Var inte orolig över att du glömmer saker. Tvärtom. Nu kommer forskarbesked om varför det är viktigt för oss att glömma saker.
Orolig över ditt minne? Glöm det
Glömska är inte bara normalt. Det är dessutom viktigt både för den mentala hälsan och för att ta bra beslut, konstaterar hjärnforskaren Martin Bystad.
Vår hjärna bombarderas med intryck varje dag och det är väldigt krävande att ta in allt.
Därför behöver vi städa upp där – och det är en anledning till att det är viktigt att glömma, menar Bystad.
”Att glömma sållar bort det vi antingen inte borde komma ihåg eller inte behöver komma ihåg. Om man ska gå vidare efter att något obehagligt har hänt måste hjärnan tona ner det”, säger Martin Bystad som är forskningschef vid kliniken för psykisk hälsa och beroende vid Universitetssjukhuset i Nord-Norge samt psykolog och hjärnforskare.
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”Skyddsmekanism att glömma”
Han jämför glömska med ett slags ”ogräs”. Att vara väldigt bra på att komma ihåg detaljer kan vara en fördel ibland, men även vara stressande.
Att glömma är därför en skyddsmekanism. Det kan hjälpa oss att inte fastna i det negativa. Att glömma gör oss även bättre på att fatta beslut.
”Hjärnan måste extrahera det mest relevanta. Annars drunknar vi i irrelevanta detaljer”, säger Bystad hos norska Forskning.
I dag har all uppmärksamhet kring demens gjort många oroliga i onödan över sitt minne, menar han.
Det gäller särskilt äldre, men även yngre människor är ofta rädda att utveckla demens.
Vanligt även bland friska
”Jag tror att det finns något perfektionistiskt i detta. Vi lever i ett samhälle där intellektualitet värderas mycket högt. Många lever också i en mycket stressig livssituation, och många minns sämre när de är trötta. Detta tolkas snabbt som något allvarligt”, analyserar Bystad.
Tillsammans med forskaren Ingrid Daae Rasmussen har Bystad genomfört en studie av vad de kallar normal glömska, det vill säga det som inte är relaterat till sjukdom.
Många äldre oroar sig för att vardagsglömska innebär att ”något är fel”, trots att glömska även är vanligt hos friska personer.
Urvalet i studien består av 307 personer över 65 år. Studien bygger på självrapportering, vilket innebär att deltagarna bedömer sitt eget minne.
Glömma namn vanligast
Forskarna fann att glömska är mycket vanligt. Det vanligaste är att glömma namn.
Nästan 72 procent upplever detta varje vecka. Att leta efter ord mitt i en konversation är också mycket vanligt. Det gör nästan 64 procent varje vecka.
Geir Selbæk, professor och forskningschef vid Nasjonalt center för åldrande och hälsa, konstaterade 2022 att detta att glömma namn ofta handlar om när man hör namnet för första gången.
”Om man inte skriver ned namnen ordentligt är det svårare att komma ihåg dem senare. Kanske är man på en fest och är mest bekymrad över hur man beter sig. Då koncentrerar man sig inte på namnen på de personer man möter. Det påverkar hur namnen lagras”, sade Selbæk.
Inte sämre – bara långsammare
Det är därför helt normalt att glömma namn och ord då och då. Samtidigt är det en överdrift att säga att minnet blir mycket sämre med åldern, menar Martin Bystad.
”Förändringarna är inte så dramatiska som många tror. Den viktigaste skillnaden är att vi tänker lite långsammare. Det blir mest märkbart runt 70 års ålder, men börjar redan runt 50.”
Om man upplever minnessvikt rekommenderar Bystad att man fokuserar på tre saker: stress, sömn och trötthet.
Dålig sömn har en stark inverkan på minnet. Stress gör det svårare att komma ihåg och en trött hjärna behöver pauser från intryck.