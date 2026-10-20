Mikroplaster bildar reaktiva ämnen – kan skada celler

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature, utmanar den etablerade bilden av plast som ett relativt kemiskt stabilt material. Forskarna från Columbia University och University of California, Berkeley, visar att mikroplaster kan bilda så kallade reaktiva syreföreningar när deras ytor kommer i kontakt med vatten.

Bildar reaktiva ämnen i vatten

Förklaringen finns delvis i partiklarnas storlek. När plast bryts ned i allt mindre bitar ökar den sammanlagda ytan i förhållande till materialets volym. Det ger fler kontaktytor där kemiska reaktioner kan uppstå.

Forskarna upptäckte att mikroplasternas ytor kan bidra till bildandet av mycket reaktiva molekyler, däribland hydroxylradikaler. Dessa kan angripa proteiner och fetter i cellmembran och därmed potentiellt orsaka skador på levande vävnad.

I laboratorieförsök undersökte forskarna bland annat hur mikroplaster påverkade röda blodkroppar från möss. Resultaten visade förändringar i cellernas form och tecken på att cellerna kunde brista efter exponering.

Det innebär att plastpartiklar potentiellt kan påverka biologiska system på ett annat sätt än genom de kemiska tillsatser och föroreningar som de kan föra med sig.