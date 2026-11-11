Aktieägarna förlorar allt i det kraschade varvet för superyachter

Investmentbolaget Sri Global hade bjudit 220 miljoner euro, omkring 2,4 miljarder kronor, och domstolen hade beslutat att de två skulle göra upp om varvet på en auktion hos en notarie den 16 november. Varje nytt bud skulle vara minst 5,5 miljoner euro högre än det föregående. La Nazione skriver att Azimut Benetti antingen hade svårt att höja sitt bud eller tyckte att skulderna och problemen på varvet var för tunga.

Förhandlingen i dag skulle bara inleda budgivningen, och om auktionen blir av är ännu inte klart. Ackordsplanen ger de oprioriterade fordringsägarna omkring 10 procent, en andel som kunde ha stigit om auktionen hade drivit upp priset, enligt T24.

Domstolen ville därför få upp priset, men med en enda budgivare är det inte säkert att budet höjs, skriver La Nazione. En ny spekulant som vill ta över varvet måste bjuda mer än 220 miljoner euro.

Det fanns ingen annan budgivare på hela bolaget. Av de fem bindande bud som lämnades i oktober var det bara Sri Globals och Azimut Benettis som gällde hela varvet, enligt Il Sole 24 Ore.

Sanlorenzo, varvet bakom 73-metersyachten Virtuosity, begränsade sitt bud till anläggningen i La Spezia. Sanlorenzos vd Massimo Perotti sa i september att han gillade både anläggningen och personalen men inte ville ta för stora risker. ”I det här läget tänker vi inte göra någon galen affär”, sa han till Marine Industry News.

Sanlorenzo, som ligger bakom Virtuosity ovan, ville inte gå in och rädda tillverkaren (Foto: Sanlorenzo)

Ferretti, som äger Riva, pekades av Marine Industry News ut som möjlig spekulant men fanns inte bland dem som bjöd på hela varvet.

Hos Ferretti har den kinesiska storägaren Weichai sedan stämman i maj tagit åtta av nio styrelseplatser och bytt ut vd:n, som hade lett bolaget i tolv år, och nu lämnar den gamla ledningen.

Chefsjuristen har sagt upp sig, produktionschefen slutar den 1 december och kommunikationschefen är redan borta. Ferretti har vinstvarnat två gånger sedan maj verkar ha större problem på hemmaplan.

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Sri Global, som ägs av två italienska finansmän, står nu ensamt kvar med ett bud på hela verksamheten och dess cirka 500 anställda. Enligt ackordsplanen hyr köparen först rörelsen och tar över driften direkt, så att bygget av beställda yachter kan fortsätta tills försäljningen är klar. Hyresavtalet kan skrivas första veckan i december.

Lönerna gick inte att betala i februari

Segelyachten Bayesian, som byggdes av bolagets varv Perini Navi, sjönk utanför Sicilien i augusti 2024, och sju personer dog, bland dem den brittiske techentreprenören Mike Lynch. Sedan dess har bolaget inte sålt någon Perini-yacht, enligt SuperYacht24, och omsättningen föll från 404 miljoner euro 2024 till 295 miljoner euro 2025.

I februari visade det sig att det bara fanns drygt 2 miljoner euro i kassan och att lönerna inte gick att betala. Grundaren och storägaren Giovanni Costantino har kallat förlisningen ”en katastrof” för bolaget men lägger skulden för kassahålet på tidigare chefer, som han menar manipulerade siffrorna och dolde kostnadsöverskridanden på pågående yachtbyggen.

”Enligt prognoserna skulle kassan ha legat runt 90 miljoner, men i själva verket var det drygt 2”, sa han till Il Sole 24 Ore i juli. Den tidigare ordföranden och den tidigare finanschefen avvisar Costantinos beskrivning av händelserna, skriver La Nazione.