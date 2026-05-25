7 000 bilägare går till attack mot Volkswagen efter nya besked

Beskedet ses som ett stort bakslag för biljätten och kan samtidigt få betydelse långt utanför Norge.

Frågan som nu ska avgöras är om Volkswagens lösning efter utsläppsskandalen verkligen var tillräcklig eller om tusentals dieselbilar fortfarande ska betraktas som defekta.

Samtidigt fortsätter Volkswagen att pressas ekonomiskt av både gamla och nya problem kopplade till utsläpp och elektrifiering.

Tidigare i år kom uppgifter om att koncernen riskerar miljardböter i flera europeiska länder efter att elbilsförsäljningen utvecklats svagare än väntat samtidigt som hårdare klimatkrav börjar slå mot tillverkarna.

Elva år senare lever ilskan kvar

Dieselgate exploderade redan 2015 när det avslöjades att Volkswagen manipulerat utsläppstester i miljontals dieselbilar världen över.

Sedan dess har koncernen betalat enorma böter och förlikningar i flera länder.

Men i Norge har rättssystemet tidigare stoppat försök från bilägare att driva större ersättningskrav mot bolaget.

Nu förändras situationen.

ANNONS

Högsta domstolen öppnar för att saken ska prövas på nytt i appellationsdomstolen och det har gett nytt hopp till tusentals missnöjda ägare.

Gruppens frontfigur Dag Rune Flåten beskriver beslutet som en viktig seger efter flera år av juridiska konflikter och hård kritik.