Är du missnöjd med en kollegas arbete? Då har du 48 timmar på dig. Åtminstone om du följer miljardären Melinda French Gates regel. Själv har hon tillämpat den i årtionden. Bakom beslutet finns en erfarenhet från Microsoft som nästan fick henne att säga upp sig.
Miljardären: Gör det här på jobbet – inom 48 timmar
Det är inte ovanligt att chefer har synpunkter på sina anställdas arbete. Men hur länge ska man egentligen vänta med att framföra dem?
För Melinda French Gates, miljardär och tidigare ledare för Bill & Melinda Gates Foundation, är svaret enkelt. Högst 48 timmar.
”Om jag är missnöjd med ett arbete du har gjort får du höra det från mig inom 48 timmar”, säger hon enligt Fortune.
Det finns förstås en tanke bakom tidsgränsen.
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Vill inte kritisera i ilska
French Gates förklarar att hon medvetet väntar en stund innan hon framför kritik.
”Jag kommer inte att säga det direkt, eftersom jag behöver tid att tänka igenom det”, säger hon.
Om hon är arg vill hon först hinna lugna ner sig. Att hantera den egna ilskan är, menar hon, hennes ansvar.
Men 48-timmarsregeln fungerar också åt andra hållet.
Om en medarbetare inte har hört något efter två dygn ska personen kunna utgå från att arbetet var bra. Någon gammal kritik ska heller inte plötsligt dyka upp under nästa utvecklingssamtal.
French Gates sammanfattar sin inställning med orden ”Being clear is kind”, ungefär ”det är snällt att vara tydlig”.
Hon anser att uppriktig kritik hjälper medarbetare att utvecklas, förutsatt att den framförs på ett respektfullt sätt.
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Var nära att lämna Microsoft
Hennes syn på ledarskap har dock förändrats genom åren.
I en intervju med Bloomberg berättar French Gates om tiden på Microsoft, där hon började arbeta efter sina studier.
Företaget hade då omkring 2 000 anställda och kvinnorna var få. Arbetskulturen beskriver hon som ”hård och präglad av en grabbig jargong”.
Till en början försökte hon anpassa sig.
Men när hon var omkring 25 år insåg hon att arbetet hade förändrat henne på ett sätt hon inte uppskattade.
”Jag insåg att jag inte tyckte om mig själv”, berättar hon.
Hon hade börjat behandla människor utanför arbetet på samma sätt som hon behandlade kollegorna på Microsoft.
French Gates övervägde att säga upp sig, men bestämde sig i stället för att pröva en annan ledarstil.
Hon fortsatte att vara bestämd, men försökte samtidigt visa större omtanke.
Till hennes egen förvåning blev hon framgångsrik med den nya inställningen. Hon avancerade inom företaget och fick medarbetare som särskilt ville arbeta under hennes ledning.
Vill själv höra sanningen
I dag driver French Gates organisationen Pivotal Ventures, efter att ha lämnat Gates Foundation 2024.
Och hennes syn på kritik gäller även henne själv, liksom andra chefer, tycker hon.
Under tiden på stiftelsen oroade sig French Gates över att medarbetarna inte vågade vara ärliga mot henne. Hon visste att många höll inne med sina åsikter, men försökte hitta två eller tre personer som faktiskt vågade säga vad de tyckte om hennes ledarskap.
För att få ärlig återkoppling anser hon att chefer måste uppmuntra medarbetarna att framföra kritik.
”Jag vill att du ska veta att jag är öppen för den här återkopplingen och att jag förväntar mig att du ger den”, säger hon till Bloomberg.
Om kritiken ändå uteblir tycker hon att chefen själv ska be om den.
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