400 kubiktum och en familjefejd som aldrig svalnar

Att GM:s Pontiac och Chevrolet båda tog fram 400-kubiktums V8:or är ingen överraskning för den som gillar gamla småblock. Att Ford byggde en 400-kubikare samtidigt är inte heller någon chock, men där slutar likheterna.

För trots liknande volymmässiga ambitioner valde Ford en lösning som placerar motorn lite mittemellan — en konstruktion som i entusiasternas värld ofta kallas ett “mid-block”.

Det handlar framför allt om den högre deckhöjden, nästan 10,3 tum, vilket gör att motorn hamnar i närheten av höjden hos flera av Fords större familjemedlemmar.

En standard Chevy small block ligger betydligt lägre, kring 9 tum.

Borravståndet visar också hur olika skolorna var. Fords 4,38 tum följer företagets dåvarande småblockslinje, medan Chevy höll sig vid 4,40 tum.

Trots skillnaden i höjd är Fords 400 bara en dryg halv tum ifrån att vara lika stor som en 351 Cleveland när man mäter den i verkligheten.

Två synsätt på hur man fyller cylindrarna

Kikar man in i motorerna blir olikheterna ännu tydligare. Chevrolet höll fast vid sin egen tradition: en slaglängd på 3,75 tum — välbekant för alla som kan småblockens historia.

För att nå de eftertraktade 400 kubiktum behövde diametern höjas till ungefär 4,125 tum. Det lade kolvarna nästan så långt man ansåg rimligt i en klassisk Chevy-arkitektur.

Ford valde i stället ett mer “ordningsamt” förhållande: 4 tum i både borr och slag. Det kan låta symmetriskt och prydligt, och kanske passade det företagets ingenjörskultur som gärna jobbade metodiskt snarare än impulsivt.

Men den längre slaglängden innebar att blocket behövde mer höjd — därav den karaktäristiska konstruktionen.