Brukar du vara den som alltid ställer upp, tar extra ansvar och löser problemen när andra kör fast? Då kan det vara dags att tänka om. Din pålitlighet kan nämligen bli ett hinder för både löneutvecklingen och karriären.
Var inte för duktig på jobbet – här är varför
Att göra ett bra jobb brukar löna sig. Åtminstone är det vad vi har fått lära oss.
Men om du alltid är den som rycker in när kollegorna behöver hjälp kan belöningen bli något helt annat än du tänkt dig. Mer arbete, till exempel.
Nu varnar flera experter för baksidan av att vara arbetsplatsens mest pålitliga medarbetare.
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För bra för att bli befordrad
Justin D. Key, strateg och föreläsare, berättar hur han själv hamnade i fällan.
Han var flexibel, ställde upp med kort varsel och fick regelbundet arbeta med kollegor som cheferna visste skulle bidra mindre. Eftersom han alltid levererade förväntades han täcka upp för de andra.
Någon extra ersättning fick han inte.
När kunderna började efterfråga honom personligen växte ansvaret ytterligare. Men när han ville avancera fick han i princip beskedet att han var för värdefull i sin nuvarande roll.
”Jag lärde mig att inte förväxla att vara oumbärlig med att få utvecklas. Det är två olika saker”, skriver han hos Fast Company.
Enligt Elizabeth Boyd, chef inom organisationsutveckling på TalentLab.Live, kan problemet också bero på chefer som undviker att ta tag i medarbetare som presterar sämre.
Det är helt enkelt lättare att ge mer arbete till någon som man vet kommer att få det gjort.
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Ett fåtal drar ett tungt lass
Problemet har även uppmärksammats i forskning.
I en studie som publicerats i Harvard Business Review redovisar forskarna Rob Cross, Reb Rebele och Adam Grant resultat från över 300 organisationer.
De fann att bara 3-5 procent av medarbetarna stod för 20-35 procent av det värdeskapande samarbetet.
När allt fler kollegor söker hjälp hos samma personer riskerar deras eget arbete att bli lidande. Forskarna fann också att de mest efterfrågade medarbetarna hade lägst engagemang och tillfredsställelse med karriären i en undersökning av chefer från 20 organisationer.
Även i Sverige blir arbetet osynligt
Att ta ett stort ansvar utan att belönas för det är heller inget okänt fenomen på svenska arbetsplatser.
I en rapport från Fackförbundet ST framgår att kvinnor inom staten ofta tar ett större ansvar för arbetsuppgifter som inte ingår i deras befattningsbeskrivningar.
Det kan handla om att skriva mötesanteckningar, ordna fika eller ta ansvar för den sociala trivseln.
”De synliggörs inte och belönas inte, men bidrar ändå till ökad arbetsbelastning och stress”, säger rapportförfattaren Martina Cras.
Bland kvinnorna mellan 30 och 39 år uppgav 76 procent att de upplevde arbetsrelaterad stress. Var fjärde trodde inte att de skulle orka arbeta fram till pensionen.
Så undviker du att fastna
Tillbaka hos Fast Company råder experterna medarbetare att sätta tydligare gränser, dela med sig av sin kunskap och berätta för chefen vilka karriärmål de har.
Annars riskerar arbetsgivaren att fortsätta ge dig mer av samma arbete.
”Organisationen kommer att ge dig mer av det du är bra på och skapa stagnation i din karriär eftersom den inte har råd att låta dig lämna den viktiga positionen”, skriver chefscoachen Janice Perkins.
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