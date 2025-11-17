Två motorer, samma kubik, men helt olika familjetraditioner. Här synas Ford och Chevys 400-maskiner i sömmarna.
400 kubiktum och en familjefejd som aldrig svalnar
Att GM:s Pontiac och Chevrolet båda tog fram 400-kubiktums V8:or är ingen överraskning för den som gillar gamla småblock. Att Ford byggde en 400-kubikare samtidigt är inte heller någon chock, men där slutar likheterna.
För trots liknande volymmässiga ambitioner valde Ford en lösning som placerar motorn lite mittemellan — en konstruktion som i entusiasternas värld ofta kallas ett “mid-block”.
Det handlar framför allt om den högre deckhöjden, nästan 10,3 tum, vilket gör att motorn hamnar i närheten av höjden hos flera av Fords större familjemedlemmar.
En standard Chevy small block ligger betydligt lägre, kring 9 tum.
Borravståndet visar också hur olika skolorna var. Fords 4,38 tum följer företagets dåvarande småblockslinje, medan Chevy höll sig vid 4,40 tum.
Trots skillnaden i höjd är Fords 400 bara en dryg halv tum ifrån att vara lika stor som en 351 Cleveland när man mäter den i verkligheten.
Två synsätt på hur man fyller cylindrarna
Kikar man in i motorerna blir olikheterna ännu tydligare. Chevrolet höll fast vid sin egen tradition: en slaglängd på 3,75 tum — välbekant för alla som kan småblockens historia.
För att nå de eftertraktade 400 kubiktum behövde diametern höjas till ungefär 4,125 tum. Det lade kolvarna nästan så långt man ansåg rimligt i en klassisk Chevy-arkitektur.
Ford valde i stället ett mer “ordningsamt” förhållande: 4 tum i både borr och slag. Det kan låta symmetriskt och prydligt, och kanske passade det företagets ingenjörskultur som gärna jobbade metodiskt snarare än impulsivt.
Men den längre slaglängden innebar att blocket behövde mer höjd — därav den karaktäristiska konstruktionen.
Kraftfrågan: vem drog längst?
När man granskar hur mycket kraft dessa motorer lämnade från fabrik inser man snabbt att de inte byggdes för att vara några rivjärn. De lanserades under mittseklet, en tid då fokus låg mer på storlekar och programmets bredd än på rå kraft.
I slutet av 1970-talet levererade Ford 400 omkring 158 hästkrafter i standardutförande. Samtidigt visade tidningen Hot Rod vad som doldes i konstruktionen när den modifierades: i ett av deras projekt kom man upp i cirka 565 newtonmeter vid 4 300 varv och runt 505 hästkrafter vid 5 300 varv.
Det säger inte allt om motorns karaktär, men det visar att den inte saknar utvecklingsmöjlighet.
Chevys 400 användes ofta i större sedaner och lätta lastbilar, där kraft snarare handlade om vardagsstyrka än högvarvsglädje. Den satt ibland även i Ford-konkurrenternas mer sportigt vinklade modeller som Torino och Cougar, men fokus förblev liknande.
Fabriksversionerna låg någonstans mellan 150 och 380 hästkrafter beroende på utförande.
Hot Rod testade en varsamt modifierad Chevy 400 — ett mildare kamval och Vortec-toppar — och fick fram runt 376 hästkrafter. YouTube-kanalen Nick’s Garage körde en annan variant som gav omkring 411 hästkrafter.
På den mer extrema nivån har MotorTrend visat att en hårt ombyggd variant kan passera 1 000 hästkrafter, men då pratar vi entusiastprojekt långt från de gamla fabrikssiffrorna.
Slutsatsen: olika rötter, olika mål
Sett till vad som rullade ut från fabrikerna hade Chevy 400 generellt mer kraft än Fords motsvarighet. Men båda motorerna lever kvar av andra skäl: sin enkelhet, sitt format och sin tydliga plats i respektive tillverkares historia.
De är på många sätt typiska för en tid då konstruktionerna formades mer av traditionell ingenjörskultur än av siffror och modetrender — och kanske är det just därför de fascinerar än i dag.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
