Var inte för duktig på jobbet – här är varför

Nu varnar flera experter för baksidan av att vara arbetsplatsens mest pålitliga medarbetare.

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För bra för att bli befordrad

Justin D. Key, strateg och föreläsare, berättar hur han själv hamnade i fällan.

Han var flexibel, ställde upp med kort varsel och fick regelbundet arbeta med kollegor som cheferna visste skulle bidra mindre. Eftersom han alltid levererade förväntades han täcka upp för de andra.

Någon extra ersättning fick han inte.

När kunderna började efterfråga honom personligen växte ansvaret ytterligare. Men när han ville avancera fick han i princip beskedet att han var för värdefull i sin nuvarande roll.

”Jag lärde mig att inte förväxla att vara oumbärlig med att få utvecklas. Det är två olika saker”, skriver han hos Fast Company.

Enligt Elizabeth Boyd, chef inom organisationsutveckling på TalentLab.Live, kan problemet också bero på chefer som undviker att ta tag i medarbetare som presterar sämre.

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Det är helt enkelt lättare att ge mer arbete till någon som man vet kommer att få det gjort.

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