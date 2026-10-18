Robotar kan ta över fler arbetsuppgifter – så utsatt är ditt jobb

Lagret lättare än butikshyllan

Även lagerarbete kan ligga risigt till. Robotar kan plocka och placera varor, packa behållare, granska produkter, sätta på etiketter och försluta paket.

Hur arbetsplatsen ser ut har dock betydelse, konstaterar AI-bolaget. I ett anpassat lager kan roboten få goda förutsättningar att klara uppgifterna. Att fylla på en butikshylla kan vara knepigare, även om båda jobben handlar om att flytta varor.

Arbetsuppgifterna och miljön avgör alltså hur mycket som går att automatisera.

Svårare att ta hand om människor

Sjuksköterskor hör till dem vars arbete dagens robotar klarar en mindre del av jämfört med exempelvis transportyrken.

Fingerfärdighet, fysisk kontakt och mänskligt samspel ställer till det för tekniken. Det begränsar också möjligheterna inom andra omsorgs- och serviceyrken med nära personkontakt.

Många arbetsmoment för mekaniker och inom allmänna reparationsjobb är fortfarande svåra att automatisera, detta eftersom arbetet kräver fingerfärdighet och en förmåga att hantera oförutsägbara situationer. Yrken inom socialt arbete har i sin tur relativt låg sammanlagd exponering för språkmodeller och robotar.

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Men, du är oftast billigare

Sedan ska ju arbetsgivaren också betala för roboten.

Enligt studiens beräkningar är robotar ekonomiskt konkurrenskraftiga för bara omkring 0,3 procent av den totala arbetstiden.

För packningsarbete kan kalkylen redan gå ihop. Robotlösningar för svetsare, diskare och städare blir däremot betydligt dyrare än människor, även när tekniken klarar en stor del av uppgifterna.

Robotstädare är exempelvis ofta långsammare och begränsade till vissa moment. Svetsrobotar behöver kompletteras med annan teknik för arbetet runt själva svetsningen.

För de flesta arbetsuppgifter är det alltså fortfarande billigare att betala en människa.

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