Vanliga frågan på jobbintervjun kan förbjudas – Ikea har redan slutat

EU:s nya lönetransparensdirektiv ska nämligen förbjuda arbetsgivare att fråga arbetssökande om deras nuvarande eller tidigare löner.

På Ikea i Danmark har man redan slutat, rapporterar den danska affärstidningen Børsen.

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Ikea har redan slutat fråga

”Vi har slutat fråga kandidater om deras tidigare lön. För oss är det inte viktigt vad man fick betalt”, säger Mita Mathur, ansvarig för mångfald, jämlikhet och inkludering på Ikea Danmark, till Børsen.

I stället utgår möbeljätten från bestämda lönenivåer och löneintervall för olika tjänster.

Söker du exempelvis jobb som säljare finns det redan ett bestämt löneintervall för tjänsten.

Ikea började arbeta med löneskillnader redan 2018, då ägargruppen Ingka Group anslöt sig till ett internationellt initiativ för lika lön.

I Danmark granskas också lönerna årligen för att upptäcka skillnader mellan kvinnor och män som inte kan förklaras av exempelvis kompetens eller prestation.

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Enligt Ikeas egna siffror har den genomsnittliga löneskillnaden minskat till 0,38 procent. Beräkningen omfattar dock inte bonusar, pensioner eller olika lönetillägg.

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