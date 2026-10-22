En av jobbintervjuns mest välbekanta frågor kan snart bli förbjuden. Ikea har redan slutat ställa den, men i Sverige har regeringen tagit en paus.
Vanliga frågan på jobbintervjun kan förbjudas – Ikea har redan slutat
En av jobbintervjuns mest klassiska frågor handlar varken om erfarenhet eller kompetens. Den handlar om vad du tjänar på ditt nuvarande jobb.
Nu vill EU sätta stopp för den.
EU:s nya lönetransparensdirektiv ska nämligen förbjuda arbetsgivare att fråga arbetssökande om deras nuvarande eller tidigare löner.
På Ikea i Danmark har man redan slutat, rapporterar den danska affärstidningen Børsen.
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Ikea har redan slutat fråga
”Vi har slutat fråga kandidater om deras tidigare lön. För oss är det inte viktigt vad man fick betalt”, säger Mita Mathur, ansvarig för mångfald, jämlikhet och inkludering på Ikea Danmark, till Børsen.
I stället utgår möbeljätten från bestämda lönenivåer och löneintervall för olika tjänster.
Söker du exempelvis jobb som säljare finns det redan ett bestämt löneintervall för tjänsten.
Ikea började arbeta med löneskillnader redan 2018, då ägargruppen Ingka Group anslöt sig till ett internationellt initiativ för lika lön.
I Danmark granskas också lönerna årligen för att upptäcka skillnader mellan kvinnor och män som inte kan förklaras av exempelvis kompetens eller prestation.
Enligt Ikeas egna siffror har den genomsnittliga löneskillnaden minskat till 0,38 procent. Beräkningen omfattar dock inte bonusar, pensioner eller olika lönetillägg.
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En låg lön kan följa med till nästa jobb
Om arbetsgivaren utgår från vad du tjänat tidigare riskerar löneskillnader att följa med till nästa jobb. Syftet med förbudet är att förhindra just detta och ge arbetssökande bättre förutsättningar att förhandla om sin lön.
Enligt direktivet ska arbetssökande också få veta vilken ingångslön eller vilket löneintervall som gäller för tjänsten, i god tid före löneförhandlingen.
Även anställda ska få bättre insyn. De ska bland annat kunna begära uppgifter om genomsnittliga löner för likvärdiga arbeten, uppdelade efter kön.
Men, i Sverige dröjer förbudet
I Sverige har förbudet däremot ännu inte införts i svensk lag. Regeringen har nämligen dragit i bromsen och redan i mars meddelade man att lagstiftningsarbetet pausas.
Enligt Regeringskansliet anser regeringen att direktivet är alltför administrativt betungande för arbetsgivarna. Därför vill man omförhandla delar av regelverket och få mer tid för införandet.
Något nytt datum för när de svenska reglerna ska införas finns ännu inte.
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