Elva år efter dieselgate får tusentals norska Volkswagenägare nu grönt ljus att ta striden vidare i domstol.
7 000 bilägare går till attack mot Volkswagen efter nya besked
Dieselgate har för länge sedan försvunnit från de stora rubrikerna men för Volkswagen är skandalen fortfarande långt ifrån över.
Nu har Norges högsta domstol gett omkring 7 000 bilägare rätt att gå vidare med ett omfattande rättsfall mot både Volkswagen och den norska importören Harald A. Møller.
Beskedet ses som ett stort bakslag för biljätten och kan samtidigt få betydelse långt utanför Norge.
Frågan som nu ska avgöras är om Volkswagens lösning efter utsläppsskandalen verkligen var tillräcklig eller om tusentals dieselbilar fortfarande ska betraktas som defekta.
Samtidigt fortsätter Volkswagen att pressas ekonomiskt av både gamla och nya problem kopplade till utsläpp och elektrifiering.
Tidigare i år kom uppgifter om att koncernen riskerar miljardböter i flera europeiska länder efter att elbilsförsäljningen utvecklats svagare än väntat samtidigt som hårdare klimatkrav börjar slå mot tillverkarna.
Elva år senare lever ilskan kvar
Dieselgate exploderade redan 2015 när det avslöjades att Volkswagen manipulerat utsläppstester i miljontals dieselbilar världen över.
Sedan dess har koncernen betalat enorma böter och förlikningar i flera länder.
Men i Norge har rättssystemet tidigare stoppat försök från bilägare att driva större ersättningskrav mot bolaget.
Nu förändras situationen.
Högsta domstolen öppnar för att saken ska prövas på nytt i appellationsdomstolen och det har gett nytt hopp till tusentals missnöjda ägare.
Gruppens frontfigur Dag Rune Flåten beskriver beslutet som en viktig seger efter flera år av juridiska konflikter och hård kritik.
Kärnfrågan handlar om mjukvaran
Kärnan i tvisten är den mjukvaruuppdatering som Volkswagen erbjöd efter skandalen.
Bilägarna menar att lösningen inte varit tillräcklig och att bilarna fortfarande påverkas negativt.
Nu vill man få fastslaget om fordonen faktiskt kan betraktas som felaktiga trots uppdateringen.
Volkswagens motståndare pekar samtidigt på att flera tidigare toppchefer inom koncernen dömts eller utretts för sina roller i skandalen vilket fortsatt håller frågan levande i Europa.
Pressen ökar på bilindustrin
Fallet visar också hur hårt pressade stora biltillverkare blivit kring ansvar, transparens och teknik.
I takt med att moderna bilar blir allt mer mjukvarustyrda har också konflikterna förändrats.
Det handlar inte längre bara om motorer och mekanik utan om kod, utsläppssystem och digitala lösningar som påverkar både miljökrav och andrahandsvärden.
För Volkswagen riskerar den norska processen därför att bli ännu ett kapitel i en affär som bolaget fortfarande inte lyckats lämna bakom sig.
