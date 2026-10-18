Taxiförare, lagerarbetare eller sjuksköterska? Ditt yrke spelar stor roll för hur mycket robotarna kan ta över. En ny studie visar var tekniken har kommit längst.
Robotar kan ta över fler arbetsuppgifter – så utsatt är ditt jobb
Självkörande bilar och traktorer kan redan utföra delar av människors arbete. Svårare är det att ta hand om en patient.
Nu har AI-bolaget Anthropic undersökt vilka arbetsuppgifter dagens robotar klarar. Underlaget omfattar omkring 900 yrken och 19 000 arbetsuppgifter. Bolagets egen AI-modell Claude har bland annat använts för att bedöma robotarnas förmåga.
Transportyrken ligger högt. Inom vård och omsorg har robotarna mer kvar att lära sig.
Än så länge blir dessutom människan oftast billigare.
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Förarna ligger högt på listan
Toppar listan över de tio mest robotutsatta yrkena med minst 20 000 anställda gör taxiförare.
Forskarna har bedömt hur stor del av arbetsuppgifterna robotar kan utföra, men också hur mycket arbetsmiljön behöver anpassas. En robot som kräver omfattande ombyggnader får en lägre bedömning än en som kan börja arbeta i den befintliga miljön.
Följande yrken finns på tiolistan:
- Taxiförare
- Förare av jordbruksmaskiner
- Förare av lätta lastbilar
- Transferförare och chaufförer
- Truckförare och förare av industritraktorer
- Förare av asfaltläggare, vältar och liknande maskiner
- Renhållningsarbetare som samlar in avfall
- Distributionsförare med försäljningsuppgifter
- Återvinningsarbetare
- Maskinförare inom dagbrott
Här finns bland annat självkörande fordon som transporterar människor och varor, sorteringsrobotar som skiljer ut material och automatiserade system som tömmer sopkärl.
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Lagret lättare än butikshyllan
Även lagerarbete kan ligga risigt till. Robotar kan plocka och placera varor, packa behållare, granska produkter, sätta på etiketter och försluta paket.
Hur arbetsplatsen ser ut har dock betydelse, konstaterar AI-bolaget. I ett anpassat lager kan roboten få goda förutsättningar att klara uppgifterna. Att fylla på en butikshylla kan vara knepigare, även om båda jobben handlar om att flytta varor.
Arbetsuppgifterna och miljön avgör alltså hur mycket som går att automatisera.
Svårare att ta hand om människor
Sjuksköterskor hör till dem vars arbete dagens robotar klarar en mindre del av jämfört med exempelvis transportyrken.
Fingerfärdighet, fysisk kontakt och mänskligt samspel ställer till det för tekniken. Det begränsar också möjligheterna inom andra omsorgs- och serviceyrken med nära personkontakt.
Många arbetsmoment för mekaniker och inom allmänna reparationsjobb är fortfarande svåra att automatisera, detta eftersom arbetet kräver fingerfärdighet och en förmåga att hantera oförutsägbara situationer. Yrken inom socialt arbete har i sin tur relativt låg sammanlagd exponering för språkmodeller och robotar.
Men, du är oftast billigare
Sedan ska ju arbetsgivaren också betala för roboten.
Enligt studiens beräkningar är robotar ekonomiskt konkurrenskraftiga för bara omkring 0,3 procent av den totala arbetstiden.
För packningsarbete kan kalkylen redan gå ihop. Robotlösningar för svetsare, diskare och städare blir däremot betydligt dyrare än människor, även när tekniken klarar en stor del av uppgifterna.
Robotstädare är exempelvis ofta långsammare och begränsade till vissa moment. Svetsrobotar behöver kompletteras med annan teknik för arbetet runt själva svetsningen.
För de flesta arbetsuppgifter är det alltså fortfarande billigare att betala en människa.
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