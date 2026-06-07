Orolig över ditt minne? Glöm det

Vår hjärna bombarderas med intryck varje dag och det är väldigt krävande att ta in allt.

Därför behöver vi städa upp där – och det är en anledning till att det är viktigt att glömma, menar Bystad.

”Att glömma sållar bort det vi antingen inte borde komma ihåg eller inte behöver komma ihåg. Om man ska gå vidare efter att något obehagligt har hänt måste hjärnan tona ner det”, säger Martin Bystad som är forskningschef vid kliniken för psykisk hälsa och beroende vid Universitetssjukhuset i Nord-Norge samt psykolog och hjärnforskare.

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”Skyddsmekanism att glömma”

Han jämför glömska med ett slags ”ogräs”. Att vara väldigt bra på att komma ihåg detaljer kan vara en fördel ibland, men även vara stressande.

Att glömma är därför en skyddsmekanism. Det kan hjälpa oss att inte fastna i det negativa. Att glömma gör oss även bättre på att fatta beslut.

”Hjärnan måste extrahera det mest relevanta. Annars drunknar vi i irrelevanta detaljer”, säger Bystad hos norska Forskning.

I dag har all uppmärksamhet kring demens gjort många oroliga i onödan över sitt minne, menar han.

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Det gäller särskilt äldre, men även yngre människor är ofta rädda att utveckla demens.

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