister bygga en exakt kopia av bilen som var peak-preformance under 30-talet.

Året var 1935 när den legendariske racingföraren från Österrike slog fartrekord. 326.975 km/h i vad som inte kan beskrivas på något annat sätt än en silvergrå missil.

Stommen i trä, trång cockpit – airbags och trepunktsbälten var inte att tala om. Huvudet skyddas av en tyghjälm – bränsletanken är fylld av en häxblandning bestående av metanol, blyfri bensin och toluen.

Att pressa Auto Union Lucca, som bilen hette, till hastigheter över 300 km/h krävde troligtvis lika delar hybris och färdighet.

Proffsen på brittiska Crosthwaite & Gardiner utgick från historiska fotografier och dokument från arkiven för att bygga bilen på nytt.
Och nu har Audi blåst liv i fartdemonen igen – under tre års tid har specialister från Storbritannien jobbat med att bygga en exakt replika av rekordbilen. Cockpit och den avsmalnande bakdelen ska visst ha varit enormt krångliga att få till.

Men i slutet av april kunde man mäta upp exakt samma luftmotståndskoefficient i 2026-modellen av Auto Union Lucca som på originalet: 0,43.

“Självklart återskapade vi bilen så autentiskt som möjligt, men samtidigt var det viktigt för oss att säkerställa både bilens hållbarhet och ett så effektivt genomförande av projektet som möjligt, konstaterar projektledaren Timo Witt i ett pressmeddelande.

Byggs i ett enda exemplar

Det förvånar väl ingen att Audis silvriga racer-klenod endast byggs i ett exemplar, men visst känns det lite tråkigt att veta att chansen (eller risken) att själv hamna i cockpit med tyghjälm på huvudet är lika med noll.

Den 16-cylindriga ikonen blir del av Audis egna historiska bilsamling men kommer också att visas upp för allmänheten, bland annat på Goodwood Festival of Speed i Sussex i sommar.

16 cylindrar, drygt 520 hästkrafter och en totalvikt på 960 kg – det är klart att det går snabbt.
Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

