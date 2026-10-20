En ny studie visar att små plastpartiklar kan bilda reaktiva ämnen i kontakt med vatten. Upptäckten kan bidra till att förklara hur mikroplaster skadar levande celler.
Mikroplaster bildar reaktiva ämnen – kan skada celler
Mikroplaster har hittats i dricksvatten, livsmedel och människokroppen. Nu har forskare upptäckt en möjlig förklaring till hur partiklarna kan orsaka biologisk skada. De kan nämligen reagera kemiskt med vatten och bilda ämnen som angriper biologiska molekyler.
Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature, utmanar den etablerade bilden av plast som ett relativt kemiskt stabilt material. Forskarna från Columbia University och University of California, Berkeley, visar att mikroplaster kan bilda så kallade reaktiva syreföreningar när deras ytor kommer i kontakt med vatten.
Bildar reaktiva ämnen i vatten
Förklaringen finns delvis i partiklarnas storlek. När plast bryts ned i allt mindre bitar ökar den sammanlagda ytan i förhållande till materialets volym. Det ger fler kontaktytor där kemiska reaktioner kan uppstå.
Forskarna upptäckte att mikroplasternas ytor kan bidra till bildandet av mycket reaktiva molekyler, däribland hydroxylradikaler. Dessa kan angripa proteiner och fetter i cellmembran och därmed potentiellt orsaka skador på levande vävnad.
I laboratorieförsök undersökte forskarna bland annat hur mikroplaster påverkade röda blodkroppar från möss. Resultaten visade förändringar i cellernas form och tecken på att cellerna kunde brista efter exponering.
Det innebär att plastpartiklar potentiellt kan påverka biologiska system på ett annat sätt än genom de kemiska tillsatser och föroreningar som de kan föra med sig.
Svårt att undvika exponering
Upptäckten är särskilt relevant eftersom mikroplaster förekommer i många delar av livsmedelskedjan. Plast används i förpackningar, vid transport och i livsmedelsproduktion. Partiklar kan också hamna i vatten och mat när större plastföremål bryts ned.
I en genomgång publicerad i Natures tidskrift npj Science of Food i september 2026 beskriver forskare hur mikro- och nanoplaster kan förorena livsmedel och vatten genom hela kedjan, från jordbruk till konsumtion. Översikten tar också upp svårigheterna med att mäta exponeringen och fastställa hur mycket människor faktiskt får i sig.
Det är fortfarande oklart hur stor betydelse den nya mekanismen har i människokroppen och vilka doser som i så fall skulle innebära en risk.
Ingen bevisad hälsorisk i vardagen
Forskarna bakom Nature-studien menar att resultaten kan bidra till att förklara hur mikroplaster påverkar biologiska system. Det återstår att undersöka hur reaktionerna fungerar i verkliga biologiska miljöer, hur länge partiklarna stannar i kroppen och hur mekanismen samspelar med immunförsvaret och andra processer.
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