Wall Street tar hand om medarbetarnas psykiska hälsa

Särskilt inom finansiella tjänster

Den här förändringen finns överallt i USA, men är särskilt märkbar inom landets finansiella tjänstesektor, en sektor som länge krävt långa arbetstimmar och många bolag i sektorn har krävt att medarbetarna återvänder till kontotet.

En förändring håller dock på att ske. Nyligen ökade Bank of New York Mellon antalet kostnadsfria terapisessioner som är tillgängliga för anställda utan en formell remiss från fem till tolv.

I början av nästa år introducerar Goldman Sachs en utbildning om psykisk hälsa till alla sina linjechefer.

Handlar om miljarder

Det här handlar inte bara om generositet eller förmyndarmentalitet, medarbetares mående påverkar företagens produktivitet.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att 12 miljarder arbetsdagar, värda 1 miljard dollar, cirka 9,9 miljarder kronor, i produktivitet, årligen går förlorade på grund av depression och ångest.

I USA led förra året ungefär en fjärdedel av alla vuxna av en psykisk sjukdom och unga mellan 18 och 25 var mer än dubbelt så benägna att rapportera symptom jämfört med personer över 50 år, 36 procent jämfört med 14.

Minimerar frånvaro

Enligt arbetsgivare hjälper tillhandahållande av psykisk vård till att minimera frånvaro och långvarig psykisk sjukdom.

“Vi måste främja en kultur där människor uppmuntras att prata om sina utmaningar och att räcka upp sina händer när de behöver hjälp. Tidiga insatser är verkligen nyckeln”, säger Jacqueline Arthur, Goldmans personalchef till Financial Times.

Undersökningar visar även att arbetstagare nu lägger stor vikt vid mental hälsa när de väljer arbetsgivare.

I en nyligen genomförd Harris-undersökning sade 81 procent att det kommer vara en viktig faktor nästa gång de söker jobb.

Veklingar

Alla tycker dock inte att det här är positivt, i en ledare varnade nyligen The Economist för att medvetenhetskampanjer leder till att britter “blandar ihop normala svar på livets svårigheter med psykiska störningar”.

Bland seniora bankirer och investerare finns det också en hel del privat gnäll. Många av dagens ledare har genomlevt hårda lärlingsprogram med 100-timmars arbetsveckor och mobbning.

Även om de inte vill återgå till mobbning och öppen kvinnofientlighet, erkänner de att de tycker att dagens 20-åringar är lite veka.

När medarbetare vid Goldman Sachs klagade på överarbete under investmentbankboomen 2021 var åsikterna delade om huruvida klagomålet var legitimt eller om de var överkänsliga och borde hitta en annan karriär.

Ber om stöd tidigare

Nu för tiden säger personalavdelningar att medarbetare ber om stöd tidigare, innan de blir sjuka. Användandet av online-terapi, wellness-appar och “welness”-dagar för att stressa av är högt.

“Tidigare använde människor tjänster i ett krisögonblick. Nu håller folk på att trimmas lite, säger Sharyn Jones, chef på Bank of New York Mellons, till Financial Times.

