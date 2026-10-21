Ny svensk teknik kan revolutionera hjärnkirurgi

Efter 20 års forskning ska tekniken nu för första gången testas på människor vid Skånes universitetssjukhus.

Med 30 elektroder, var och en tunnare än ett hårstrå, vill forskarna undersöka möjligheten till mer precis stimulering och kartläggning av hjärnan inför djup hjärnstimulering, DBS.

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Kan återfå del av kontrollen

Djupt inne i vår hjärna, i områden som kallas Thalamus och Subthalamus, kontrolleras bland annat våra rörelsemönster.

Vid Parkinsons sjukdom, där bristen på dopamin stör kommunikationen mellan olika delar av hjärnan, kan DBS i detta område, hjälpa nervcellskretsarna att återfå en mer normal funktion, enligt forskarna.

Det kan leda till att skakningar minskar och att kroppen återfår en del av den kontroll som sjukdomen tagit ifrån den.

Men det finns många utmaningar med dagens terapi. Bara någon bråkdel av en millimeter kan avgöra om stimuleringen lindrar symtomen eller i stället orsakar biverkningar.

Hjärnans anatomi varierar dessutom från person till person, vilket gör att elektroderna ibland inte hamnar i den optimala positionen.

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