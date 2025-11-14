Nya Cupra: Från pole position till pendeltrafik

CUPRA har alltid haft en förkärlek för att tänja på gränserna, och nu tar de det ännu längre. Den nya Leon VZ TCR har hämtat sitt DNA direkt från racingbanan.

Under huven sitter en 2,0-liters turboladdad motor med 325 hästkrafter och 420 newtonmeter – tillräckligt för att skicka bilen från noll till hundra på 5,6 sekunder.

Kraften skickas till framhjulen via en dubbelkopplingslåda med sju steg och en elektroniskt styrd differential som ser till att all kraft hamnar där den gör mest nytta. Toppfarten? Den är obegränsad.

Byggd med racingens logik

Det här är inte en bil som bara ser sportig ut. CUPRA Leon VZ TCR har ett chassi som reagerar på millisekunden, tack vare ett adaptivt system som justerar dämpningen efter vägens minsta ojämnhet.

Bromsarna kommer från japanska Akebono – sex kolvar i varje ok – och styrningen är progressiv för maximal känsla. De fyra kopparfärgade avgasrören ger ifrån sig ett mörkt muller som avslöjar att det inte är någon vanlig Leon.

Inuti bilen möts man av en cockpit mer lik en tävlingsbil än en familjevagn: lätta skalstolar, fyrpunktsbälten och till och med ett stag i baksätet för att minska vikten och öka vridstyvheten.

Vi har tyvärr inte fått bilder på insidan än. (Foto: Cupra)