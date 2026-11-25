Kan behöva trappa ned

Äldre personer som under många år har använt bensodiazepiner, som Xanax, mot ångest, eller sömnläkemedel som Ambien, kan ha nytta av en medicinskt övervakad dosminskning eller en gradvis utsättning.

Dessa läkemedel kan ha en negativ inverkan på kognitiv funktion, balans och koordination, påpekar forskarna.

För att identifiera potentiellt problematiska läkemedel använde forskargruppen en förteckning från American Geriatrics Society över cirka 100 läkemedel som kan innebära risker för äldre.

Forskarna fokuserade därefter särskilt på läkemedel som kan utgöra ytterligare faror för personer med kognitiva nedsättningar.

”Det var glädjande att se att andelen som utsätts för risker minskade under denna elvaårsperiod”, säger Haowen Hsu.

”Samtidigt är en tredjedel av den studerade gruppen fortfarande exponerad för dessa skadliga läkemedel, vilket inte är bra.”

Orolig över ditt minne? Glöm det. Dagens PS

”Särskilt sårbara”

ANNONS

Äldre personer, även de utan kognitiva nedsättningar, är särskilt sårbara för skadliga läkemedel och olämpliga förskrivningar. I vissa fall kan dessa komplikationer öka risken för dödsfall.

”Detta arbete är särskilt angeläget eftersom äldre med kognitiva nedsättningar har allra svårast att tåla läkemedel som försämrar minnet eller tankeförmågan – ändå får nästan var tredje person sådana läkemedel”, säger docent David Jacobs hos Science Daily.

”De flesta av dessa patienter har en fast vårdkontakt, vilket innebär att läkemedlen kan identifieras och hanteras i samråd med deras vårdteam.”

Orolig över ditt minne? Glöm det. Dagens PS

Nästan var tredje äldre med demens eller annan kognitiv nedsättning använder läkemedel som kan skada äldre hjärnor. (Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT)

Fler gamla än barn globalt

Ytterligare forskning krävs för att fastställa om en förbättrad läkemedelsanvändning kan öka livskvaliteten, minska antalet sjukhusinläggningar och besök på akutmottagningar bland äldre med kognitiva svårigheter.

Forskningen kommer också vid en signifikativ tidpunkt. Enligt en färsk rapport är antalet personer över 65 år nu för första gången fler än antalet barn 0-5 år globalt.

Men att människor lever längre innebär inte automatiskt att de får fler år med god hälsa.

ANNONS

En rapport visar att nästan 75 procent av alla över 65 har minst två kroniska hälsotillstånd.

”Detta är en utveckling som har pågått i årtionden, men ökningen av den äldre befolkningen har skett snabbare än vi väntade oss”, säger Haowen Hsu.

Nytt kändisbedrägeri: 60-årig man blåst på 800.000 av ”Julia Roberts”. Dagens PS