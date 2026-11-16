Forskare: Så pratar dina tarmar med din hjärna

Varje dag, varje minut, pågår ett ständigt tjatter mellan två samtalspartners, hjärnan och tarmarnas enteriska nervsystem, eller bukhjärnan som den också kallas.

Kommunikationen går åt bägge håll. Vårt centrala nervsystem och den åtta meter långa bukhjärnan, som ligger inbäddad från matstrupe till tjocktarm, pratar ofta om helt vardagliga ting, som till exempel när det att dags att svälja eller tömma tarmen.

”För att kunna svälja behövs input från hjärnan. För att gå på toa behövs input från nedre delen av ryggmärgen”, säger Ulrika Marklund, docent vid Karolinska Institutet, hos Forskning.se.

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Pratar via tarm-hjärnaxeln

Diskussionerna mellan de två hjärnorna förs via den så kallade tarm-hjärnaxeln, ett samlingsnamn för de olika vägar som budskapen färdas på.

Signaler kan till exempel gå via nervsystem, men möjligheten att välja blodbanan finns också.

Det enteriska nervsystemet har också en förmåga att kunna jobba oberoende av hjärnans input. Vissa nervceller kan känna av vad som pågår i tarmen, vad vi äter och om det är någon infektion på gång.

Några kan vidarebefordra information till andra nervceller och andra kan få tarmrörelserna att ändra hastighet, eller få tarmens insida att utsöndra mer vätska. Systemet fungerar helt självständigt i tunntarm och tjocktarm.

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