Nya Cupra: Från pole position till pendeltrafik

Nya CUPRA Leon VZ TCR och CUPRA Leon VZ (Foto: Cupra)
Nya CUPRA Leon VZ TCR och CUPRA Leon VZ (Foto: Cupra)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

Nya CUPRA Leon VZ TCR är ingen vanlig halvkombi. Det är en bil med tävlingsblod i ådrorna, byggd för att ge vanliga förare en smak av racingvärlden.  

CUPRA har alltid haft en förkärlek för att tänja på gränserna, och nu tar de det ännu längre. Den nya Leon VZ TCR har hämtat sitt DNA direkt från racingbanan.

Under huven sitter en 2,0-liters turboladdad motor med 325 hästkrafter och 420 newtonmeter – tillräckligt för att skicka bilen från noll till hundra på 5,6 sekunder.  

Kraften skickas till framhjulen via en dubbelkopplingslåda med sju steg och en elektroniskt styrd differential som ser till att all kraft hamnar där den gör mest nytta. Toppfarten? Den är obegränsad.  

Byggd med racingens logik  

Det här är inte en bil som bara ser sportig ut. CUPRA Leon VZ TCR har ett chassi som reagerar på millisekunden, tack vare ett adaptivt system som justerar dämpningen efter vägens minsta ojämnhet.  

Bromsarna kommer från japanska Akebono – sex kolvar i varje ok – och styrningen är progressiv för maximal känsla. De fyra kopparfärgade avgasrören ger ifrån sig ett mörkt muller som avslöjar att det inte är någon vanlig Leon.  

Inuti bilen möts man av en cockpit mer lik en tävlingsbil än en familjevagn: lätta skalstolar, fyrpunktsbälten och till och med ett stag i baksätet för att minska vikten och öka vridstyvheten.  

Vi har tyvärr inte fått bilder på insidan än. (Foto: Cupra)
Vi har tyvärr inte fått bilder på insidan än. (Foto: Cupra)
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"

13 nov. 2025

Detaljer som berättar en historia  

Den som tittar närmare upptäcker hur mycket av racingvärlden som har letat sig in i designen. Takspoiler, frontsplitter, sidokjolar och diffusor – allt i aerodynamiskt syfte.  

Kolfiberspeglar och en diskret TCR-logotyp ger ett rent uttryck, medan en penseldragslik linje längs sidan bryter av på ett sätt som känns både lekfullt och seriöst.  

Endast 499 exemplar ska byggas, alla i Barcelona. Varje bil får sitt eget serienummer inristat i dörren – ett löfte om att man kör något unikt.  

Läckra om man är sugen på något mer unikt. (Foto: Cupra)
Läckra om man är sugen på något mer unikt. (Foto: Cupra)

Från segrar till svensk asfalt  

Det finns fog för stolthet. Den riktiga tävlingsversionen, Leon VZ TCR, har redan tagit hem titlar i TCR-serier i Europa, Storbritannien, Mexiko och Frankrike. Den har också vunnit i USA och Kina – en global påminnelse om vad CUPRA faktiskt kan.  

Att ta den känslan och förpacka den i en bil som får rulla på vanliga vägar är en tydlig signal: CUPRA vill inte bara tävla – de vill att du ska känna det själv.  

En mildare försmak  

Innan TCR-versionen når marknaden släpper CUPRA även Leon VZ – en något mer civil variant, men med samma motor och samma 325 hästkrafter.  

Endast 1 500 exemplar kommer att byggas, och lanseringen sker under våren 2026. Det är tänkt som en aptitretare för dem som vill känna på racingkänslan utan att behöva ge upp vardagskomforten.  

Kort sagt: CUPRA Leon VZ TCR är en bil som inte försöker gömma sitt ursprung. Den bär racingens själ på ärmen – och låter den tala i varje sväng, broms och gaspådrag. 

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

