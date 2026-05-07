Villhöver: Audi blåser liv fartdemon från 30-talet

Audi blickar bakåt och har låtit brittiska specialister bygga en exakt kopia av bilen som var peak-preformance under 30-talet.
Audi blåser liv fartdemon från 30-talet
Året var 1935 när den legendariske racingföraren från Österrike slog fartrekord. 326.975 km/h i vad som inte kan beskrivas på något annat sätt än en silvergrå missil.
Stommen i trä, trång cockpit – airbags och trepunktsbälten var inte att tala om. Huvudet skyddas av en tyghjälm – bränsletanken är fylld av en häxblandning bestående av metanol, blyfri bensin och toluen.
Att pressa Auto Union Lucca, som bilen hette, till hastigheter över 300 km/h krävde troligtvis lika delar hybris och färdighet.
Och nu har Audi blåst liv i fartdemonen igen – under tre års tid har specialister från Storbritannien jobbat med att bygga en exakt replika av rekordbilen. Cockpit och den avsmalnande bakdelen ska visst ha varit enormt krångliga att få till.
Men i slutet av april kunde man mäta upp exakt samma luftmotståndskoefficient i 2026-modellen av Auto Union Lucca som på originalet: 0,43.
“Självklart återskapade vi bilen så autentiskt som möjligt, men samtidigt var det viktigt för oss att säkerställa både bilens hållbarhet och ett så effektivt genomförande av projektet som möjligt, konstaterar projektledaren Timo Witt i ett pressmeddelande.
Byggs i ett enda exemplar
Det förvånar väl ingen att Audis silvriga racer-klenod endast byggs i ett exemplar, men visst känns det lite tråkigt att veta att chansen (eller risken) att själv hamna i cockpit med tyghjälm på huvudet är lika med noll.
Den 16-cylindriga ikonen blir del av Audis egna historiska bilsamling men kommer också att visas upp för allmänheten, bland annat på Goodwood Festival of Speed i Sussex i sommar.
