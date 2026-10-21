Två svenska forskares teknik kan göra hjärnkirurgi med större precision möjlig. Nu ska den testas på människor.
Ny svensk teknik kan revolutionera hjärnkirurgi
Vävnadsvänliga elektroder, utvecklade av forskare vid Lunds universitet, testas nu kliniskt vid Skånes universitetssjukhus.
Forskarna Jens Schouenborg och Hjalmar Bartmarz i Lund har utvecklat en ny teknik som kan göra det möjligt att behandla sjukdomar i hjärnan med större precision.
Efter 20 års forskning ska tekniken nu för första gången testas på människor vid Skånes universitetssjukhus.
Med 30 elektroder, var och en tunnare än ett hårstrå, vill forskarna undersöka möjligheten till mer precis stimulering och kartläggning av hjärnan inför djup hjärnstimulering, DBS.
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Kan återfå del av kontrollen
Djupt inne i vår hjärna, i områden som kallas Thalamus och Subthalamus, kontrolleras bland annat våra rörelsemönster.
Vid Parkinsons sjukdom, där bristen på dopamin stör kommunikationen mellan olika delar av hjärnan, kan DBS i detta område, hjälpa nervcellskretsarna att återfå en mer normal funktion, enligt forskarna.
Det kan leda till att skakningar minskar och att kroppen återfår en del av den kontroll som sjukdomen tagit ifrån den.
Men det finns många utmaningar med dagens terapi. Bara någon bråkdel av en millimeter kan avgöra om stimuleringen lindrar symtomen eller i stället orsakar biverkningar.
Hjärnans anatomi varierar dessutom från person till person, vilket gör att elektroderna ibland inte hamnar i den optimala positionen.
Fler utmaningar
”En annan utmaning har varit att elektroder som förs in i hjärnvävnaden ofta orsakar en lokal förlust av nervceller och inflammation som kan ge ärrvävnad, som i sin tur kan minska effekten av DBS. Det är de här problemen vi nu vill komma åt”, säger Jens Schouenborg, professor som leder forskningsverksamheten vid Neuronano Research Center I Lund.
Elektrodtekniken, som kallas ”High Definition Brain Stimulation” ska undersökas på patienter med Parkinsons sjukdom eller essentiell tremor, en sjukdom som orsakar ofrivilliga skakningar.
Tekniken bygger på mjuka, mycket små, sjögräsliknande mikrofibrer som är vävnadsvänliga och utformade för att fungera väl i kontakt med kroppens vävnader, och som kan samspela med hjärnvävnaden på ett annat sätt än dagens teknik.
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”Kan revolutionera fältet”
”Eftersom vi kan använda mycket svaga elektriska signaler blir stimuleringen skonsam. Signalerna är i nivå med dem som nervcellerna själva använder, och vi kan samtidigt undvika områden där stimuleringen av nervceller riskerar att ge biverkningar”, förklarar Jens Schouenborg.
Totalt tolv patienter ingår i studien, som genomförs vid Skånes universitetssjukhus under ledning av neurokirurg Hjalmar Bjartmarz.
”Dagens elektroder som vi använder vid DBS-behandling är i princip desamma som utvecklades för 30 år sedan”, säger Bjartmarz.
”Om den här studien visar att de nya, tunnare nanoelektroderna lyckas stimulera och få effekt i hjärnan så är detta ett stort framsteg som på sikt kan revolutionera fältet.”
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