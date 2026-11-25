Nästan var tredje äldre person med demens eller andra kognitiva nedsättningar använder potentiellt skadliga läkemedel.
Används av var tredje: Vanliga läkemedel kan skada äldre
En ny studie visar att nästan var tredje äldre som har demens eller någon annan kognitiv nedsättning använder potentiellt skadliga läkemedel.
De kan försämra hjärnans funktion och öka risken både för sjukhusvistelser och för tidig död, enligt studien.
Trots framsteg under det senaste decenniet varnar forskare för att läkemedelsrelaterade skador ännu utgör ett betydande hot mot ett hälsosamt åldrande.
Äldre personer, definierat som 65 plus, med demens eller andra kognitiva nedsättningar är särskilt sårbara för skadliga effekter av läkemedel mot ångest, sömnstörningar, psykoser och annat som påverkar centrala nervsystemet.
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Kan ge allvarliga konsekvenser
Möjliga konsekvenser är fler besök på akuten, längre och tätare sjukhusvistelser, sämre psykisk hälsa och ökad risk för att dö för tidigt.
Ny forskning från University at Buffalo ger dock hoppfulla besked. Mellan 2011 och 2022 minskade andelen äldre med kognitiva nedsättningar som använde läkemedel av det här slaget avsevärt, skriver Science Daily.
Efter att ha analyserat data från 2 796 äldre med kognitiva nedsättningar, fann forskarna att användningen av potentiellt olämpliga läkemedel minskat från 39,3 procent år 2011 till 29,3 procent 2022.
”Detta är en grupp som har psykiska besvär kopplade till det centrala nervsystemet. Eftersom även dessa läkemedel verkar på det centrala nervsystemet kan de bli en för stor belastning för äldre om de används olämpligt”, säger Haowen Hsu, farmaceut och huvudförfattare till studien som publicerats i Journal of the American Geriatrics Society.
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Kan behöva trappa ned
Äldre personer som under många år har använt bensodiazepiner, som Xanax, mot ångest, eller sömnläkemedel som Ambien, kan ha nytta av en medicinskt övervakad dosminskning eller en gradvis utsättning.
Dessa läkemedel kan ha en negativ inverkan på kognitiv funktion, balans och koordination, påpekar forskarna.
För att identifiera potentiellt problematiska läkemedel använde forskargruppen en förteckning från American Geriatrics Society över cirka 100 läkemedel som kan innebära risker för äldre.
Forskarna fokuserade därefter särskilt på läkemedel som kan utgöra ytterligare faror för personer med kognitiva nedsättningar.
”Det var glädjande att se att andelen som utsätts för risker minskade under denna elvaårsperiod”, säger Haowen Hsu.
”Samtidigt är en tredjedel av den studerade gruppen fortfarande exponerad för dessa skadliga läkemedel, vilket inte är bra.”
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”Särskilt sårbara”
Äldre personer, även de utan kognitiva nedsättningar, är särskilt sårbara för skadliga läkemedel och olämpliga förskrivningar. I vissa fall kan dessa komplikationer öka risken för dödsfall.
”Detta arbete är särskilt angeläget eftersom äldre med kognitiva nedsättningar har allra svårast att tåla läkemedel som försämrar minnet eller tankeförmågan – ändå får nästan var tredje person sådana läkemedel”, säger docent David Jacobs hos Science Daily.
”De flesta av dessa patienter har en fast vårdkontakt, vilket innebär att läkemedlen kan identifieras och hanteras i samråd med deras vårdteam.”
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Fler gamla än barn globalt
Ytterligare forskning krävs för att fastställa om en förbättrad läkemedelsanvändning kan öka livskvaliteten, minska antalet sjukhusinläggningar och besök på akutmottagningar bland äldre med kognitiva svårigheter.
Forskningen kommer också vid en signifikativ tidpunkt. Enligt en färsk rapport är antalet personer över 65 år nu för första gången fler än antalet barn 0-5 år globalt.
Men att människor lever längre innebär inte automatiskt att de får fler år med god hälsa.
En rapport visar att nästan 75 procent av alla över 65 har minst två kroniska hälsotillstånd.
”Detta är en utveckling som har pågått i årtionden, men ökningen av den äldre befolkningen har skett snabbare än vi väntade oss”, säger Haowen Hsu.
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